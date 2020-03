Sergio Bonelli Editore: un fumetto al giorno gratuitamente per 14 giorni

Anche Sergio Bonelli Editore si unisce alle iniziative legate alla distribuzione gratuita dei fumetti in formato digitale aderendo così all’iniziativa #iorestoacasa, per prevenire le possibilità di contagio da Coronavirus, e lancia l’iniziativa #acasaconbonelli.

A partire da lunedì 23 marzo, e ogni giorno per i successivi 14 giorni, sul sito ufficiale dell’editore milanese verrà messo a disposizione un nuovo fumetto in formato digitale in maniera completamente gratuita.

Si partirà quindi come già detto lunedì 23 marzo alle ore 10 con Tex Classic n. 1.

L’appuntamento si rinnoverà ogni giorno alla stessa ora per 14 giorni, permettendo ai lettori di immergersi nelle atmosfere dei grandi eroi Bonelli: il Far West di Tex, la Londra di Dylan Dog, la foresta di Darkwood di Zagor, l’Amazzonia di Mister No, lo spazio di Nathan Never, i mille mondi di Martin Mystère, gli intrighi della Garden City di Julia, la misteriosa Napoli del Commissario Ricciardi.

Ogni fumetto sarà disponibile sul sito della Sergio Bonelli Editore per 24 ore dal momento della sua pubblicazione.

Eccovi il calendario completo delle uscite:

Lunedì 23 marzo: Tex Classic 1 , “Il totem misterioso”.

, “Il totem misterioso”. Martedì 24 marzo: Zagor Classic 1 , “La foresta degli agguati”.

, “La foresta degli agguati”. Mercoledì 25 marzo: Mister No 1 , “Mister No”.

, “Mister No”. Giovedì 26 marzo: Martin Mystère 1 , “Gli Uomini in Nero”.

, “Gli Uomini in Nero”. Venerdì 27 marzo: Dylan Dog 1 , “L’alba dei morti viventi”.

, “L’alba dei morti viventi”. Sabato 28 marzo: Nathan Never 1 , “Agente Speciale Alfa”.

, “Agente Speciale Alfa”. Domenica 29 marzo: Julia 1 , “Gli occhi dell’abisso”.

, “Gli occhi dell’abisso”. Lunedì 30 marzo: Cassidy 1 , “L’ultimo blues”.

, “L’ultimo blues”. Martedì 31 marzo: Dampyr 1 , “Il figlio del diavolo”.

, “Il figlio del diavolo”. Mercoledì 01 aprile: Morgan Lost 1 , “L’uomo dell’ultima notte”.

, “L’uomo dell’ultima notte”. Giovedì 02 aprile: Orfani 1 , “Piccoli spaventati guerrieri”.

, “Piccoli spaventati guerrieri”. Venerdì 03 aprile: Dragonero 1 , “Il sangue del drago”.

, “Il sangue del drago”. Sabato 04 aprile: Il Commissario Ricciardi , “Dieci centesimi”.

, “Dieci centesimi”. Domenica 05 aprile: Le Storie 1, “Il boia di Parigi”.

Queste invece le dichiarazioni Direttore Editoriale della Sergio Bonelli Editore, Michele Masiero: