Finalmente il momento è arrivato: anche questo 2022 si prepara ad abbracciare uno degli eventi più attesi dell’anno, vale a dire il sempre spettacolare Lucca Comics & Games. L’evento, che vi racconteremo nei minimi particolari sulle pagine del nostro sito, promette anche quest’anno tantissime iniziative per tutti gli amanti di cinema, videogiochi e ovviamente fumetti. Non mancheranno infatti decine e decine di novità per gli appassionati di ogni genere, e Sergio Bonelli Editore ha in programma di introdurne alcune davvero eccezionali.

Noi di Cultura Pop abbiamo selezionato alcuni volumi, tra novità e grandi classici, che proprio non potete perdere in occasione di Lucca Comics & Games 2022: si tratta di prodotti davvero molto interessanti, pensati sia per i fan più affezionati che per coloro che si stanno da poco avvicinando al fantastico mondo dei personaggi di Sergio Bonelli Editore. Tex, Nathan Never, Mister No… Ce n’è davvero per tutti i gusti, pronti?

I migliori fumetti Sergio Bonelli

Stria

Partiamo con un volume a opera di Gigi Simeoni, nonché una delle novità più interessanti del mese di ottobre 2022. Stiamo parlando di Stria, un volume che racconta un segreto direttamente dall’adolescenza di Fabio e Chiara, i due protagonisti di questo volume ricco di emozioni e colpi di scena tutti da scoprire: un vero e proprio capolavoro del suo genere, in una stupenda edizione da 312 perfetta per tutti i collezionisti e appassionati del fumetto italiano.

Mister No. La guerra in Europa.

Passiamo a uno dei personaggi più iconici dell’intero universo Sergio Bonelli: Mister No, un eroe che non ha certo bisogno di presentazioni. Raccolte in un unico volume da 432 pagine, una delle più grandi novità di settembre 2022, troviamo qui tutte le storie legate alle sue esperienze europee durante la Seconda Guerra Mondiale: da segnalare la presenza degli indimenticabili episodi “Storia di un eroe”, “Attacco suicida” e “Ardenne 1945”.

Tex. L’uomo senza passato.

In una selezione del genere non potevamo non includere Tex Willer, forse la più grande icona in assoluto legata al nome di Sergio Bonelli. L’uomo senza passato è una delle novità più attese dell’ultimo periodo, con l’accoppiata Nizzi/Villa che promette anche stavolta di regalare a tutti i lettori l’ennesimo capolavoro ambientato nel cuore del West. Pronti a una nuova avventura al fianco di Tex?

Simulacri. Brecce (Vol. 1)

Primo volume di una nuova serie che, negli ultimi mesi, ha fatto davvero parlare molto di sé. Simulacri è infatti una delle opere più attese di questo 2022, e in occasione di Lucca Comics & Games sarà finalmente pubblicata in favore del grande pubblico. Il primo numero è in arrivo il 4 novembre, e ci accompagnerà il un’Isola d’Elba fatta di misteri, passioni e relazioni figlie di un passato travagliato. Un viaggio tutto da scoprire, nonché una delle novità più interessanti del catalogo Sergio Bonelli.

Bandera! Tex Willer incontra Zagor

Torniamo tra i classici Bonelli con un crossover davvero eccezionale: Tex Willer incontra Zagor, in un volume disponibile dal 31 ottobre e che gli appassionati non vedono l’ora di poter vivere già in occasione di Lucca Comics & Games 2022. Nel selvaggio Texas, la Colt incontra la Scure: un volume da 144 pagine che è anche un vero e proprio evento, e che può peraltro vantare le firma di Mauro Boselli e le illustrazioni di Alessandro Piccinelli.

Doppio universo. Nathan Never. Justice League

Altro giro, altro crossover: ecco un volume che racconta l’incontro tra due universi narrativi così diversi ma così ricchi di storie da raccontare: uno storico team-up che vede i personaggi di DC Comics incontrare Nathan Never, in un racconto dove presente, futuro e “doppio futuro” fanno da sfondo a uno scontro senza precedenti. Il fumetto-evento è disponibile a partire dal 4 novembre, e vanta le firme di Michele Medda, Bepi Vigna, Adriano Barone e Sergio Giardo.



Tex. Aquila della notte. Box

Un vero e proprio pezzo da collezione per i veri amanti di Tex Willer: questa scatola di latta, impreziosita da un disegno di Claudio Villa, contiene una riedizione del primo numero di SuperTex… Ma non solo! All’interno sono infatti presenti anche due stampe a colori in formato 16×21, raffiguranti Tex nelle vesti di Aquila della Notte, e addirittura il celeberrimo Wampum in edizione super limitata. Non male, vero?



Sergio Bonelli Editore. 80 anni a fumetti.

Concludiamo con una delle migliori uscite dello scorso anno, perfetta per celebrare tutto l’amore per un mondo fantastico come quello di Sergio Bonelli Editore. In questo volume da 386 pagine troviamo infatti raccontata la storia della casa editrice che ha rivoluzionato il fumetto in Italia: un racconto a colori di tante, tantissime storie che hanno segnato un’epoca e che continuano a farlo, nonché la perfetta idea regalo per tutti coloro che da sempre amano i mitici personaggi di questo universo narrativo unico e inimitabile. Il tutto impreziosito dai testi Luca Barbieri, Gianni Bono, Luca Boschi e Graziano Frediani.

