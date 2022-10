Sergio Bonelli Editore annuncia la sua presenza anche quest’anno alla nuova edizione di Lucca Comics and Games. Durante i giorni dell’evento, l’editore ha previsto un calendario ricco di novità e moltissimi incontri con gli autori. Scopriamo più nel dettaglio di cosa si tratta!

Sergio Bonelli Editore a Lucca Comics and Games

Sergio Bonelli Editore sarà presente alla prossima edizione di Lucca Comics and Games 2022 con i suoi fumetti e i suoi autori. L’appuntamento per i cinque giorni con la casa editrice è nell’ampio stand dedicato, più nello specifico in piazza Antonelli.

Sergio Bonelli Editore

Di seguito condividiamo con voi tutte le attività che ci aspettano!

Venerdì 28 Ottobre

Venerdì 28 Ottobre prendono il via le iniziative e il primo appuntamento è alle ore 11:30, presso la Casa dei Paladini, con Dampyr – Il Film: dal fumetto al cinema, il lavoro della scrittura. Alle ore 13:30, presso Chiesa di San Girolamo, è la volta de Il mondo oscuro di Dragonero.

Si arriva poi dunque al primo pomeriggio, alle ore 15:00, presso Chiesa San Giovanni, con Le novità dal mondo di Zagor. Alle ore 16:00, presso la Casa dei Paladini, è la volta di Un altro tassello del mondo multimediale di Dragonero: arriva il videogioco.

La giornata si conclude poi con Dragonero I Paladini. Da fumetto a 3D, CGI la sfida impossibile (ore 17:00 presso Casa dei Paladini), Un veneziano alla corte del fumetto (ore 18:00 presso Chiesa San Giovanni) e Dampyr Il Film: prima mondiale con cast (ore 19:45 presso il Cinema Asta).

Sabato 29 Ottobre

Sabato 29 Ottobre invece sono previste tre attività: Dragonero I Paladini: Anteprima mondiale dei primi 4 episodi, Dampyr Il Film: incontro con il cast e il firmacopie con il cast di Dampyr Il Film. Il primo e il secondo evento sono rispettivamente alle ore 10:30 e alle ore 15:30 presso il Teatro del Giglio. Il terzo invece prenderà vita alle 18:00 presso il Palazzo delle firme di Palazzo Ducale.

Domenica 30 Ottobre

Gli eventi di Domenica 30 Ottobre iniziano alle ore 12:00 presso Chiesa San Giovanni con Le novità dal mondo di Tex. Alle 14:00 presso la Casa dei Paladini è la volta di Come dare voce e musica a un fumetto che diventa animazione, mentre alle 15:00 presso il Salone dell’Arcivescovado ci sarà La grande mostra Castelli & Friends. La giornata si conclude alle ore 17:00 con Dragonero I Paladini. Dalla tavola a fumetti allo schermo, i segreti della regia presso la Casa dei Paladini.

Lunedì 31 Ottobre

Alle ore 11:00 presso la Casa dei Paladini ci sarà ll team di Simulacri, mentre alle 13:30 presso la Sala Tobino di Palazzo Ducale sarà la volta di Nero, Il Confine e le altre produzioni Audace: segni, disegni e colori. Glu ultimi due appuntementi della giornata saranno quelli delle ore 15:00 presso la Chiesa di San Girolamo e quello dello 16:30 presso la Chiesa San Giovanni. Il primo dal nome Le novità Sergio Bonelli Editore a Lucca Comics: Eternity e Mr. Evidence e il secondo dal nome Le novità dal mondo di Dylan Dog.

L’ultimo giorno di Sergio Bonelli Editore a Lucca Comics and Games 2022

Giungiamo quindi all’ultimo giorno di eventi, martedì 1 Novembre, iniziando alle ore 10:30 presso la Chiesa San Giovanni con l’incontro Nathan Never: Missione asteroidi, in collaborazione con ASI – Agenzia Spaziale Italiana.

Alle 11:45, Presso la Casa dei Paladini, ci sarà Dragonero I Paladini: come si scrive una serie animata e alle 13:30, presso la Sala Tobino di Palazzo Ducale, sarà il turno di Morgan Lost: chi ha paura delle Fear Novels?. Infine, ultimo appuntamento in casa Sergio Bonelli Editore con Dragonero I Paladini: produrre una serie animata, alle ore 15:00 presso la Casa dei Paladini.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alsito ufficiale.