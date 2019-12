See you Space Cowboy! Arriva il gioco da tavaolo Cowboy Bebop: Space Serenade

In arrivo da Japanime Games Cowboy Bebop: Space Serenade, il gioco da tavolo basato sull’anime cult Cowboy Bebop.



Cowboy Bebop: Space Serenade sarà un gioco da tavolo, per 1-4 giocatori, di tipo deck-building (ossia in cui ogni giocatore dovrà assemblare un proprio mazzo di gioco). In questo gioco i partecipanti vestiranno i panni di uno dei membri della Bebop, impegnati nel dare la caccia ai criminali ricercati dalla ISSP. Lo scopo del gioco sarà quello di accumulare quanti più punti notorietà, al fine di diventare il miglior cacciatore di taglie della galassia. Per raggiungere tale obiettivo i giocatori dovranno ottimizzare i propri mazzi di gioco, per ottenere il bilanciamento migliore tra le risorse personali del personaggio e le sue abilità speciali.

Cowboy Bebop: Space Serenade sarà caratterizzato da continue citazioni all’anime da cui è tratto e il gioco, seppur competitivo, in alcune fasi richiederà ai giocatori di collaborare affinché anche i criminali più pericolosi possano essere assicurati alla giustizia e riscuoterne così la taglia.



Il gioco in scatola di Cowboy Bebop conterrà diversi componenti, tra cui le miniature dei personaggi, plance di gioco e token.

Ogni partita di Cowboy Bebop: Space Serenade durerà tra i 30 e i 60 minuti e culminerà, ovviamente, con lo scontro finale con Vicious. In questo senso il gioco da tavolo darà sicuramente ai giocatori la possibilità di togliersi qualche sassolino dalle scarpe e “riscrivere” uno dei finali più struggenti degli anime.



Cowboy Bebop: Space Serenade sarà disponibile, in inglese, a partire da marzo 2020 e avrà un prezzo di 49,95 dollari. All’interno di ogni scatola sarà possibile trovare: 5 miniature non dipinte, 6 plance di gioco, 4 plance personaggio, 184 carte di gioco, 7 indicatori carburante, 40 segnalini fama, 30 token cattura, 1 stand criminale e il libretto delle regole.