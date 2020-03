Seiri-Chan, la tua amica mensile debutterà grazie a Star Comics!

Edizioni Star Comics rinnova ancora una volta la sua offerta di manga con una nuova serie del tutto insolita, chiamata Seiri-Chan – La tua amica mensile. Stando al comunicato ufficiale, il primo volume debutterà fra qualche giorno, naturalmente su tutti i canali di vendita ufficiali.

“Un tenero e divertente racconto incentrato sulle donne e sulle difficoltà che devono affrontare nel trovarsi “faccia a faccia” con la visitatrice inopportuna che bussa alla loro porta una volta al mese. C’è chi la saluta sorpresa che sia già l’ora della sua visita; chi la accoglie in malo modo; chi la riabbraccia con sollievo; c’è chi la conosce per la prima volta; c’è chi, un giorno, non la vede più arrivare, aprendo un nuovo capitolo nella sua vita”, specifica il comunicato ufficiale.

Seiri-Chan, per chi non l’avesse capito, è un simpatico essere rosa a forma di cuore che si pone l’obiettivo di affrontare – con delicatezza e ironia, naturalmente – il delicato tema del ciclo mestruale. Come se non bastasse, questa serie manga ha ispirato un live-action.

Il primo volume di Seiri-Chan, infine, debutterà ufficialmente il prossimo 11 marzo, al prezzo consigliato di 12 euro.