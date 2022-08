Abbiamo visto su Netflix, a partire dal 14 luglio, la prima stagione della serie live-action di Resident Evil, che ha ottenuto un forte successo di critica. C’è di tutto al suo interno: dagli zombi alla suspense, ma sono pochi i personaggi del franchise di videogiochi a essersi palesati esplicitamente nel corso degli episodi. Ora, lo showrunner Andrew Dabb ha rivelato quale personaggio noto vedremmo al 100% in Resident Evil se la serie venisse rinnovata per una stagione 2.

serie Resident Evil

Attenzione: lungo la news sono presenti spoiler sulla prima stagione di Resident Evil.

Il personaggio introdotto in Resident Evil 2

Alla fine della prima stagione di Resident Evil, lo ricordiamo, Jade Wesker (Tamara Smart) riceve un foglietto da Albert Wesker (Lance Reddick) quando lei e sua sorella Billie (Siena Agudong) iniziano la corsa per scappare dal quartier generale della Umbrella Corporation insieme a Bert. Il foglietto di carta riporta il ​​nome di qualcuno che dovrebbe aiutare il gruppo e vive in Giappone. Nel momento in cui Jade lo apre, appare scritto “Ada Wong“. Quest’ultima è un personaggio amato della serie di videogiochi ed è stato introdotto per la prima volta in Resident Evil 2. La donna è una spia e un agente segreto che lavora spesso contro la Umbrella.

Secondo una recente intervista dello showrunner Andrew Dabb con Screen Rant, riportata da comicbook.com, se Resident Evil venisse rinnovata per una stagione 2 da Netflix, il personaggio apparirebbe a tutti gli effetti nella serie. Il cast della prima stagione include anche Ella Balinska, Adeline Rudolph, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir, Connor Gossatti e Turlough Convery.

Si tratta del secondo adattamento televisivo targato Netflix dopo Resident Evil Infinite Darkness, serie in CGI con Leon S. Kennedy e Claire Redfield, i cui ruoli ricalcano fedelmente quanto visto nel remake videoludico di Resident Evil 2 (su Amazon trovate il gioco per Ps4), il cui debutto per Capcom è avvenuto nel 2019. Nel 2021 è uscito anche Resident Evil: Welcome to Racoon City, che non ha riscontrato un grande favore di critica e pubblico. Ricordiamo che la prima stagione della serie live action di Resident Evil è attualmente disponibile su Netflix.