Le serie TV nuove e cancellate – Aprile 2021

Quali serie Tv usciranno ad Aprile 2021? Marzo è stato un mese ricco di contenuti che hanno accompagnato l’inizio del nuovo anno ancora ricco di incertezze. Le serie televisive restano sempre una buona abitudine per godersi un po’ di sano riposo e tranquillità e dato che anche l’inizio del 2021 è stato alquanto turbolento, ecco che anche ad aprile non mancheranno numerose novità riguardanti i contenuti seriali e come da “tradizione” vi faremo viaggiare comodamente e ordinatamente attraverso il mare ricolmo di contenuti in arrivo sulle varie piattaforme di streaming. Ecco, quindi, a voi la lista delle serie Tv in uscita e, al termine, l’elenco delle serie Tv cancellate o non rinnovate.

Le serie TV di Aprile 2021

Le serie Tv nuove e rinnovate

Ecco la lista delle serie TV in uscita su Rai, Sky, Netflix, Infinity, Amazon Prime Video, Apple Tv+ e Disney+ previste per Aprile 2021.

Prank Encounters – Scherzi da brivido

Uscita: 1 Aprile 2021

Le paure più mostruose incontrano momenti spassosissimi in queste candid camera in cui persone reali diventano le protagoniste di horror estremi. In “Stranger Things” lotta contro i mostri: qui Gaten Matarazzo fa letteralmente paura col suo programma di scherzi. La seconda stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia horror

Commedia horror Numero stagioni: 2

LOL: Chi ride è fuori

Uscita: 1 Aprile 2021

LOL: Chi ride è fuori è una sfida fra dieci comici professionisti che dovranno restare seri per sei ore consecutive e, contemporaneamente cercheranno di far ridere i loro avversari. Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna saranno i protagonisti di un esperimento comico senza precedenti che li vedrà sfidarsi a colpi di battute, cercando di strappare una risata al gruppo senza mai cedere alla comicità degli avversari e arricchendo la serie di diversi stili comici: stand-up, improvvisazione, commedia fisica e tanto altro.

A osservare questa esilarante gara comica dalla control room, un inedito arbitro e conduttore, Fedez, affiancato della co-host Mara Maionchi. Chi per ultimo rimarrà serio sarà il vincitore, e potrà donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Talent Show

Talent Show Numero stagioni: 1

The Serpent

Uscita: 2 Aprile 2021

Lo spietato killer Charles Sobhraj adesca i turisti lungo la “rotta hippie” nell’Asia meridionale degli anni ’70. Basata su eventi reali, la miniserie vede come protagonisti Tahar Rahim (“Il profeta“) e Jenna Coleman (“Victoria,” “Doctor Who”).

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Poliziesco

Drammatico, Poliziesco Numero stagioni: 1

Mira, Royal Detective

Uscita: 2 Aprile 2021

Serie animata per i piccini, ambientata nella terra immaginaria di Jalpur, segue la coraggiosa Mira, una cittadina che viene nominata detective reale dalla regina. Insieme ai suoi amici Mira riuscirà abilmente a svelare ogni mistero che le si presenta, aiutando la sua famiglia e la comunità.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Animazione per bambini

Animazione per bambini Numero stagioni: 1

Il sapore delle margherite

Uscita: 2 Aprile 2021

Arriva su Netflix la seconda stagione della serie che racconta di alcune indagini sulla scomparsa di un’adolescente in una comunità molto unita della Galizia. Qui un’agente della Guardia Civile scopre segreti legati a una sua perdita personale. Regia di Miguel Conde (“Serramoura”, “Bajo sospecha”), cosceneggiato da Eligio Montero (“Gran Hotel”, “Padre Casares”).

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Poliziesco

Drammatico, Poliziesco Numero stagioni: 2

La Famiglia McKellan

Uscita: 5 Aprile 2021

Quando i McKellan si trasferiscono da Seattle in una cittadina della Georgia, la vita del Sud e i nonni tradizionalisti mettono a dura prova i loro modi metropolitani. Questa sitcom emozionante per la famiglia ha vinto il NAACP Image Award come Miglior programma per bambini e arriva su Netflix con la terza stagione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 3

Batwoman

Uscita: 6 Aprile 2021

Javicia Leslie prende il posto di Ruby Rose nel ruolo di Batwoman, per una seconda season che ha il non semplice compito di risollevare le sorti di un titolo che ha deluso sotto diversi aspetti. Vista la vastità dell’universo DC, c’è sicuramente spazio per proporre una storia interessante, condita da personaggi fantastici, e la speranza è che questa possibilità venga sfruttata. In arrivo la seconda stagione.

In onda su: Premium Action

Premium Action Genere: Fantasy, Sci-Fi

Fantasy, Sci-Fi Numero stagioni: 2

Snabba Cash

Uscita: 7 Aprile 2021

Le vite di un’ambiziosa donna d’affari, di un affascinante gangster e di un adolescente in difficoltà si scontrano in una disperata e inquietante ricerca della ricchezza. La prima stagione di questa nuova serie d’animazione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 1

Vikings

Uscita: 1 Aprile 2021 arrivano le stagioni 1-5 e il 7 Aprile 2021 la seconda parte della stagione 6

Creata e scritta da Michael Hirst, Vikings negli anni si è conquistata un’importante fetta di pubblico, grazie a personaggi affascinanti che hanno lasciato il segno. Se appartenete alla schiera dei tanti fan della serie, sarete contenti di sapere che su Sky e NOW arriveranno tutte le stagioni di Vikings, dandovi la possibilità di prepararvi al meglio per il Valhalla, immergendovi nel freddo e violento Nord vichingo.

In onda su: Sky/NOW/Netflix

Sky/NOW/Netflix Genere: Drammatico, Storico

Drammatico, Storico Numero stagioni: 6

La via del grembiule – lo yakuza casalingo

Uscita: 8 Aprile 2021

La via del grembiule – Lo yakuza casalingo è un manga scritto e illustrato da Kōsuke Ōno che racconta la storia di Tatsu, temuto capo della yakuza soprannominato Drago immortale. Quest’ultimo si innamora e decide di abbandonare le attività criminali per sposare Miku, ma dato che sua moglie lavora, per supportarla ricopre il ruolo di “marito casalingo”. Tuttavia la nuova vita di Tatsu è complicata dalla sua apparenza minacciosa e da alcune persone appartenenti al suo passato. Arriva l’anime su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Anime

Anime Numero stagioni: 1

Rocco Schiavone

Uscita: 8 Aprile 2021

La serie si basa sul personaggio letterario Rocco Schiavone, l’investigatore creato dalla penna di Antonio Manzini e interpretato da Marco Giallini. Tanto talentuoso quanto scorbutico e sarcastico, Schiavone è un romano trasferitosi ad Aosta per motivi disciplinari, dove ha assunto il ruolo di vicequestore. La quarta stagione, in arrivo su Amazon Prime Video, è composta da due episodi, la cui lavorazione è stata complicata dalle misure previste dal lockdown della scorsa primavera, ma tutto ciò non ha intaccato gli ascolti, mantenutisi in linea con gli anni precedenti.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Drammatico, Poliziesco

Drammatico, Poliziesco Numero stagioni: 4

Clarice

Uscita: 9 Aprile 2021

Serie ambientata nel 1993, un anno dopo gli eventi de “Il silenzio degli innocenti”. Brillante e vulnerabile, Clarice ritorna ad occuparsi di serial killer e predatori sessuali ma ben presto si accorgerà che non tutto è come sembra. In una Washington livida e piovosa, dominata dagli affari della politica, Clarice si muove in un ambiente di lavoro fortemente maschilista. A sostenerla, il bisogno di sfuggire dagli inquietanti segreti di famiglia che l’hanno perseguitata per tutta la vita.

In onda su: Rai 2

Rai 2 Genere: Drammatico, Poliziesco, Thriller

Drammatico, Poliziesco, Thriller Numero stagioni: 1

Solar Opposites

Uscita: 9 Aprile 2021

La seconda stagione della serie animata creata da Justin Roiland e Mike McMahan di Rick e Morty è in arrivo come Star Original su Disney Plus. Protagonisti di questa avventura d’animazione sono quattro alieni in fuga dal loro pianeta che sta per esplodere e si schiantano su una casa nell’America suburbana. Due di loro pensano che la Terra sia orribile, gli altri due invece la trovano fantastica.

In onda su: Disney+/Star

Disney+/Star Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 2

Them

Uscita: 9 Aprile 2021

Miniserie antologica horror ambientata negli Stati Uniti, creata da Little Marvin e con Lena Waithe come produttrice esecutiva. La prima stagione, ambientata negli anni ’50, ruota intorno alle vicende di una famiglia afroamericana che si trasferisce dal North Carolina in un quartiere di soli bianchi a Los Angeles, durante il periodo storico noto come The Great Migration. La casa della famiglia, apparentemente idilliaca, diventa un inferno nel momento in cui forze maligne, sia reali che soprannaturali, minacciano di distruggerli.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Horror

Horror Numero stagioni: 1

The Nevers

Uscita: 12 Aprile 2021 in versione originale, 19 Aprile 2021 in versione doppiata

The Nevers ci porta a seguire Le Toccate, donne che scoprono di essere dotate di particolari poteri, in una Londra tardo vittoriana tanto affascinante quanto ricca di misteri. Non tutti però sembrano contenti della situazione, in special modo i puritani che sono determinati ad eliminarle il prima possibile. La vicenda principale vedrà protagoniste Amalia True (interpretata da Laura Donnelly), Penance Adair (Ann Skelly) e Lavinia Bidlow (Olivia Williams). Ognuna di loro possiede capacità particolari, e dovranno aiutarsi a vicenda per riuscire a fronteggiare la minaccia incombente.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Storico, Fantasy

Storico, Fantasy Numero stagioni: 1

Barry

Uscita: 12 Aprile 2021

Ideata da Alec Berg e Bill Hader, arriva anche in Italia la prima stagione di Barry, dark comedy che all’estero è stata candidata a ben 39 premi vincendone 10 (tra i quali 2 Emmy). Barry Berkman (interpretato da Bill Hader) è un ex marine che ha deciso di diventare killer a contratto, ma il suo ultimo lavoro a Los Angeles lo porterà a cambiare i suoi piani con risvolti inimmaginabili.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Dark Comedy

Dark Comedy Numero stagioni: 2

New Gods Rezha Reborn

Uscita: 12 Aprile 2021

Il fattorino e appassionato di corse automobilistiche Nezha incontrerà vecchi nemici e dovrà riscoprire i suoi poteri per proteggere i suoi cari. La prima stagione di questa nuova serie d’animazione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Anime

Anime Numero stagioni: 1

Shameless

Uscita: 13 Aprile 2021

Dopo tante stagioni dense di risate ed emozioni, sembra che questa volta dovremo dire addio ai Gallagher. L’undicesima sarà infatti l’ultima season della serie e qui ritroveremo gli interpreti principali di Shameless, dopo aver assistito ad un riavvicinamento che ha caratterizzato il ciclo di episodi precedente. Fanno parte del cast: Frank Gallagher (William H. Macy), Carl Gallagher (Ethan Cutkosky), Debbie Gallagher (Emma Kenney), Ian Gallagher (Cameron Monaghan) e Lip Gallagher (Jeremy Allen White).

In onda su: Premium Stories

Premium Stories Genere: Commedia, Drammatico

Commedia, Drammatico Numero stagioni: 11

Legacies

Uscita: 13 Aprile 2021

La serie fantasy spin-off di The Originals e The Vampire Diaries ritorna con la sua terza stagione sui canali Premium, riportandoci tra i misteri di Mystic Falls, dove seguiremo le avventure di Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell).

In onda su: Premium Stories

Premium Stories Genere: Fantasy

Fantasy Numero stagioni: 3

Mighty Express

Uscita: 13 Aprile 2021

Salta a bordo del Mighty Express, una squadra di treni e bambini loro amici che superano i guai incontrati sui binari con prontezza di spirito e lavoro di squadra! Una miscela per bambini di consegne audaci, atti di estremo eroismo e avventure senza fine dall’autore di “PAW Patrol“. La terza stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione per bambini

Animazione per bambini Numero stagioni: 3

Narciso Nero

Uscita: 16 Aprile 2021

Una serie tv Star Original basata sul romanzo di Rumer Godden che racconta degli eventi oscuri e inquietanti della “Casa delle donne”, un remoto palazzo costruito su un versante dell’Hymalaya. Le giovani suore di St. Faith vogliono stabilire qui la loro missione ma il passato oscuro del palazzo risveglierà desideri repressi e inquietanti pulsioni.

In onda su: Disney+/Star

Disney+/Star Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 1

Fosse/Verdon

Uscita: 16 Aprile 2021

Una miniserie FX che si aggiunge alla sezione Star di Disney+. Racconta la storia d’amore e professionale tra Gwen Verdon (Michelle Williams) considerata la più grande ballerina di Broadway di tutti i tempi e Bob Fosse (Sam Rockwell) coreografo, ballerino e visionario regista.

In onda su: Disney+/Star

Disney+/Star Genere: Romantico, Storico, Biografico

Romantico, Storico, Biografico Numero stagioni: 1

Fast & Furious: Piloti sotto copertura

Uscita: 16 Aprile 2021

Un’agenzia del governo recluta l’adolescente Tony Toretto e i suoi amici amanti dell’adrenalina perché s’infiltrino sotto copertura in un circuito di corse clandestine. Si tratta di una serie animata per bambini a tutta adrenalina ambientata nell’universo reso famoso dalla saga di “Fast and Furious”. Arriva la quarta stagione su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 4

Cambio di direzione

Uscita: 16 Aprile 2021

Dopo essere stato estromesso dalla NCAA, ad un coach di basket molto impulsivo (John Stamos) viene offerta una seconda possibilità: allenare una squadra femminile del liceo.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Teen Story

Teen Story Numero stagioni: 1

The Goldbergs

Uscita: 17 Aprile 2021

La famiglia dei Goldberg ritorna accompagnata dai suoi protagonisti, ovvero: Beverly (Wendi McLendon-Covey), Murray (Jeff Garlin), Adam (Sean Giambrone), Barry (Troy Gentile) e Erica (Hayley Orrantia). Quest’ottavo ciclo di episodi cercherà nuovamente di divertire i fan.

In onda su: Premium Stories

Premium Stories Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 8

A confronto con un serial killer

Uscita: 18 Aprile 2021

La serie racconta la storia della relazione senza precedenti tra l’acclamata giornalista Jillian Lauren e il serial killer più efferato della storia americana, Sam Little, e la corsa contro il tempo dell’autrice per identificare le vittime. Sam Little è morto di recente in prigione all’età di 80 anni, dopo aver evitato la giustizia per i suoi crimini per decenni.

In onda su: STARZPLAY

STARZPLAY Genere: Documentario

Documentario Numero stagioni: 1

Bob Hearts Abishola

Uscita: 18 Aprile 2021

Dopo il buon riscontro da parte del pubblico nei confronti della prima stagione, ecco che ritorna Bob Hearts Abishola, per una seconda stagione nella quale ritroveremo Billy Gardell nei panni di Bob e Folake Olowofoyeku come Abishola. Potrà quindi proseguire la ricerca dell’amore di Bob, deciso a ricostruire la sua vita al fianco di Abishola.

In onda su: Premium Stories

Premium Stories Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 2

Snowfall

Uscita: 18 Aprile 2021

L’arrivo del crack sulle coste della California provocò conseguenze terribili e Snowfall nelle prime stagioni è riuscita a ripercorrere con successo quegli eventi. Successivamente, all’interno della serie c’è stato un salto temporale che ci ha portati a Los Angeles, dove la droga devastò intere comunità rovinando il futuro di molte persone. Snowfall cerca di farci rivivere alcuni snodi cruciali di quest’ultimo evento attraverso gli occhi di diversi personaggi che vedono la loro vita incrociarsi, con immagini drammatiche e storie coinvolgenti.

In onda su: FOX

FOX Genere: Azione, Poliziesco

Azione, Poliziesco Numero stagioni: 4

Manifest

Uscita: 19 Aprile 2021

Un aereo di passeggeri che improvvisamente scompare nel nulla, per poi ricomparire cinque anni più tardi è il punto di partenza di Manifest, nella quale vediamo come questo evento abbia sconvolto la vita dei passeggeri, che si ritrovano in un mondo diverso da quello che avevano lasciato. I loro cari sono andati avanti con le loro vite, e i nostri protagonisti si trovano davanti ad una situazione che non avrebbero mai immaginato di sperimentare.

In onda su: Premium Stories

Premium Stories Genere: Drammatico, Sci-Fi

Drammatico, Sci-Fi Numero stagioni: 3

All Rise

Uscita: 19 Aprile 2021

Simone Missick torna nei panni di Lola Carmichael nella seconda stagione del legal drama All Rise, riprendendo il ruolo di giudice determinata a ottenere la giustizia ad ogni costo. Mark Callan (interpretato da Wilson Bethel) sarà al suo fianco dandole una mano nel risolvere i casi più complicati, lottando contro un sistema giudiziario afflitto da numerosi problemi.

In onda su: Premium Stories

Premium Stories Genere: Poliziesco

Poliziesco Numero stagioni: 2

Before Pintus

Uscita: 19 Aprile 2021

Com’è la vita di un famoso showman prima che raggiunga il successo? Before Pintus cerca di rispondere a questa domanda raccontando le vicende quotidiane, personali e professionali di Angelo (Pintus), comico talentuoso ma squattrinato, alla ricerca dell’occasione giusta per dimostrare ciò che vale.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Biografico

Biografico Numero stagioni: 1

Law & Order: unità vittime speciali

Uscita: 21 Aprile 2021

Il longevo spinoff ideato da Dick Wolf torna nuovamente in Italia e promette di appassionare i fan grazie a nuovi spinosi casi da risolvere, che andranno ad intrecciare la parte investigativa con quella giudiziaria. Ritroveremo Mariska Hargitay nei panni di Olivia Benson, dopo che quest’ultima è stata promossa a capitano nella season precedente. Tra gli attori, saranno presenti Ice-T, Kelli Giddish, Peter Scanavino, Jamie Gray Hyder e Ryan Buggle.

In onda su: Premium Crime

Premium Crime Genere: Poliziesco

Poliziesco Numero stagioni: 22

Zero

Uscita: 21 Aprile 2021

Un adolescente timido con lo straordinario potere dell’invisibilità lotta per difendere il suo quartiere anche se vorrebbe fuggire per realizzare i propri sogni. Si tratta di una serie tv italiana liberamente ispirata al romanzo Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Teen Drama

Teen Drama Numero stagioni: 1

L’uomo Di Casa

Uscita: 22 Aprile 2021

La sitcom statunitense ideata da Jack Burditt approda in Italia con la sua ultima stagione, dopo tanti episodi che hanno tenuto incollati i numerosi fan. Ovviamente ritroveremo la famiglia Baxter, e in particolar modo Mike (Tim Allen), che è deciso a passare il testimone di uomo di famiglia al nipote Boyd (Jet Jurgensmeyer), educandolo secondo il suo ideale di vero uomo. Un’educazione all’antica che riserverà diversi momenti esilaranti, nei quali Mike sarà pronto a far valere la sua volontà.

In onda su: FOX

FOX Genere: Sitcom

Sitcom Numero stagioni: 9

Grown-ish

Uscita: 23 Aprile 2021

La protagonista di questa divertente serie tv che si aggiunge alla sezione Star è Zoey Johnson, una ragazza che inizia il college e intraprende un esilarante viaggio verso l’età adulta. Dal produttore esecutivo di Black-ish Kenya Barris.

In onda su: Disney+/Star

Disney+/Star Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 2

Anna

Uscita: 23 Aprile 2021

Nuova serie Sky Originals tratta dal romanzo omonimo di Niccolò Ammaniti, che si è occupato in prima persona della regia e della sceneggiatura di questo adattamento. Protagonista della vicenda è Anna (Giulia Dragotto), una ragazza di 12 anni che, insieme al fratello Astor (Alessandro Pecorella), cercherà di sopravvivere dopo lo scoppio di una terribile epidemia. Un virus sta infatti decimando la popolazione, uccidendo tutte le persone che hanno superato la pubertà e lasciando in vita soltanto bambini e giovani adolescenti. Si apre quindi uno scenario post apocalittico nel quale l’unica regola è sopravvivere, in una situazione che si complicherà ulteriormente dopo il rapimento di Astor.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Tenebre e ossa

Uscita: 23 Aprile 2021

Forze oscure cospirano contro la cartografa orfana Alina Starkov, dotata di un potere straordinario che potrebbe cambiare il destino del suo mondo dilaniato dalla guerra. Jessie Mei Li, Ben Barnes e Archie Renaux recitano in questa serie tratta dalla trilogia Grisha di Leigh Bardugo.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Fantasy

Fantasy Numero stagioni: 1

The Flash

Uscita: 26 Aprile 2021

Il giovane Barry Allen (Grant Gustin) riprenderà la sua corsa sui canali Mediaset Premium, continuando ad attingere dalla ricca controparte cartacea. Per quanto riguarda il cast, ritroveremo : Carlos Valdes (Cisco), Danielle Banabaker (Caitlin Snow), Candice Patton (Iris West), Thomas Cavanagh (Harrison Wells) e Jesse L. Martin (Joe West).

In onda su: Premium Action

Premium Action Genere: Fantasy, Sci-Fi

Fantasy, Sci-Fi Numero stagioni: 7

Leonardo

Uscita: 28 Aprile 2021

Co-produzione internazionale incentrata su uno dei più grandi geni dell’umanità, per l’appunto Leonardo Da Vinci, qui interpretato da Aidan Turner. La serie è stata creata da Steve Thompson e Frank Spotnitz e si propone di raccontare gli inizi della carriera artistica di Leonardo, con un occhio di riguardo alla vita privata, anche se in maniera romanzata.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Storico

Storico Numero stagioni: 1

The Handmaid’s Tale

Uscita: 29 Aprile 2021

Serie drammatica adattamento dell’omonimo romanzo di Margaret Atwood, narra di un futuro distopico in cui le donne hanno perso ogni diritto civile e sono ridotte in schiavitù. La storia è narrata dal punto di vista di Offred, una donna appartenente alla categoria delle “ancelle”, costrette a essere usate solo per scopi riproduttivi.

In onda su: Tim Vision

Tim Vision Genere: Drammatica

Drammatica Numero stagioni: 4

Yasuke

Uscita: 29 Aprile 2021

È arrivato dall’Africa e ha lottato a fianco di un potente signore feudale nel Giappone violento del ‘700. Lo chiamavano il Samurai Nero ed è diventato una leggenda.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione fantasy

Animazione fantasy Numero stagioni: 1

The Mosquito Coast

Uscita: 30 Aprile 2021

Il viaggio di un idealista radicale e brillante inventore, Allie Fox, che sradica la sua famiglia portandola in Messico fuggendo dal governo degli Stati Uniti.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Avventura, Drammatico, Thriller

Avventura, Drammatico, Thriller Numero stagioni: 1

Suburbia Killer

Uscita: 30 Aprile 2021

Diventato un assassino per sbaglio, un uomo precipita in un buco nero. Quando pensa di aver trovato l’amore e la libertà, una telefonata lo fa ripiombare nell’incubo. Tratto dal premiato “Suburbia killer” di Harlan Coben, con Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez e Jose Coronado.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 1

Marvel Studios Assembled: il dietro le quinte di The Falcon and the Winter Soldier

Uscita: 30 Aprile 2021

Dopo l’episodio dedicato al dietro le quinte di Wandavision, un nuovo episodio questa volta dedicato alla nuova serie tv Marvel Disney+ Original The Falcon and the Winter Soldier che ha esordito con il primo episodio venerdì 19 marzo 2021 su Disney+.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Documentario

Documentario Numero stagioni: 1

Serie Tv cancellate

American Gods (Prime Video) cancellato dopo 3 stagioni

(Prime Video) cancellato dopo 3 stagioni Pose (FX) cancellato dopo 3 stagioni

(FX) cancellato dopo 3 stagioni The Twilight Zone (CBS All Access) cancellato dopo 2 stagioni

(CBS All Access) cancellato dopo 2 stagioni Younger (Paramount+) cancellato dopo 7 stagioni

(Paramount+) cancellato dopo 7 stagioni Mom (CBS) cancellato dopo 8 stagioni

(CBS) cancellato dopo 8 stagioni NCIS: New Orleans (CBS) cancellato dopo 7 stagioni