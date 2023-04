Sergio Bonelli Editore, la famosa Casa editrice italiana specializzata in fumetti d’avventura, sarà presente al Napoli Comicon 2023 con tre eventi imperdibili e tante novità.

Sergio Bonelli Editore aprirà il suo Napoli Comicon 2023 con l’evento in programma venerdì 28 aprile alle ore 10:30 presso la Sala Italia del Teatro Mediterraneo: la proiezione di due episodi di Dragonero I Paladini.

Il secondo evento si terrà sempre venerdì 28 aprile, dalle 12:30 alle 13:15, nell’Area Laboratori Kids del Padiglione 1. Si tratta di un workshop dedicato a Dragonero, in cui il disegnatore Luca Enoch spiegherà ai bambini come disegnare i personaggi della prima serie animata prodotta da Bonelli Entertainment. Infine, alle ore 14:00, Ivan Venturi, Vincenzo Sarno e lo stesso Luca Enoch saranno sul palco dell’Area Videogame (Pad. 5) per raccontare il videogioco Dragonero L’ascesa di Draquir, di cui si avvicina la fine della fase di testing.

Benvenuti nella Fabbrica dei Sogni: l’albo speciale

Ma non è tutto: per l’occasione, Sergio Bonelli Editore ha realizzato un albo speciale intitolato Benvenuti nella Fabbrica dei Sogni. L’albo, venduto a un prezzo speciale di 1 euro, contiene nove storie brevi di altrettanti personaggi della Casa editrice: Tex, Zagor, Mister No, Martin Mystère, Dylan Dog, Nathan Never, Julia, Dampyr e Dragonero. Le storie, tutte già pubblicate ma ormai difficilmente reperibili, sono state scelte appositamente per l’albo speciale.

La Fabbrica dei Sogni è composta da 112 pagine in formato 16×21 cm e rappresenta un’opportunità imperdibile per i collezionisti e gli appassionati di fumetti. L’albo sarà disponibile presso lo stand di Sergio Bonelli Editore nel Padiglione 2, insieme agli altri prodotti della Casa editrice.

I firmacopie

Infine, non può mancare la possibilità di incontrare gli autori di Sergio Bonelli Editore e far firmare i propri fumetti. Presso lo stand della Casa editrice, situato nell’area editori del Pad. 2, si terranno una serie di firmacopie con gli autori presenti a Comicon Napoli 2023.

Di seguito la lista completa degli autori e i corrispettivi appuntamenti:

Venerdì 28 aprile

11:00-12:00 – Paolo Barbieri (Favole degli Dei, Fiabe immortali).

12:00-13:00 – Fabiana Fiengo (I bastardi di Pizzofalcone).

15:00-16:00 – Luca Enoch (Dragonero); Lucilla Stellato (Commissario Ricciardi).

16:00-17:00 – Paolo Barbieri (Favole degli Dei, Fiabe immortali).

17:00-18:00 – Fabiana Fiengo (I bastardi di Pizzofalcone); Alessandro Nespolino (Commissario Ricciardi).

18:00-19:00 – Carmelo Zagaria (I bastardi di Pizzofalcone).

Sabato 30 aprile

10:00-11:00 – Giacomo Bevilacqua (Attica).

11:00-12:00 – Paolo Barbieri (Favole degli Dei, Fiabe immortali); Luca Enoch (Dragonero).

12:00-13:00 – Fabiana Fiengo (I bastardi di Pizzofalcone).

14:00-15:00 – Luca Enoch (stampa di Dragonero).

15:00-16:00 – Paolo Barbieri (Favole degli Dei, Fiabe immortali).

16:00-17:00 – Adriano Barone, Giovanni Timpano (Mr. Evidence).

17:00-18:00 – Alessandro Bilotta(Eternity).

17:00-18:30 – Sergio Gerasi (Eternity).

18:00-19:00 – Alessandro Nespolino (Commissario Ricciardi).

Domenica 31 aprile

10:30-11:30 – Giorgio Cavazzano (Dylan Dog Nel Segno di Cavazzano, Un veneziano alla corte del fumetto).

11:00-12:00 – Paolo Barbieri (Favole degli Dei, Fiabe immortali).

12:00-13:00 – Adriano Barone, Giovanni Timpano (Mr. Evidence).

14:00-15:30 – Luca Enoch (Dragonero).

15:00-16:00 – Paolo Barbieri (Favole degli Dei, Fiabe immortali).

16:00-17:00 – Alessandro Bilotta, Sergio Gerasi (Eternity).

17:00-18:00 – Adriano Barone, Giovanni Timpano (Mr. Evidence).

18:00-19:00 – Alessandro Bilotta, Sergio Gerasi (Eternity).

Lunedì 1 maggio