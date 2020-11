Seconda stagione di The Witcher: il trailer rivela mostri mai visti

Per celebrare la notte di Halloween, Netflix ha lanciato un nuovo teaser trailer sorprendente per la seconda stagione di The Witcher, serie creata proprio dal colosso dello streaming, che ci da un primo assaggio di quello che dovremo aspettarci e dei mostri che compariranno nei prossimi episodi.

Il trailer della seconda stagione di The Witcher, ispirata ai racconti di Andrzej Sapkowski, oltre a mostrare scene di combattimenti già viste nella prima serie, ci fa dare uno sguardo veloce ai nuovi mostri che Geralt dovrà affrontare in questa nuova stagione, guadagnando, ovviamente, anche qualche soldo.

La prima occhiata alla seconda stagione di The Witcher è su quello che sembra essere un arto di una creatura, completo di un bulbo oculare. Forse il bulbo oculare è il resto di chiunque sia stato il suo ultimo pasto.

La seconda occhiata mostra, invece, tre scheletri diversi tra loro, ma resta da vedere chi sono e qual è il loro significato. I fan hanno pensato si trattassi ad un riferimento alle Cronache di Crookback Bog, ma per ora rimangono solo teorie infondate.

La serie, è stata così presentata da Netflix:

Basato sulla serie di libri fantasy più venduta, The Witcher è un racconto epico sul destino e sulla famiglia. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il suo posto in un mondo dove le persone spesso si dimostrano più malvage delle bestie. Ma quando il destino lo scaglia verso una potente maga, e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare a navigare insieme nel continente sempre più instabile.

Il cast della seconda stagione di The Witcher sarà composto da Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Jodhi May (Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Emma Appleton (Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Sir Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara) e Anna Shaffer nel ruolo di Triss Merigold.