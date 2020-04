Seconda stagione di NOS4A2: online il nuovo trailer

La seconda stagione di NOS4A2 si mostra con un nuovo trailer che ne annuncia l’arrivo. Annunciata anche la data d’uscita della serie TV horror.

Con il trailer della seconda stagione di NOS4A2 postato sull’account Instagram ufficiale della serie TV le porte di Christmasland si apriranno per accogliere nuovamente i fan. Basato sul romanzo best-seller di Joe Hill, NOS4A2 racconta le vicende di Vic McQueen (Ashleigh Cummings), una giovane artista che scopre di possedere un dono unico: un potere che le permette di rintracciare una creatura sovrannaturale, Charlie Manx (Zachary Quinto), un immortale che si nutre delle anime dei bambini attirandoli con la promessa di far vivere loro per sempre una vita felice all’interno di Christmasland, il luogo immaginato da Manx dove ogni giorno è Natale.

Vic McQueen dovrà contare sul suo coraggio per fronteggiare ancora una volta un redivivo Charlie Manx nella seconda stagione dell’horror prodotto per AMC, in arrivo l’1 giugno 2020, di cui abbiamo alcune prime immagini nel trailer online. Il teaser ci mostra pochi, terrificanti fotogrammi di Manx, la mostruosa figlia e del villaggio di Natale Christmasland dove vengono condotti i bambini strappati alle loro famiglie con l’inganno; tuttavia vi sono ulteriori dettagli sulle vicende della seconda stagione di NOS4A2 in arrivo.

L’azione si svolgerà otto anni dopo il finale della prima stagione, conducendo nuovamente Vic nell’incubo creato da Manx, il quale esigerà vendetta per ciò che gli è stato causato. Tuttavia, stavolta, l’attenzione della creatura costretta ad affrontare la propria mortalità a causa di Vic, sarà rivolta su un nuovo personaggio, strettamente legato alla ragazza: suo figlio Wayne, di otto anni. Vic McQueen dovrà quindi proteggere il bambino con l’aiuto del potere e della determinazione che abbiamo imparato a conoscere nella prima stagione della serie NOS4A2 (in streaming su Amazon Prime Video), in cui la giovane non si fermava di fronte a nessun ostacolo pur di sconfiggere per sempre il mostro che ha stravolto la sua esistenza.

La seconda stagione della serie TV horror in arrivo l’1 giugno sarà composta da dieci episodi ed è diretta da Jami O’Brien (Fear the Walking Dead) con la collaborazione di Joe Hill. Il cast comprenderà Jahkara Smith, Olafur Darri Olafsson, Ebon Moss-Bachrach, Virginia Kull, Jonathan Langdon, Ashley Romans, Jason David e Mattea Conforti.