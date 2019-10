Secondo Robert Pattinson, Batman non è un eroe!

Robert Pattinson al New York Times dichiara che il suo Batman non è affatto un eroe. Leggiamo insieme le dichiarazioni dell'attore.

Molti fan dei comic considerano Batman uno dei supereroi più importanti di tutti i tempi, ma secondo la star di The Batman, Robert Pattinson, il Cavaliere Oscuro non sarebbe proprio l’eroe che tutte le persone credono. Da quando ha fatto la sua comparsa sugli schermi, Batman ha incarnato diverse tipologie di eroe, dall’interpretazione di Adam West all’incarnazione di Michael Keaton, passando per Ben Affleck che lo ha interpretato per la prima volta in Batman Vs Superman: Dawn of Justice, dove i fan hanno criticato la brutalità e la sanguinarietà dell’eroe.

Pattinson ha recentemente commentato la sua interpretazione del Cavaliere Oscuro così al New York Times (potete leggere l’intervista completa a questo link): “Batman non è un Eroe. È un personaggio molto complicato. Non penso che avrei mai potuto interpretare un vero eroe – c’è qualcosa di lievemente sbagliato (in me). Penso che sia a causa del fatto che uno dei miei occhi sia più piccolo dell’altro”

Negli ultimi anni abbiamo visto molti fallimenti, non solo nel DC Extended Universe, ma più specificatamente nei confronti del ruolo di Batman. Quando Affleck fu assunto per interpretare il personaggio, l’attore pianificò, inoltre, di scrivere, dirigere e interpretare Batman in un film stand-alone. Dopo il debutto nelle sale di Batman Vs Superman e le aspre critiche che ne seguirono, considerando anche le critiche e il flop economico di Justice League, fin da subito i rumor videro Affleck voler abbandonare il progetto di The Batman. L’attore ha poi dichiarato, dopo l’abbandono del progetto, di aver già pensato di abbandonare la nave molto prima.

Tornando al The Batman di Matt Reeves, Robert Pattinson ha inoltre dichiarato che indossare il costume di Batman “È stata una delle cose più assurde che abbia mai fatto durante le riprese di un film. L’ho indossata e ricordo di aver detto a Matt ‘mi sento trasformato’ e lui rispose ‘ lo spero bene, stai indossando la Batsuit”.

Vi ricordiamo che The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson arriverà nelle sale cinematografiche il 25 Giugno del 2021.