È ufficiale: la Warner Bros svilupperà il sequel di Constantine, il thriller soprannaturale del 2005. Il nuovo film DC vedrà riunirsi Keanu Reeves e il regista Francis Lawrence, che ha fatto il suo debutto alla regia proprio con l’originale del franchise. Akiva Goldsman scriverà la sceneggiatura e produrrà il progetto con la sua Weed Road Pictures, insieme a J.J. Abrams e Hannah Minghella.

Constantine cone Keanu Reeves

Prima del sequel di Constantine, l’originale

Constantine (su Amazon potete compare il Blu-ray), arrivato nelle sale di tutto il mondo 17 anni fa, è interpretato da Reeves e basato sull’intricato personaggio della DC. La pellicola ha incassato oltre 200 milioni di dollari nel 2005 al botteghino mondiale. L’attore protagonista riprenderà i panni dell’esorcista e demonologo soprannaturale John Constantine, che nel primo film sta morendo a causa di un cancro ai polmoni ma rimane nel mondo umano per salvare la sua anima, impedendo ai demoni dell’inferno di raggiungere la dimensione terrena. Vediamo il personaggio intromettersi anche in una battaglia tra l’arcangelo Gabriele e Lucifero.

Di seguito potete leggere la breve sinossi ufficiale del primo film:

Un cacciatore di demoni, che deve compiere delle azioni significative per evitare la dannazione eterna, aiuta una detective ad indagare sulla morte della sorella.

Secondo Deadline, Michael De Luca e Pam Abdy, co-presidenti del Warner Bros Pictures Group, si sono occupati dell’accordo per il sequel di Constantine, mentre Lorenzo DiBonaventura ed Erwin Stoff saranno i produttori esecutivi del progetto.

John Constantine è un personaggio immaginario creato da Alan Moore, John Totleben e Stephen Bissette nel 1985, ed è il protagonista della serie a fumetti Hellblazer, pubblicata negli Stati Uniti d’America dalla DC Comics sotto l’etichetta Vertigo. Ha esordito nella seconda serie del fumetto horror Swamp Thing in un ciclo scritto da Alan Moore. In seguito è comparso di nuovo su quest’ultima testata e in vari episodi della serie The Books of Magic. Infine, lo abbiamo visto in camei all’interno di altri fumetti DC Comics e Vertigo. Il sito web IGN lo ha inserito alla 29esima posizione nella classifica dei cento più grandi eroi della storia dei fumetti.