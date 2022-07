Anche se il panel tenutosi al San Diego ComiCon 2022 ha un po’ deluso i fan (è stata solo confermata la finestra d’uscita e mostrato solo un breve video dietro le quinte che potete recuperare qui) si parla già di sequel per il live action de I Cavalieri dello Zodiaco.

Intervistato da Variety, il produttore Yoshi Ikezawa ha infatti dichiarato:

Il manga è composto da 28 volumi, l’anime originale da 140 più vari sequel e spin-off e si arriva ad oltre 200 episodi. Si possono fare parecchi film e dopo il successo del Marvel Cinematic Universe tutti gli studios cercano di creare franchise duraturi come Harry Potter o Hunger Games. Attualmente abbiamo in mente un piano per 6 film e ne stiamo già parlando attivamente. Questo primo film è studiato affinché abbia un o più sequel ma la decisione non sarà dettata dal successo di questo film ma da quello di tutto il franchise comprese le nuove serie animate.

Tutto quello che sappiamo sul film

Mackenyu (Pacific Rim: Uprising, Rurouni Kenshin Saishūshō The Final, film live-action Chihayafuru) interpreta Seiya, Madison Iseman (sequel di Jumanji, So Cosa Hai Fatto) è Saori, Sean Bean (Game of Thrones, Il Signore degli Anelli, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Snowpiercer) è Alman Kiddo, Diego Tinoco (On My Block) avrà la parte di un non specificato sicario ed è stato confermato anche l’inserimento di Mark Dacascos (John Wick: Parebellum, Hawaii Five-O, Crying Freeman, Kamen Rider: Dragon Knight, Iron Chef America) ma non si sa ancora il suo ruolo così come quello che interpreteranno Famke Janssen (X-Men, Taken, The Vault) e Nick Stahl (Fear the Walking Dead).

Allo staff si uniscono Tomasz Baginski (nominato all’Oscar per il corto d’animazione Katedra), l’animatore polacco e creatore di effetti speciali, si occuperà della regia per Toei e Sony Pictures Worldwide Acquisitions mentre Andy Cheng (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) sarà il coordinatore degli stunt e dei combattimenti. Josh Campbell e Matt Stuecken (10 Cloverfield Lane) hanno firmato la sceneggiatura originale con la supervisione di Masami Kurumada, autore del manga originale e Yoshi Ikezawa e Joseph Chou di Toei Animation e Jeffrey Chan, fondatore di ARGF e direttore operativo di Bona Film Group

Questa la sinossi ufficiale: