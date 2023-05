Il concorso di talent scouting per game designer emergenti Gioco Inedito – Miglior proposta di gioco, in collaborazione con DV Games, ha annunciato il vincitore del prototipo per l’edizione 2023: Sensu di Enrico Vicario.

Sensu si è distinto tra i 60 prototipi presentati, stabilendo il record di partecipazione al concorso. Il prototipo vincitore è stato scelto dai Presidenti Onorari Sofia Viscardi e Lorenzo Luporini, volti di VENTI, canale editoriale digitale rivolto alla Generazione Z.

Il gioco si presenta come un gioco di carte in cui i giocatori, in un mondo immaginario, devono lottare contro il vento che rappresenta un pericolo costante per le loro vite. Esso si basa sull’idea di trasformare l’elemento atmosferico in un nemico con cui i giocatori devono confrontarsi. Grazie all’utilizzo di carte e alla strategia dei giocatori, il gioco crea una sfida coinvolgente ed emozionante.

I tre finalisti del concorso erano Burrasca di Paolo Sanibondi, Sensu di Enrico Vicario e Venti giorni di dieta di Andrea Scaranari.

Invece, il premio per il Miglior Artwork è stato assegnato a L’ora del bucato di Andrea Maffei, ritenuto il migliore per la qualità grafica della proposta.

Le nomine

In linea con il tema dell’edizione del concorso, Lucca Comics and Games e DV Games eleggono ogni anno un Presidente Onorario. Per il 2023, i Presidenti Onorari sono stati Sofia Viscardi e Lorenzo Luporini, volti di VENTI, un canale editoriale digitale che si rivolge alla Generazione Z. Sofia e Lorenzo sono stati chiamati a dare il giudizio finale ai prototipi in concorso.

La collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha portato alla nomina del direttore del Museo Egizio Christian Greco come Presidente Onorario nel 2021, mentre nel 2022, per il tema Geroglifici, lo stesso museo ha prestato per il giudizio del vincitore i curatori Paolo Marini e Federico Poole.