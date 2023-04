Chuck Lorre, il creatore di The Big Bang Theory, dopo il successo di Young Sheldon, sta lavorando a una nuova serie spin-off dedicata al franchise.

Secondo quanto riportato, e seppur le informazioni a riguardo siano davvero poche, la nuova serie spin-off The Big Bang Theory è attualmente in una fase iniziale di sviluppo. Il lavoro degli addetti sembra infatti essere concentrato sulla trama, che ad oggi è però ancora nascosta al grande pubblico.

Nonostante la fine soddisfacente della serie originale, ci sono state anche una serie di speculazioni sulla possibilità di una riunione del cast di The Big Bang Theory. Tuttavia, sia Lorre che Bill Prady, co-creatore della serie originale, hanno espresso dubbi su questa possibilità. Prady ha dichiarato che è difficile immaginare cosa sarebbe successo dopo il finale, mentre Lorre ha fatto eco a questi pensieri.

So che c’è l’abitudine di mettere insieme i personaggi per le reunion e cose del genere. Ma è difficile immaginare come dare un seguito al tutto dopo un finale che è stato uno degli episodi più belli e soddisfacenti. La chiusura che ha portato è stata sorprendente. È difficile immaginare di riaprire la storia. Mi piacerebbe stare su un palco da qualche parte e guardare di nuovo quei personaggi? Sì, assolutamente. Posso immaginare un modo per farlo? Non posso. Ma, personalmente, mi piacerebbe andare allo Stage 25 e vedere quel set e quei costumi e quelle persone? Sì, mi vengono i brividi solo a pensarci.