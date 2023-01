Critical Role e Amazon Studios hanno annunciato un accordo pluriennale che prevede la produzione di una serie animata, e di un film in prima visione, basata sulla seconda campagna di Critical Role, intitolata Mighty Nein. Questo accordo rappresenta un passo importante per entrambe le parti, poiché consentirà loro di raggiungere nuove platee di spettatori e di espandere la loro portata creativa.

La serie dei Mighty Nein

La serie animata intitolata Mighty Nein racconterà le avventure di un gruppo di eroi che si incontrano in un mondo fantasy e intraprendono una serie di missioni per salvare il regno.

Serie animata Mighty Nein

Essa debutterà su Prime Video e, secondo quanto riportato, sarà prodotta da Tasha Huo, Sam Riegel e Travis Willingham insieme a Metapigeon di Critical Role e Amazon Studios. Infine, Chris Prynoski (The Legend of Vox Machina), Shannon Prynoski (Fairfax), Antonio Canobbio (Arlo the Alligator Boy) e Ben Kalina (Big Mouth) di Titmouse saranno i produttori esecutivi.

Le dichiarazioni da Critical Role

Di seguito le parole di Travis Willingham, co-fondatore e CEO di Critical Role:

Le campagne in live streaming di Critical Role sono la scintilla che ha acceso la fiamma per il nostro pubblico mondiale. Vedere le storie e i personaggi della nostra prima campagna prendere vita in The Legend of Vox Machina è stato un sogno realizzato, e siamo assolutamente entusiasti di farlo di nuovo con Mighty Nein. Ma con l’annuncio di oggi, siamo fiduciosi che le storie che raccontiamo continueranno ad espandersi nei regni dell’intrattenimento oltre ciò che possiamo persino immaginare.

E infine, ecco le parole di Vernon Sanders, capo degli Amazon Studios:

Dopo il successo della nostra serie animata The Legend of Vox Machina, non vediamo l’ora di continuare il nostro rapporto con Critical Role e di espandere il suo universo con Mighty Nein. L’espansione di questi franchise iconici per i nostri clienti Prime Video continua a essere un viaggio ambizioso e gratificante e non vediamo l’ora di vedere dove ci porterà questa nuova serie.

