Secret Invasion: Emilia Clarke si unisce al cast della serie Marvel

Emilia Clarke è in trattative conclusive per unirsi alla nuova serie prodotta dai Marvel Studios dal titolo Secret Invasion che verrà pubblicata su Disney+. Il ruolo della protagonista di Game of Thrones è attualmente segreto, ma segnerebbe la sua prima presenza ufficiale nell’universo Marvel. La sua presenza andrebbe ad aggiungersi a quella di Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir e Olivia Colman.

I Marvel Studios non hanno ancora ufficializzato la questione, così come non lo hanno ancora fatto i rappresentanti della Clarke, ma le voci arrivate in esclusiva da Variety sono molto attendibili. Secret Invasion è stato annunciato lo scorso anno e in questa nuova serie Jackson riprenderà il ruolo di Nick Fury che lo ha reso celebre nell’MCU, mentre Mendelsohn interpreterà lo Skrull Talos come ha fatto nel film Captain Marvel. La serie dovrebbe seguire un gruppo di alieni mutaforma che sono rimasti nascosti nella Terra per anni. Ben-Adir sarà il cattivo principale. Kyle Bradstreet, invece, sarà lo sceneggiatore e il produttore esecutivo.

Emilia Clarke è stata nominata quattro volte agli Emmy per la sua interpretazione di Daenerys Targaryen nel grande successo mondiale della HBO Game of Thrones (potete recuperare il cofanetto delle otto stagioni), che ha appena celebrato il decimo anniversario della messa in onda del suo primo episodio. È anche candidata a più Critics Choice Award e nel 2018 ha ricevuto il BAFTA Britannia Award come Attrice britannica dell’anno. I suoi crediti cinematografici includono il film natalizio Last Christmas, Me Before You, Terminator Genisys e Solo: A Star Wars Story. Tra i progetti in tavola, vi è il ruolo di doppiatrice nel prossimo film d’animazione The Amazing Maurice.

