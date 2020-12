Le serie TV nuove e cancellate – Gennaio 2021

Quali serie Tv usciranno a Gennaio 2021? Dicembre è stato un mese ricco di contenuti che hanno accompagnato le strane festività natalizie passate per lo più in casa con il ristretto nucleo familiare. Anno nuovo, vita nuova si usa dire, ma le serie televisive restano sempre una buona abitudine per godersi un po’ di sano riposo e tranquillità e dato che anche l’inizio del 2021 sarà diverso dal solito, per cercare di non abbatterci nuovamente moralmente, ecco che anche a gennaio non mancheranno numerose novità riguardanti i contenuti seriali e come da “tradizione” vi faremo viaggiare comodamente e ordinatamente attraverso il mare ricolmo di contenuti in arrivo sulle varie piattaforme di streaming. Ecco, quindi, a voi la lista delle serie Tv in uscita e, al termine, l’elenco delle serie Tv cancellate o non rinnovate.

Le serie TV di Gennaio 2021

Le serie Tv nuove e rinnovate

Ecco la lista delle serie TV in uscita su Rai, Sky, Netflix, Infinity, Amazon Prime Video, Apple Tv+ e Disney+ previste per Gennaio 2021.

Storia delle parolacce

Uscita: 5 Gennaio 2021

Nicolas Cage conduce questa serie spassosa e orgogliosamente scurrile che esplora le origini e l’impatto di alcune tra le più note parolacce della lingua inglese. Con i contributi di DeRay Davis, Nikki Glaser, Joel Kim Booster, Jim Jefferies, Nick Offerman, Sarah Silverman e altri.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia, Docuserie

Commedia, Docuserie Numero stagioni: 1

Cobra Kai

Uscita: 8 Gennaio 2021

Decenni dopo il torneo che ha cambiato le loro vite, la rivalità tra Johnny e Daniel si riaccende in questo sequel della saga di “Karate Kid”. William Zabka e Ralph Macchio riprendono i loro ruoli in questo sequel candidato agli Emmy della saga di “Karate Kid”. La terza stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione, Sportivo

Azione, Sportivo Numero stagioni: 3

Monarca

Uscita: 1 Gennaio 2021

Dopo vent’anni, Ana María torna in Messico e cerca di assumere il controllo dell’azienda di tequila della sua famiglia, che rischia di crollare tra corruzione e segreti. Prodotta da Salma Hayek (“Frida”) e creata da Diego Gutiérrez (“Senza traccia”), con Irene Azuela (“Quemar las naves”). La seconda stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 2

The Stand

Uscita: 3 Gennaio 2021

In un mondo post-apocalittico decimato da una misteriosa epidemia, tra i sopravvissuti prende il via una battaglia di proporzioni bibliche. The Stand è una miniserie televisiva statunitense formata da 9 episodi.

In onda su: Starzplay

Starzplay Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 1

La casa delle bambole di Gabby

Uscita: 5 Gennaio 2021

Gatti adorabili, abilità bizzarre e magie divertenti! Parti per una serie di avventure animate insieme alla simpatica Gabby e al suo amico Pandy Panda. Le ideatrici Traci Paige Johnson e Jennifer Twomey hanno collaborato a “Blue’s Clues”, “Super Why!” e “Team Umizoomi”.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione per bambini

Animazione per bambini Numero stagioni: 1

Che Dio ci aiuti

Uscita: 7 Gennaio 2021

Suor Angela ha avuto una vita difficile prima di prendere i voti. I guai con la giustizia l’hanno portata fino all’esperienza del carcere dove poi però trova la fede. Marco Ferrari era il più giovane ispettore d’Italia ma dopo un maledetto “incidente” la sua carriera si è incrinata. Le loro vite si incrociano il giorno in cui suor Angela deve affrontare la prima giornata del nuovo convitto femminile annesso al convento. In arrivo la sesta stagione su Rai Uno.

In onda su: Rai Uno

Rai Uno Genere: Commedia drammatica

Commedia drammatica Numero stagioni: 6

The Intern

Uscita: 7 Gennaio 2021

Drama poliziesco francese in cui Constance Meyer, dopo un errore giudiziario che l’ha costretta al carcere, decide di intraprendere una nuova carriera iscrivendosi alla Scuola nazionale della magistratura. La quinta stagione arriva su Sky.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico, Poliziesco

Drammatico, Poliziesco Numero stagioni: 5

Dickinson

Uscita: 8 Gennaio 2021

Dickinson è una serie televisiva statunitense creata da Alena Smith e racconta la storia della scrittrice statunitense Emily Dickinson.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Biografico

Biografico Numero stagioni: 1

The Undoing – Le Verità Non Dette

Uscita: 8 Gennaio 2021

Miniserie HBO ispirata al romanzo Una Famiglia Felice di Jean Hanff Korelitz. La storia è quella di Grace Fraser (Nicole Kidman), psicologa di successo sposata con un rinomato oncologo pediatrico, Jonathan (Hugh Grant), e divisa tra gli impegni lavorativi e le attività extracurriculari alla scuola del figlio Henry (Noah Jupe). La quotidianità della sua famiglia è scossa da un tragico evento che vede coinvolto il marito, e in seguito al quale Grace è costretta a rimettere in discussione tutto ciò che credeva di sapere e su cui aveva basato la sua vita fino a quel momento.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Marvel Studios: Legends

Uscita: 8 Gennaio 2021

Marvel Studios: Legends è un appassionante ripasso sulle storie dei vari eroi e villain Marvel protagonisti delle prossime attesissime serie che debutteranno in anteprima su Disney+, ponendo le basi per le prossime avventure. I primi due episodi saranno incentrati su Wanda Maximoff e Visione.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Documentario

Documentario Numero stagioni: 1

Lupin

Uscita: 8 Gennaio 2021

Ispirandosi alle avventure di Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo Assane Diop decide di vendicare il padre per un’ingiustizia subita per colpa di una ricca famiglia. Il regista Louis Leterrier premiato agli Emmy dirige questa serie con Omar Sy (“Quasi amici – Intouchables”). La prima parte della prima stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

Memorie di Idhun

Uscita: 8 Gennaio 2021

Un ragazzino ritrovatosi improvvisamente orfano affronta l’assassino dei genitori per salvare un pianeta e scopre un mondo nuovo, fatto di pericolo… e meraviglia. La seconda parte arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

The Flash

Uscita: 8 Gennaio 2021

La serie segue le vicende di Barry Allen, un assistente del dipartimento di polizia di Central City. Colpito da un fulmine durante un temporale generatosi dall’esplosione di un acceleratore di particelle, Barry si risveglia dopo essere stato in coma per 9 mesi, e impara rapidamente che può muoversi a velocità straordinarie, ma anche che ci sono altri “metaumani” creati dall’esplosione. La sesta stagione arriva su Infinity.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Fantasy, Supereroi

Fantasy, Supereroi Numero stagioni: 6

Magnum P.I

Uscita: 10 Gennaio 2021

Reboot del cult poliziesco anni ’80 con Peter Selleck. Il volto del protagonista, stavolta, è quello di Jay Hernandez. Dopo essere tornato dalla guerra in Afghanistan, Thomas Magnum, un ufficiale dei Navy SEAL, decide di cambiare vita e usare le sue abilità come investigatore privato alle Hawaii, ma è anche il consulente per la sicurezza della villa del famoso romanziere Robin Masters con intrallazzi con i servizi segreti e stravaganti personaggi. La terza stagione arriva su Sky.

In onda su: Sky

Sky Genere: Commedia, Poliziesco

Commedia, Poliziesco Numero stagioni: 3

Brooklyn Nine-Nine

Uscita: 10 Gennaio 2021

Con l’arrivo di un nuovo capitano esigente, il detective di Brooklyn Jake Peralta, brillante ma immaturo, deve imparare a rispettare le regole e a fare gioco di squadra. Questa serie poliziesca ha conquistato due Golden Globe: Miglior commedia televisiva e Miglior attore (Andy Samberg). In arrivo la sesta stagione della serie su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 7

L.A.’S Finest

Uscita: 11 Gennaio 2021

Due detective donne molto diverse tra di loro si uniscono per combattere insieme il crimine nella città di Los Angeles. Nonostante i loro stili di vita differenti, entrambe hanno le idee molto chiare. La seconda stagione arriva su Sky.

In onda su: Sky

Sky Genere: Poliziesco

Poliziesco Numero stagioni: 2

American Gods

Uscita: 11 Gennaio 2021

American Gods narra la storia di una tanto epica quanto inevitabile guerra tra i Vecchi Dei della mitologia e i Nuovi Dei della tecnologia. Nella terza stagione, Shadow cerca disperatamente di sfuggire a questo destino andando ad abitare nell’idilliaca e nevosa cittadina di Lakeside, in Wisconsin, e di creare il proprio destino da sé, guidato dagli dèi della sua stirpe, gli Orishas. Scoprirà presto che le acque apparentemente calme della cittadina hanno sorgenti profonde, oscure, dalle quali non puoi scappare solo perché sei un dio. L’unica scelta sarà decidere che tipo di dio essere.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Azione

Azione Numero stagioni: 3

The Good Doctor

Uscita: 13 Gennaio 2021

Dopo un’infanzia travagliata in una cittadina del Wyoming, un giovane chirurgo autistico con la sindrome del savant, inizia a lavorare al prestigioso San Jose St. Bonaventure Hospital. La terza stagione arriva su Sky.

In onda su: Sky

Sky Genere: Dramma medico

Dramma medico Numero stagioni: 3

Servant

Uscita: 15 Gennaio 2021

Una tragedia inspiegabile mette alla prova il matrimonio di una coppia di Philadelphia e apre la porta all’ingresso nella loro dimora di una forza misteriosa. Servant è una serie televisiva statunitense creata da Tony Basgallop.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Wandavision

Uscita: 15 Gennaio 2021

WandaVision unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra. La nuova serie è diretta da Matt Shakman mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Fantasy, Supereroi

Fantasy, Supereroi Numero stagioni: 1

James May: Oh Cook

Uscita: 15 Gennaio 2021

Si tratta di una serie non-fiction suddivisa in sette episodi e condotta da James May. Lo show sarà basato sul primo libro di ricette di James, intitolato Oh Cook!: 60 easy recipes that any idiot can make. Con un titolo ispirato a uno dei più noti modi di dire usati dal presentatore durante The Grand Tour, James May: Oh Cook è una serie che parla di cucina, ma vista dalla prospettiva di qualcuno che non sa veramente cucinare.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Commedia, cucina

Commedia, cucina Numero stagioni: 1

Carmen Sandiego

Uscita: 15 Gennaio 2021

Carmen Sandiego è una ladra provetta che usa le sue abilità a fin di bene e gira per il mondo sabotando i malvagi piani della VILE con l’aiuto di validi aiutanti. Gina Rodriguez e Finn Wolfhard danno voce a questa riedizione animata premiata agli Emmy. Arriva su Netflix la quarta stagione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 4

Disincanto

Uscita: 15 Gennaio 2021

I doveri di principessa chiamano, lei però preferisce andare a bere. La sbandata Bean esaspera il re mettendosi nei guai assieme a un demone e a un elfo suoi amici. Abbi Jacobson, Nat Faxon, Eric Andre e altre star danno voce all’originale della serie animata fantasy di Matt Groening. La terza stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 3

A Discovery of Witches

Uscita: 16 Gennaio 2021

Drama fantasy basato sulla Trilogia delle Anime di Deborah Harkness. La seconda stagione, fedele agli eventi del secondo volume, vede Matthew e Diana di ritorno nella Londra elisabettiana, in cui tentano di nascondersi dalla congrega. Qui devono trovare qualcuno che aiuti Diana a controllare la sua magia e andare alla ricerca del libro della vita. La seconda stagione arriva su Sky.

In onda su: Sky

Sky Genere: Dramma Fantasy

Dramma Fantasy Numero stagioni: 2

Baghdad Central

Uscita: 18 Gennaio 2021

Crime thriller ambientato nell’Iraq del 2003 alle prese con il post-Saddam Hussein. Al centro della storia, l’ex poliziotto Muhsin al-Khafaji impegnato nella ricerca della figlia scomparsa. Arrestato per sbaglio, l’uomo viene torturato dall’esercito statunitense e poi reclutato dall’agente britannico Frank Temple per far parte delle truppe dislocate nella Green Zone di Baghdad.

In onda su: Sky

Sky Genere: Crime Thriller

Crime Thriller Numero stagioni: 1

Hello Ninja

Uscita: 19 Gennaio 2021

Assieme al loro gatto Pretzel, Wesley e Georgie si trasformano in ninja ed entrano in un mondo magico dove risolvono problemi e sistemano ogni cosa. La quarta stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione per bambini

Animazione per bambini Numero stagioni: 4

Di mamma ce n’è solo… due!

Uscita: 20 Gennaio 2021

Dopo aver realizzato che i loro bambini sono stati scambiati alla nascita, due donne sviluppano un piano per adattarsi alle loro nuove vite: creare un’unica – e peculiare – famiglia. Ludwika Paleta e Paulina Goto recitano in questa commedia guidata da donne creata da Carolina Rivera e Fernando Sariñana.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

Chiami il mio agente!

Uscita: 21 Gennaio 2021

In un’agenzia di spettacolo parigina gli agenti si danno da fare per accontentare le star che rappresentano e riportarle sulla cresta dell’onda dopo una crisi imprevista. I premi César Nathalie Baye, François Berléand e Cécile de France sono solo alcuni degli ospiti d’eccezione della serie. In arrivo la quarta stagione su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 4

Pixar Popcorn

Uscita: 22 Gennaio 2021

Collezione di mini cortometraggi con i personaggi Pixar protagonisti di nuove brevissime storie create dai talentuosi animatori dello studio.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Losing Alice

Uscita: 22 Gennaio 2021

Un viaggio attraverso il conscio e il subconscio di Alice, una regista, che sviluppa una crescente ossessione per una giovane sceneggiatrice, Sophie, la cui sceneggiatura oscura e problematica appare più vera della finzione. La serie israeliana presenta numerosi livelli di narrazione e interpretazione, portandosi così alla stregua di una produzione narrativa complessa statunitense e soprattutto di qualità.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Drammatico, Romantico, Thriller

Drammatico, Romantico, Thriller Numero stagioni: 1

Star Trek: Lower Decks

Uscita: 22 Gennaio 2021

Creata dal vincitore dell’Emmy Mike McMahan creatore, tra le altre, della serie Rick & Morty, la nuova serie animata in dieci episodi Star Trek: Lower Decks si svolge nel 2380 e si concentra sull’equipaggio di supporto che presta servizio su una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos. I Guardiamarina Beckett (Tawny Newsome), Boimler(Jack Quaid), Rutherford (Eugene Cordero) e Tendi (Noël Wells) cercheranno di incastrare i loro compiti e le loro vite sociali, mentre la navicella è scossa da una moltitudine di anomalie galattiche.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Jurassic World: Nuove avventure

Uscita: 22 Gennaio 2021

Quando i dinosauri si liberano, sei ragazzi di un innovativo campo avventura su Isla Nublar devono unire le forze per sopravvivere. Un cast dinamico di giovani voci movimenta questa saga animata per la famiglia ambientata nel mondo del noto franchise. La seconda stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 2

Fate: The Winx Saga

Uscita: 22 Gennaio 2021

Fate: The Winx Saga racconta il viaggio di formazione di cinque fate che frequentano Alfea, un collegio magico dell’Oltre Mondo dove apprendono a gestire i loro poteri magici, districandosi tra amori, rivalità e i mostri che le minacciano.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Fantasy

Fantasy Numero stagioni: 1

Euphoria

Uscita: 25 Gennaio 2021

Con il titolo di Fuck Anyone Who’s Not a Sea Blob sarà disponibile su Sky Atlantic il 25 gennaio, in contemporanea con gli Stati Uniti. Se il primo episodio ha mostrato alcuni eventi successivi al primo finale di stagione dal punto di vista di Rue, il secondo li osserverà invece dalla lente di Jules.

In onda su: Sky

Sky Genere: Teen Drama

Teen Drama Numero stagioni: 1

Prodigal Son

Uscita: 25 Gennaio 2021

Le travagliate vicende di Malcolm Bright, brillante criminologo specializzato in omicidi seriali. Figlio di una madre manipolatrice e di un padre dall’oscuro passato, l’investigatore collabora con il suo mentore e la sorella, giornalista televisiva. La seconda stagione arriva su Infinity.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Poliziesco procedurale

Poliziesco procedurale Numero stagioni: 2

Snowpiercer

La terra è ghiacciata e gli ultimi umani sopravvissuti vivono su un enorme treno che gira intorno al globo, cercando di coesistere in un delicato equilibrio. Con la premio Oscar Jennifer Connelly e il premio Tony Daveed Diggs. Da un acclamato film di Bong Joon Ho (“Parasite”). La seconda stagione sbarca su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 2

The Bold Type

Uscita: 26 Gennaio 2021

Le peripezie di tre giovani amiche di New York che lavorano per Scarlet, una rivista femminile mentre si mettono alla prova in un mondo tanto affascinante quanto incerto e si trovano alle prese con i piccoli grandi problemi della vita. La quarta stagione arriva su Infinity.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 4

Balthazar

Uscita: 26 Gennaio 2021

Thriller poliziesco francese incentrato sulle vicende dell’affascinante, brillante ed esasperante medico legale Raphaël Balthazar. La terza stagione arriva su Sky.

In onda su: Sky

Sky Genere: Thriller poliziesco

Thriller poliziesco Numero stagioni: 3

PJ Masks – Superpigiamini

Uscita: 29 Gennaio 2021

I PJ Masks continuano la battaglia per il cielo e lo spazio con l’aiuto del loro nuovo amico, Newton Star. Quando Octobella, un nuovo e spumeggiante cattivo che vive nei canali d’acqua della città dà del filo da torcere ai ragazzi, i PJ Masks mostrano al nuovo eroe riluttante e solitario cosa vuol dire lavoro di squadra. Ma Octobella non sa cosa che essere un eroe significa aiutare i tuoi amici e niente può distruggere l’amicizia dei PJ Masks!

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Animazione per bambini

Animazione per bambini Numero stagioni: 4

Yellowstone

Uscita: 29 Gennaio 2021

Drama western incentrato sulle vicende dei Dutton, proprietari di un grande ranch nel Montana. Come già nella seconda stagione, anche nella terza John Dutton (Kevin Costner) e i suoi sono costretti a continuare a lottare per la propria sopravvivenza e a far fronte a nuove e inattese minacce. In particolare, devono fare i conti con il rapimento di Tate e le sue traumatiche conseguenze.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drama western

Drama western Numero stagioni: 3

Le serie cancellate a Gennaio 2021

Helstrom (Hulu) serie tv Marvel cancellata dopo la morte di Marvel Tv

(Hulu) serie tv Marvel cancellata dopo la morte di Marvel Tv Hoops (Netflix) cancellata dopo una sola stagione