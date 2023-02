Non è certo un mistero che Jonathan Majors sarà uno degli attori più impegnati del futuro del Marvel Cinematic Universe, non tanto in termini di mera presenza scenica quanto per la poliedricità di ruoli che dovrà interpretare. Dopo il suo casting come Kang il Conquistatore, Majors è divenuto il volto delle diverse personalità di questo sfaccettato personaggio, che come sanno i lettori dei comics Marvel si è più volte presentato sotto diverse identità agli eroi della Casa delle Idee. Una tendenza che dopo la prima comparsa di una di queste personalità, ossia Colui che Rimane, viene ribadita proprio nel primo film della nuova fase del Marvel Cinematic Universe, grazie alle due scene post-credit di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ovviamente, se ancora non avete il primo capitolo della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe, l’invito è di interrompere immediatamente la lettura e tornare solo dopo aver visto il film. Quello che state per leggere, infatti, potrebbe spoilerarvi le due scene post-credit del film, che mirano a introdurre altre versioni di Kang nella Multiverse Saga.

Cosa ci svelano le scene post-credit di Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

In una prima scena corale, vediamo ben tre diverse versioni di Kang il Conquistatore. In quello che sembra essere il temuto Concilio dei Kang, infatti, tre figure sembrano essere centrali nell’ordire un piano che potrebbe mettere a rischio il futuro del Marvel Cinematic Universe. I lettori dei comics Marvel hanno sicuramente riconosciuto Immortus, Rama-Tut e Centurione Scarlatto, tre delle versioni più celebri di Nathaniel Richards.

La figura teatrale dalla pelle bluastra e con la barba è Immortus, che sembra essere il leader di questo trio. Nella versione fumettistica di Kang, Immortus è la sua versione futura, signore del Limbo, dimensione che è fuori dal tempo e dello spazio. Dopo secoli di esperienze, Immortus matura la concezione che la sua versione più giovane è un rischio tremendo per la linea temporale, e cerca in tutti i modi di ostacolarne i piani, arrivando anche ad allearsi con i Vendicatori.

Il Kang dal look egizio è Rama-Tut, prima identità mostrata da Nathaniel Richards nei fumetti Marvel. Affrontato dai Fantastici Quattro in una delle loro prime avventura, Rama-Tut era una versione ancora seminale di Kang il Conquistatore, eppure questa figura è particolarmente importante per la continuity del Marvel Universe, considerato che nella sua permanenza nell’Antico Egitto Kang ha incontrato il primo mutante della storia, En Sabah Nur, meglio noto come Apocalisse. Questo dettaglio potrebbe essere preso in considerazione dai Marvel Studios per dare maggior profondità ai futuri Figli dell’Atomo del Marvel Cinematic Universe?

Completa questo trio, Scarlet Centurion, una rivisitazione piuttosto marcata della versione fumettistica. Identità assunta da Kang dopo esser stato sconfitto come Rama-Tut da Apocalisse e Kohnshu, che alla guida di una schiera di eroi riuscirono a detronizzare l’aspirante faraone. Ispirato da look dell’armatura di Victor Von Doom, Kang creò una nuova identità decisamente più futuristica con cui tornare a tormentare gli eroi marveliani. La versione vista nella prima scena post-credit di Ant-Man and the Wasp: Quantuamania mostra un Kang versione Scarlet Centurion decisamente più hi-tech.

Nella prima delle scene post-credit di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, questo inquietante trio viene mostrato mentre si accinge a rivolgersi a un’arena in cui sono raccolte innumerevoli varianti di Kang. Il riferimento è al Concilio dei Kang, e se quanto abbiamo visto nei comics può essere indicativo di ciò che vedremo nel Marvel Cinematic Universe, ci aspettano momenti interessanti.

Nella seconda scena post-credit, abbiamo modo di vedere due volti noti, Loki e Mobius, assistere a inizio novecento alla presentazione di un imbonitore che millanta grandi conoscenze scientifiche, tale Victor Travely. Dopo avere realizzato che stiamo assistendo a un momento della futura seconda stagione di Loki, possiamo concentrarci su questa ennesima versione di Kang il Conquistatore, che nei fumetti Marvel tornava a inizio del ‘900 per creare la città di Timely, dove divenuto sindaco costruì una fabbrica specializzata in automatizzazione e costruzione di robot. Fu proprio in questa veste che Kang influenzò uno scienziato, Phineas Horton, ispirandolo a creare Jim Hammond, l’androide che divenne la Torcia Umana, personaggio che assieme a Namor il Sub-Mariner fu protagonista i Marvel Comics #1, il primo fumetto edito dalla Timely Comics, che divenne Marvel Comics allo scoppio della Silver Age del fumetto supereroico.

