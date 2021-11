Secret X-Men, arriva il nuovo one-shot Marvel dedicato ai mutanti

Dopo aver perso il sondaggio dedicato agli X-Men tenutosi all’inizio di quest’anno, i mutanti “perdenti” hanno deciso di unire le forze per formare la propria squadra di Uomini-X. Non contenti quindi di stare in panchina, Sunspot, Cannonball, Marrow, Boom-Boom, Tempo, Forge, Banshee, Strong Guy e Armor stanno per unire le forze in Secret X-Men, un nuovo one-shot edito da Marvel Comics in arrivo a febbraio 2022 negli USA. Scritto dall’autrice di Excalibur e X of Swords Tini Howard e con le illustrazioni di Francesco Mobili da Daredevil, il numero speciale vede tutti e nove gli eroi imbarcarsi in una missione segreta nello spazio, il tutto al servizio della figlia del Professor X, la Maestra Imperiale Shi’ar, assieme anche all’alleata chiave di Krakoa, Xandra.

Il numero presenta una copertina con l’intero roster in azione, disegnato dal bravissimo Leinil Francis Yu (trovate l’immagine poco sopra). Secondo il comunicato stampa (qui la notizia originale riportata da Comicbook), la trama ufficiale ci dà un’idea sommaria dei toni frenetici che avrà il nuovo albo, ancora privo di una data di uscita italiana.

Quando l’Impero Shi’ar affronta una minaccia inaspettata, devono fare appello agli X-Men. I co-capitani della squadra, Sunspot e Cannonball, guideranno Marrow, Tempo, Forge, Banshee, Strong Guy, Armor e Boom-Boom in una pericolosa missione per salvare una figura di fondamentale importanza: la figlia del Professor X e imperatrice degli Shi’ar: Xandra!

Tini Howard ha dichiarato di aver colto al volo la possibilità di raccontare la storia finché ne ha avuto il tempo, definendo quella di Secret X-Men la squadra perfetta per una missione intergalattica degli Uomini X. Tenutosi all’inizio del 2021, il voto dei fan degli X-Men ha permesso ai lettori di determinare il membro finale della prima squadra di mutanti di Krakoa. Diversi sfavoriti hanno in ogni caso visto il sostegno dei fan, inclusi Tempo e Marrow. Polaris, ossia la figlia di Magneto nota con il nome di Lorna Dane, è risultata essere la favorita. Ricordiamo che Panini Marvel ha pubblicato il primo arco narrativo della testata principale degli Uomini X, X-Men di Jonathan Hickman 1 – Pax Krakoa.