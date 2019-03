Secondo George R.R. Martin Captain Marvel potrebbe sconfiggere facilmente Iron Man e Thor

George R.R. Martin ,lo scrittore de Il Trono di Spade elogia Captain Marvel definendola più forte di Iron Man, Dottor Strange e persino dell'asgardiano Thor.

Appurato che i numeri che sta incassando Captain Marvel in questi giorni sono strabilianti (e tutto questo in sole due settimane), la supereroina Marvel si è fatta tanti ammiratori e fan sparsi in tutto il globo grazie al suo carattere, al suo modo di fare e anche ai suoi poteri.

Tra i tanti fan spicca George R.R: Martin, scrittore dietro al Trono di Spade, che non disdegna tra una pagina e l’altra di andare al cinema a vedere un film. Riguardo Captain Marvel, lo scrittore ha detto sul suo blog:

Il film è molto divertente. Non vedo l’ora di vedere come il team Marvel userà il capitano (riferito a Captain Marvel) nel prossimo film Avengers. Appena diventerà capace di gestire i suoi poteri pienamente, diventerà il personaggio più forte del Marvel Cinematic Universe. Potrebbe mangiarsi Iron Man a pranzo e usare Thor come dolce, con un contorno di Dottor Strange. Thanos è in seri guai.

Naturalmente dal re del Trono di Spade non potevamo che ricevere anche qualche critica legata al film: ha infatti continuato, parlando di una parte che non ha gradito molto.

Essendo un vecchio (molto vecchio) fanboy Marvel, sono un po’ dispiaciuto del fatto che abbiano cancellato le origini classiche di Captain Marvel e il guerriero Kree Mar-Vell. La morte di Capitan Marvel è uno dei classici Marvel. Forse però questo è un problema mio, dato dal fatto che sono un purista quando si tratta di adattamenti.

Per chi non lo sapesse, La Morte di Capitan Marvel racconta la fine dell’eroe guerriero Kree Mar-Vell, rimasto contaminato da un gas nervino che gli procurerà un cancro maligno. La storia rimane negli annali grazie al fatto che nei suoi ultimi giorni, molti eroi (passando dall’Uomo Ragno fino a Drax il Distruttore) andranno a fargli visita un’ultima volta, ricevendo infine persino una medaglia Skrull, acerrimi nemici dei Kree.