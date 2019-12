Le serie Tv e i film più interessanti di gennaio 2020

Siamo ormai alle ultime battute di una decade importantissima e ricchissima per il medium televisivo e cinematografico, è questo ormai possiamo darlo per certo. Mentre la serialità televisiva in questo decennio ha fatto passi da gigante e imposto nuovi standard per l’intero settore, la sala ha iniziato una lunga crisi d’identità, fra remake, franchise storici tornati dall’oltretomba e qualità generale in larga parte discutibile.

Con l’arrivo di un nuovo, emozionante decennio, vediamo insieme come questo primo mese del 2020 si aprirà per gli appassionati del salotto e della sala, in un tripudio di nuovi interessanti nomi e qualche vecchia gloria che sbarca negli anni ’20. Il catalogo di Netflix nel frattempo decide di aprire l’anno con il botto, inserendo una quantità smisurata di prodotti, specialmente di animazione giapponese!

Serie Tv

Elenco delle serie TV più attese in uscita per Gennaio 2020

Queste Oscure Materie

(1 gennaio, Sky Atlantic)

L’anno di grazia di HBO si conclude da noi con l’arrivo in patria di Queste Oscure Materie, adattamento della saga di romanzi fantasy di Philip Pullman. In un mondo a metà fra il fantasy tolkeniano e una inghilterra steampunk, seguiamo le vicende della piccola Lyra (Dafne Keen) mentre viaggia in giro per il globo per aiutare lo zio Lord Asriel (James McAvoy) a rivelare un oscuro complotto.

Messiah

(1 gennaio, Netflix)

A Netflix piace far parlare di sé e dei suoi prodotti, indipendentemente dalla loro qualità effettiva, e Messiah ricade in questa discutibile categoria: una narrazione moderna dell’arrivo di Gesù Cristo nella nostra contemporaneità. Il punto di vista di una agente della CIA (Michelle Monaghan) ci permetterà di vedere (e giudicare) questo controverso personaggio che riesce a polarizzare l’opinione pubblica e destabilizzare tramite i suoi dettami l’ordine geopolitico mondiale. Avete pronti i popcorn per le critiche online?

Dracula

(4 gennaio, Netflix)

Dagli autori dell’apprezzatissimo Sherlock arriva una nuova versione del mitico personaggio gotico nato dalla penna di Bram Stoker. Al contrario della loro opera più famosa, questo nuovo adattamento non introdurrà il sanguinario Conte nella contemporaneità, ma fornirà un nuovo punto di vista gotico e ottocentesco su una storia immortale.

The New Pope

(10 gennaio, Sky Atlantic)

La HBO inizia col botto il suo 2020 insieme a Paolo Sorrentino: seguito di The Young Pope, il Nuovo Papa riprende la narrazione sul moderno papato con l’arrivo di Giovanni Paolo III (interpretato da John Malkovich), il progressista nuovo papa scelto per sostituire il compianto Papa Pio XIII (Jude Law) caduto in coma alla fine della precedente serie. Ma ben presto i due papi si scontreranno direttamente nel pubblico e nel privato della Città del Vaticano.

Star Trek: Picard

(24 gennaio, Amazon Prime Video)

L’amatissimo capitano Picard dell’universo di Star Trek interpretato da Patrick Stewart torna con una serie tutta incentrata su di lui e per la prima volta nel franchise con una storia più intima, personale e concentrata sulla sua figura. L’anziano capitano interstellare, ora in pensione nella sua villa da ormai 15 anni, è costretto a tornare in battaglia per salvare una misteriosa ragazza legata al suo passato e le cui sorti potrebbero dipendere gli equilibri della galassia.

Bojack Horseman Ultima Stagione

(31 gennaio, Netflix)

Il cavallo antropomorfo più depresso della televisione degli anni ’90 torna con la sua ultima manciata di episodi prima della fine. Dopo sei anni passati a combinare disastri personali alle persone tutte intorno a lui, il nostro Bojack finalmente sta facendo ammenda dei suoi peccati e accettandosi per quello che è. Ma come il finale della precedente parte di stagione ci ha rivelato, il karma è pronto a rovinare la festa.

Luna Nera

L’Italia rilancia la sua presenza sul catalogo Netflix con l’ambizioso Luna Nera, uno show fantasy a tema storico. Nel 1600 una giovane levatrice di appena 16 anni chiamata Ade viene accusata di stregoneria dopo la morte misteriosa di un neonato. Mandata in esilio, la ragazza si unirà a una vera congrega di streghe e dovrà decidere se rimanere ancora ai suoi vecchi amori o abbracciare la sua nuova vita.

Film

Elenco dei film più attesi in uscita per Gennaio 2020

Tolo Tolo

(1 gennaio)

Dopo anni di silenzio, il comico pugliese Luca Medici in arte Checco Zalone torna sul grande schermo insieme a Paolo Virzì con la sua opera più discussa e che sicuramente polarizzerà l’attenzione del dibattito pubblico italiano: Tolo Tolo. Il nostro interpreta un italiano in piena crisi d’identità, che lo spingerà a emigrare in Africa alla ricerca di sé stesso. Ma lo scoppio di una guerra civile lo costringerà a far ritorno in Italia seguendo la tortuosa rotta dei migranti del Mediterraneo.

18 Regali

(2 gennaio)

Insieme alla commedia di Zalone, i primi dell’anno vedranno nelle sale anche un dramma famigliare tutto italiano. 18 Regali è ispirato alla storia vera di Elisa Girotto, una madre che ha lasciato prima di morire alla figlia 18 regali per ogni compleanno fino ai 18 anni per far sentire la sua presenza anche dall’aldilà.

Hammamet

(9 gennaio)

Il cinema italiano non è solo commedia ma anche grandi drammi, in questo caso incentrati su personaggi controversi: Hammamet segue l’epilogo di uno dei personaggi più controversi del novecento italiano, l’ex primo ministro Bettino Craxi (interpretato da Pierfrancesco Favino) durante i suoi ultimi anni mentre è sotto processo per le accuse di corruzione del suo partito e la sua fuga in Tunisia negli ultimi anni.

City of Crime

(9 gennaio)

I fratelli Russo (Avengers Endgame) producono e presentano un thriller poliziesco al cardiopalma con l’attore di Black Panther Chadwick Boseman. Il nostro, nei panni di un detective della Grande Mela, deve combattere contro il tempo per acciuffare una banda di rapinatori in fuga da Manhattan dopo aver ucciso dei poliziotti.

Piccole Donne

(9 gennaio)

La regista e sceneggiatrice Greta Gerwig, premio Oscar per Lady Bird, ha deciso di lavorare a un nuovo adattamento per il grande schermo di Piccole Donne, l’amatissima storia femminista di riscatto sociale delle sorelle March, con un cast femminile stellare che va dalle giovani Saoise Ronan, Emma Watson fino all’amatissima Meryl Streep.

1917

(10 gennaio)

Dal regista di Skyfall Sam Mendes, il nuovo kolossal di guerra 1917 racconta la missione disperata di due giovani soldati britannici che devono percorre il fronte occidentale di Hindenburg per consegnare un messaggio segreto dell’intelligence riguardo un attacco a sorpresa dei tedeschi, che potrebbe salvare le vite di oltre 1600 commilitoni, fra cui il fratello di uno dei protagonisti.

Jojo Rabbit

(16 gennaio)

Il tanto chiacchierato regista neozelandese Taika Waititi (Thor Ragnarok) porta sul grande schermo un commedia nera molto interessante. Jojo Rabbit è la storia del piccolo Jojo, un bambino tedesco di 10 anni che fa parte della Gioventù hitleriana durante il Terzo Reich del 1945. Accompagnato da una versione buffa e bambinesca di Adolf Hitler (interpretato dallo stesso Waititi) come amico immaginario, Jojo vedrà le sue convinzioni sui dettami del Reich messi in discussione quando scoprirà che la madre nasconde in casa una bambina ebrea.

Richard Jewell (16 gennaio)

L’instancabile Clint Eastwood torna dietro la macchina da presa con l’incredibile storia biografica di una guardia di sicurezza che nel 1996 riuscì a sventare un attentato durante le olimpiadi di Atlanta, solo per poi divenire il principale sospettato delle indagini nei mesi successivi, vessato nel privato dalla stampa e giudicato dai media nazionali.

Underwater

(30 gennaio)

A chiudere il primo mese del nuovo decennio ci pensa un horror molto vecchio stampo, ma di indubbio interesse: una squadra di scienziati che studiano il fondale marino in una avveniristica struttura di ricerca risvegliano un razza di creature marine assassine sopite negli abissi. Nel cast Kristen Stewart e Vincent Cassel. Qualcuno ha detto che copia spudoratamente Alien e i racconti di Lovecraft? Indubbiamente, ma potrebbe uscire qualcosa di interessante.

Nuove uscite Netflix

1 gennaio

American Hustle

Barnyard

La teoria del tutto

I Flintstones

È nata una stella 1976

Giochi di potere

Hancock

Il mago di Oz

Pappa e Ciccia

Una pallottola spuntata 2 ½ – L’odore della paura

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

Fantozzi contro tutti

Fantozzi subisce ancora

Riot

Messiah

South Park 20° e 21° Stagione

Spinning out

Skam Italia 1°-3° Stagione

Fate/Stay Night: Heaven’s feel II

Pokemon il film – ognuno di noi

L’ispettore gadget 4° Stagione

My Hero Academia: Two Heroes

Sword Art Online 3° Stagione

The Promised Neverland

YU-GI-OH! il film

YU-GI-OH! 1°-5° Stagione

2 gennaio

I banditi di Jan

Il sesso svelato

3 gennaio

Tutte le lentiggini del mondo

4 gennaio

Go! Go! Cory Carson

Dracula

7 gennaio

Vivere due volte

10 gennaio

Suits 8° Stagione

AJ and the Queen

Dovere/Vergogna

Medical Police

Titans 2° Stagione

Piccoli detective 2° Stagione

Scissor Seven

14 gennaio

Kipo e l’era delle creature leggendarie

15 gennaio

Il mio grande amico Dude

Grace and Frankie 6° stagione

Killer inside: The mind of Aaron Hernandez

16 gennaio

Ni No Kuni

17 gennaio

Sex Education 2° Stagione

Ares

La verità di Grace

HIP-HOP Evolution 4° Stagione

18 gennaio

La famiglia McKellan

22 gennaio

Pandemia Globale

23 gennaio

October Faction

Saint Seya: I Cavalieri dello Zodiaco

24 gennaio

Le terrificanti avventure di Sabrina 3° Stagione

Rise of Empire: Ottomani

29 gennaio

Notte sul pianeta Terra

30 gennaio

The Stranger

31 gennaio

Diablero 2° Stagione

Luna Nera

Ragnarock

Bojack Horseman 6° Stagione parte 2

I’m a killer 2° Stagione

Prodotti in scadenza di Netflix

1 gennaio

Al Natale non si resiste

Miss Me this Christmas

3 gennaio

La vita facile

4 gennaio

Chi viene e chi va

5 gennaio

Grimm (Serie Tv)

It Follows

Growing Up Coy

House of Z

6 gennaio

Thor: Ragnarok

Un poliziotto ancora in prova

Miss Sharon Jones!

7 gennaio

Now You See Me 2

8 gennaio

Alien Contact: Outer Space

9 gennaio

Il capitale umano

Missione Anthropoid

14 gennaio

Codice Angelo

Pretty Little Liars (1°-6° Stagione)

27 gennaio

Juana Inés