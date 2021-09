Seinfeld, tutte le stagioni arrivano su Netflix

La piattaforma Netflix ha appena da poco confermato che un’altra comedy dalla popolarità gigantesca è destinata a sbarcare molto presto sul catalogo streaming della compagnia: Seinfeld. I diritti streaming in esclusiva mondiale dello show sono infatti stati acquistati solo alcuni mesi fa, visto che la serie sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 1 ottobre 2021, con tutti i suoi 180 episodi realizzati dal 1989 al 1998. La notizia è stata confermata attraverso un post social del colosso dello streaming pubblicato solo poche ore fa, e che trovate poco più in basso.

Esattamente la nostra faccia quando abbiamo scoperto che SEINFELD arriva su Netflix il 1° ottobre: pic.twitter.com/0Jaut5c2Uz — Netflix Italia (@NetflixIT) September 1, 2021

Seinfeld racconta la quotidianità di quattro amici trentenni nella New York della fine degli anni ’80: lo stand-up comedian Jerry (Seinfeld, che da il nome alla serie stessa), George (Jason Alexander), Elaine (Julia Louis-Dreyfus) e Kramer (Michael Richards). Definita una delle prime serie post-moderne che hanno poi dato il là a una valanga di progetti simili, lo show è diventato col passare degli anni una vera e propria icona della cultura pop del piccolo schermo, tanto da ispirare gli autori di Friends a creare la loro sitcom di successo. Sembra inoltre che per accaparrarsi l’esclusiva (dopo aver ingaggiato una “battaglia” sui diritti di sfruttamento contro HBO Max, NBC Universal/Peacock e Hulu), Netflix abbia siglato un accordo milionario di circa 425 milioni di dollari che, secondo Mike Hopkins (Presidente di Sony Pictures Television) verranno ripagati grazie a nuove sottoscrizioni ed abbonamenti.

Ricordiamo che Netflix ha perso negli scorsi mesi due delle sue più grandi licenze viste sulla piattaforma, ossia Friends eThe Office, che torneranno presto in esclusiva streaming rispettivamente su HBO Max e NBCUniversal. In occasione del 32imo anniversario dalla messa in onda sulla rete statunitense NBC del primo episodio della sitcom Seinfeld, il 5 luglio 2021 è stato presentato il set LEGO Ideas #21328 Seinfeld: il set riproduce l’appartamento di Jerry nella forma del tipico set televisivo nel quale le sitcom vengono girate in presenza del pubblico.