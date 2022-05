Con l’arrivo di una sempre più capillare distribuzione della banda larga e di tanti servizi di streaming di qualità, ora è più facile che mai guardare rapidamente le numerose produzioni seriali presenti nei vari cataloghi di streaming. Ce ne sono davvero tanti, ma uno in particolare è riuscito a guadagnarsi la fiducia di grandi e piccini nel più breve tempo possibile: stiamo parlando di Disney+, il servizio di streaming ufficiale della “Casa della Fantasia” che raccoglie numerosi e vari contenuti originali sia nuovi che grandi classici del passato.

Ci sono talmente tanti contenuti che una volta entrati nel mondo di Disney+ è davvero difficile riuscire a trovare quello che fa al proprio caso in breve tempo, tuttavia gli esperti di banda larga e di TV di Uswitch erano curiosi di scoprire quali contenuti hanno riscosso più successo e quali sono quelli più attesi maggiormente tra i vari servizi di streaming a disposizione. Tra questi, ovviamente, spicca proprio Disney Plus. Osserviamo insieme i dati della ricerca tra risultati scontati, e altri che sono davvero inaspettati.

Le serie TV di Disney Plus più attese del 2022 secondo Uswitch

Disney+ ha riscosso tanto successo, soprattutto negli ultimi anni, per la sua esclusività nello streaming di prodotti Marvel. Proprio i fan di quest’ultima hanno dimostrato di essere i più devoti, poiché nella top ten dei programmi più attesi ben quattro fanno parte della società americana di fumetti e intrattenimento a 360 gradi. Loki, che segue la vita del Dio dell’Inganno dopo gli eventi di Avengers: Endgame, è stata ricercata per ben 242.000 volte al mese ed è al primo posto tra i prodotti Disney Plus più ricercati. I motivi sono legati ovviamente alla scoperta di notizie riguardanti l’uscita della seconda stagione che dovrebbe avvenire nei prossimi 12-18 mesi.

Al secondo posto si trova The Mandalorian, serie spin-off dell’universo di Star Wars la cui terza stagione è già in produzione. Le sue ricerche mensili globali sono state ben 115.250, circa 30mila in più rispetto alla terza classificata, ovvero WandaVision con gli amatissimi Elizabeth Olsen e Paul Bettany. Al quarto posto è presente un’altra serie Marvel, ovvero Hawkeye: lanciata appena qualche mese fa, ovvero nel novembre 2021, i fan già non vedono l’ora che arrivi la seconda stagione della serie su Occhio di Falco.

Dopo queste quattro serie ricche di azione e ambientazioni fantastiche, al quinto posto spunta la commedia spensierata Big Shot con ben 18.050 ricerche mensili inerenti alla seconda stagione. Al momento su quest’ultima non si sa nulla, ma fortunatamente per i fan dello spettacolo che racconta la vita di un allenatore di basket che accetta il lavoro come insegnante di educazione fisica in una scuola privata femminile in un momento di disperazione, la seconda stagione è stata già confermata. A chiudere la top ten ci pensa The Right Stuff – Uomini veri, la serie televisiva statunitense basata sul libro La stoffa giusta del 1979 di Tom Wolfe e sul suo adattamento cinematografico del 1983. La serie esplora le origini e lo sviluppo del programma spaziale degli Stati Uniti, ma purtroppo Disney+ l’ha cancellata dopo una stagione. Le sue 5.220 dimostrano, però, che c’è ancora qualcuno molto interessato in giro per il mondo. In ogni caso ecco a voi le 15 produzioni Disney+ più attese del 2022 secondo la ricerca compiuta da Uswitch:

1 Loki 241,900 2 The Mandalorian 115,250 3 WandaVision 86,000 4 Hawkeye 23,870 5 Big Shot 18,050 6 The Falcon and the Winter Soldier 11,900 7 Turner & Hooch 8,240 8 High School Musical: The Musical: The Series 7,600 9 Monsters at Work 5,550 10 The Right Stuff 5,220 11 The Mysterious Benedict Society 5,100 12 The Book of Boba Fett 4,320 13 Diary of a Future President 2,300 14 Star Wars: The Bad Batch 2,170 15 The Mighty Ducks: Game Changers 2,100

