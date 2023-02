Avete appena terminato la seconda stagione di The Legend of Vox Machina e vi manca già Grog Strongjaw? Vorreste un’altra canzone di Scanlan? Possiamo capirvi a tal punto che abbiamo provato a dare un rimedio alla crisi d’astinenza scaturita dalla recente fine della serie di successo di Prime Video. Ecco, infatti, una lista su alcune serie animate da recuperare se avete amato The Legend of Vox Machina, se avete voglia di ritrovare ambientazioni fantasy simili alle avventure dei personaggi di Critical Role oppure alcuni titoli perfetti per i fan delle campagne di gioco in stile Dungeons and Dragons.

5 serie animate da recuperare se avete amato The Legend of Vox Machina – Dota: Dragon’s Blood

Che cosa ha caratterizzato la seconda stagione di The Legend of Vox Machina, rendendola ancora più grande, maestosa e vincente? Esatto, l’episodio nel Regno fatato. Ma oltre a questo, i draghi. E se parliamo di draghi, c’è una serie da recuperare o da rivedere che grida a gran voce il proprio diritto sul trono. Dota: Dragon’s Blood.

Basata su Dota 2, un videogioco del 2013 di Valve, è stata presentata in anteprima su Netflix a marzo del 2021, che ha al momento prodotto per il titolo dello Studio Mir tre stagioni. L’ambientazione squisitamente fantasy, inserita in un mondo di magia e misticismo, fa da cornice alla storia di Davion, un cavaliere che caccia e uccide draghi. Finché il drago Slyrak non fonde la sua anima con lui. Allora Davion sarà costretto a intraprendere un viaggio per fermare il demone Terrorblade, che vuole uccidere tutti i draghi. Compreso lui.

Goblin Slayer

Che ne dite di un anime con protagonisti un gruppo di avventurieri da classi, allineamenti diversi e persino un dragonide in squadra? Goblin Slayer è uno degli anime di ispirazione fantasy dei giorni nostri più rappresentativi dell’universo D&D.

Prendete il fascino dark di Berserk e unitelo al divertimento di una campagna, personaggi carismatici proprio come i Vox Machina e il tutto ambientato in un mondo dai tratti medievali. Nell’universo di Goblin Slayer esistono la magia e i miracoli e, inoltre, in cielo brillano due lune. Oltre agli umani e gli animali, incontrerete elfi, nani e molte altre creature fantastiche, compresi i mostri e i demoni. E ovviamente i Goblin. C’è infatti un avventuriero che nella Gilda si è fatto notare per essersi specializzato nello sterminio di queste bestie ed è oltremodo determinato a ucciderli tutti. Il perché, dovrete scoprirlo su Prime Video.

5 serie animate da recuperare se avete amato The Legend of Vox Machina – Castlevania

Sono tanti i titoli del catalogo Netflix che condividono la stessa anima fantasy dei Vox Machina, potremmo citare ad esempio ancora The Dragon Prince, Blood of Zeus, Arcane, Dragon’s Dogma o Record of Ragnarok. Ma nella nostra lista abbiamo inserito validi titoli tratti da giochi, ispirati al mondo di Dungeons & Dragons, ma manca una proposta che ricordi il lato oscuro, letale e “vampiresco” dei Vox Machina: Castlevania allora potrebbe rimediare.

La popolare serie sull’iconico videogioco Castlevania III: Dracula’s Curse della Konami, mostra sotto una nuove luce (o meglio, una nuova ombra) le vicende della famiglia Belmont. La prima stagione, che ha esordito a luglio del 2017 sulla piattaforma streaming di Netflix, conta ora 32 episodi, tutti incentrati su Dracula, i vampiri, stregonerie e interessanti lotte tra demoni e la Santa Chiesa.

Invincible

Cosa c’entra con i Vox Machina questa serie sui supereroi? Tanto per incominciare, Invincible è un’altra popolare serie animata per adulti su Prime Video. Come The Legend of Vox Machina, qui troverete sangue e volgarità a fiumi, tutto squisitamente animato da un cast impressionante. E poi sotto sotto, anche i nostri Vox Machina sono eroi con super poteri. A modo loro. Invincible, come The Boys, è in grado di spiazzare i suoi spettatori con colpi di scena imprevisti, ma con il grande fascino del “cartone animato”.

La seconda stagione di Invincible arriverà nel 2023.

5 serie animate da recuperare se avete amato The Legend of Vox Machina – Hit-Monkey

Per concludere il nostro viaggio tra alternative fantasy, un po’ irriverenti, divertenti ma con un’anima sfaccettata e complessa, non poteva mancare qualche titolo dal canale streaming di Disney Plus. E anche stavolta la scelta è stata ardua: potevamo vincere facile e proporre Gargoyles, What if… e per i veri cultori, anche Futurama. Ma se dobbiamo scegliere una serie con lo stesso spirito affilato e tagliente, soprattutto sopra le righe, proponiamo allora Hit-Monkey, un titolo del 2021 che trae origine da un personaggio della Marvel.

Per coloro che non hanno familiarità con la storia (e sono sicuramente in tanti, dato che il titolo non ha ottenuto un grande successo, nonostante il suo fedele adattamento al materiale originale), Hit-Monkey è un macaco giapponese guidato dal fantasma di un assassino deceduto. Doppiato da Jason Sudeikis, questo primato stravagante, divertente e brutale si mette a combattere lui stesso la mafia giapponese, per vendetta e anche un po’ per giustizia.

Se poi volete qualche consiglio extra, al di là delle serie animate, non può esservi passata inosservata un certo easter egg, diciamo, ovvero la “trasformazione” di Grog in un certo personaggio, fuori dalle serie televisive (almeno per ora). Se oltre a essere fan della serie dei Vox Machina siete anche gamer, non potrete non aver notato una certa somiglianza di Grog con Kratos. E allora perché non impugnare anche un controller oltre al telecomando e affrontare qualche divinità con God of War: Ragnarok? Cosa troverete in comune tra i due titoli, oltre alla barba di Kratos e Grog? Azione, emozione, persino comicità e un’avvincente storia. Oltre alle mazzate.