Ci sono talmente tanti contenuti che una volta entrati nel mondo di Amazon Prime Video davvero difficile riuscire a trovare quello che fa al proprio caso in breve tempo, tuttavia gli esperti di banda larga e di TV di Uswitch erano curiosi di scoprire quali contenuti hanno riscosso più successo e quali sono quelli più attesi maggiormente tra i vari servizi di streaming a disposizione. Tra questi, ovviamente, spicca proprio Amazon Prime Video. Osserviamo insieme i dati della ricerca tra risultati scontati, e altri che sono davvero inaspettati.

Le serie TV di Prime Video più attese del 2022 secondo Uswitch

Al primo posto della classifica realizzata da Uswitch è presente l’amata serie televisiva Jack Ryan arrivata per la prima volta nel 2018. All’epoca venne elogiata per aver ricreato in maniera decisamente convincente il cosiddetto “Ryanverse” creato per la prima volta da Tom Clancy, nonché l’autore dei libri che vedono proprio Jack Ryan come protagonista. Per scoprire novità riguardanti la terza stagione della serie sono state effettuate ben 171.620 ricerche al mese in tutto il mondo. Queste sono aumentate quando Amazon Prime Video ha annunciato ufficialmente che la terza stagione arriverà a breve e la quarta sarà quella finale.

Il secondo show televisivo più ricercato vede come protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne: stiamo parlando di Carnival Row che, dopo l’annuncio della seconda stagione attesa per quest’anno, ha visto ben 86.270 ricerche mensili. Completa il podio il dramma poliziesco Reacher che è stato cercato per 59.930 volte al mese in tutto il mondo. Stranamente in questa classifica non compare Il Signore degli Anelli e una delle serie più apprezzate come The Boys ricopre solo il quarto posto con 46.260 visite. A seguire vi è anche la non tanto amata La ruota del tempo (The Wheel of Time) che dovrà ricevere presto la seconda stagione sperando che possa risollevare le sorti e il gradimento da parte dei fan dei libri di Robert Jordan.

Completa la top ten l’unico reality show di questa ricerca: con quasi 11.500 ricerche per la seconda stagione, Clarkson’s Farm si pone al decimo posto tra gli spettacoli di Amazon Prime Video più attesi del 2022. È stato elogiato da numerosi spettatori in tutto il mondo e anche dalla comunità agricola internazionale che lo ha ringraziato per aver mostrato le difficoltà che giornalmente affrontano per andare avanti con il lavoro e la cura delle loro fattorie. La data di uscita della seconda stagione non è ancora nota, ma promette di seguire Clarkson e la sua adorabile guida Caleb. In ogni caso, ecco a voi l’elenco delle 15 serie TV di Amazon Prime Video più attese del 2022:

1 Jack Ryan 171,620 2 Carnival Row 86,270 3 Reacher 59,930 4 The Boys 46,260 5 The Wheel of Time 35,070 6 Hunters 31,700 7 Upload 24,080 8 Utopia 14,460 9 Panic 13,020 10 Clarkson’s Farm 11,490 11 Hanna 11,480 12 Alex Rider 11,250 13 Them 9,820 14 Truth Seekers 9,020 15 Harlem 8,720