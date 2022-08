Nonostante abbia già in lavorazione il terzo film di Sonic the Hedghog, Sega sta puntando ad adattare altri titoli videoludici e la scelta è ricaduta su due classici giochi degli anni ’90, ovvero Channel 5 e Comix Zone.

Channel 5 e Comix Zone diventeranno dei film

Secondo The Hollywood Reporter, Sega sta collaborando con la Picturestart, che ha già avuto a che fare con adattamenti di videogiochi, essendo una delle società che ha prodotto Borderlands, della Lionsgate basato sul videogioco della Gearbox/2K Games, per portare Channel 5 e Comix Zone sul grande schermo.

Space Channel 5, videogioco per console, commercializzato in Giappone per Sega Dreamcast il 16 dicembre 1999, negli Stati Uniti il 4 giugno 2000 e in Europa il 6 ottobre 2000, sarà ribattezzato Channel 5 e racconterà la storia di un lavoratore di una catena di fast food che viene reclutato da una giornalista del futuro per salvare il mondo dagli alieni usando l’unica cosa che unisce tutte le persone del pianeta, ovvero l’amore per le stupide danze virali.

L’adattamento sarà scritto da Barry Battles e Nir Paniry. Battles è conosciuto per avere scritto e diretto The Baytown Outlaws, una commedia poliziesca del 2012 con Billy Bob Thornton ed Eva Longoria, mentre Paniry ha scritto e diretto Extracted, un dramma di fantascienza nominato per l’Emerging Visions Award al South by Southwest.

Per quanto riguarda Comix Zone, videogioco del 1995 sviluppato da Sega Technical Institute, si chiamerà Zone e seguirà un creatore di fumetti e un giovane e strano scrittore che, quando vengono risucchiati dall’ultimo numero della loro popolare serie, devono mettere da parte le loro differenze per fermare un pericoloso supercriminale, esplorando l’arte della narrazione.

Zone sarà scritto da Mae Catt, i cui crediti includono la scrittura della serie animata DC vincitrice di un Emmy Young Justice e la serie spin-off di How to Train Your Dragon, Dragons: The Nine Realm. È stata anche scrittrice di Transformers: War for Cybertron Trilogy di Netflix.

Royce Reeves-Darby ed Erik Feig supervisioneranno entrambi i progetti per Picturestart e li produrranno insieme a Samie Kim Falvey e Toru Nakahara di Sega, produttore del franchise cinematografico di Sonic the Hedgehog e produttore esecutivo della serie televisiva Sonic Prime. Takumi Yoshinaga, regista di videogiochi Sega, si unirà al team di Channel 5, mentre Kagasei Shimomura, produttore di videogiochi Sega, si unirà al team di Zone.

Per ora non abbiamo una possibile data d’uscita, per cui rimaniamo in attesa di nuove notizie.