Le serie TV nuove e cancellate – Giugno 2021

Quali serie Tv usciranno a Giugno 2021? Maggio è stato un mese ricco di contenuti che hanno accompagnato l’inizio del nuovo anno ancora ricco di incertezze. Le serie televisive restano sempre una buona abitudine per godersi un po’ di sano riposo e tranquillità e dato che siamo alle porte dell’estate, ecco che anche a giugno non mancheranno numerose novità riguardanti i contenuti seriali e come da “tradizione” vi faremo viaggiare comodamente e ordinatamente attraverso il mare ricolmo di contenuti in arrivo sulle varie piattaforme di streaming. Ecco, quindi, a voi la lista delle serie Tv in uscita e, al termine, l’elenco delle serie Tv cancellate o non rinnovate.

Le serie TV di Giugno 2021

Le serie Tv nuove e rinnovate

Ecco la lista delle serie TV in uscita su Rai, Sky, Netflix, Infinity, Amazon Prime Video, Apple Tv+ e Disney+ previste per Giugno 2021. Vorreste vedere tutte queste serie nella vostra televisione, ma non avete a disposizione una Smart Tv? Ecco a voi il Fire Tv Stick di Amazon che vi permetterà di avere tutte le piattaforme di streaming e non solo a portata di app!

Octonauts

Uscita: 1 Giugno 2021

Gli Octonauts sono coraggiosi esploratori degli abissi e la loro missione è perlustrare gli oceani alla ricerca di creature marine bisognose di aiuto.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 4

It’s a Sin

Uscita: 1 Giugno 2021

Una storia di amore, vita e perdita. Un gruppo di giovani uomini queer si riunisce a Londra all’inizio degli anni ’80. Sono tutti alla ricerca di se stessi e di un futuro pieno di libertà e amore. Ma l’inizio della crisi dell’AIDS li pone di fronte a una dura realtà.

In onda su: StarzPlay

StarzPlay Genere: Commedia, Drammatico

Commedia, Drammatico Numero stagioni: 1

Akumadama Drive

Uscita: 1 Giugno 2021

Una guerra civile tra Kantou e Kansai porta il Giappone nel caos. Il Kansai viene sconfitto e diviene dipendente dalla regione avversaria ma un gruppo di criminali tornerà a rivendicarne l’indipendenza.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Sharp Objects

Uscita: 1 Giugno 2021

Adattamento del romanzo Sulla pelle di Gillian Flynn, Sharp Objects è una miniserie del 2018 creata da Marti Noxon e diretta da Jean-Marc Vallée. Tre anni dopo l’uscita il titolo torna disponibile su Sky e NOW, e potremo quindi tornare a seguire la giornalista Camille Preaker (Amy Adams). Quest’ultima è al centro del racconto e per motivi lavorativi si troverà costretta a tornare nella sua città natale dove sono scomparse due ragazzine. Un ritorno a casa forzato che porterà la nostra protagonista a ritrovare la madre Adora (Patricia Clarkson) e la sorellastra Amma (Eliza Scanlen), nonostante i rapporti siano tutt’altro che idilliaci. Ad aggravare ulteriormente la situazione ci pensa il clima della cittadina stessa, dove omofobia, razzismo e violenza sono all’ordine del giorno, per un thriller tanto affascinante quanto oscuro.

In onda su: Sky e NOW

Sky e NOW Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

All American

Uscita: 1 Giugno 2021

Ispirata alla vita del giocatore della NFL, Spencer Paysinger, All American è una serie su due famiglie provenienti da mondi completamente diversi, ognuna con le proprie vittorie, sconfitte e battaglie. La prima stagione completa della serie è già disponibile su Infinity+ ed è in arrivo la seconda stagione.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Drammatico, Biografico

Drammatico, Biografico Numero stagioni: 3

Summertime

Uscita: 3 Giugno 2021

La serie ritorna con una seconda stagione insieme ai suoi protagonisti Ale (Ludovico Tersigni), Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini), Blue (Alicia Ann Edogamhe) e Dario (Andrea Lattanzi). Se avete amato il primo ciclo di episodi, questa seconda stagione affidata a Francesco Lagi e Marta Savina non vi deluderà, visto che le relazioni tra i protagonisti saranno nuovamente al centro del racconto.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Romantico

Romantico Numero stagioni: 2

Sweet Tooth

Uscita: 4 Giugno 2021

Serie tratta dall’omonimo fumetto della DC. Jim Mickle e Beth Schwarz sono i registi della serie, mentre per quanto riguarda la produzione troveremo Robert Downey Jr., Susan Downey, Amanda Burrell e Jim Mickle. La storia vede come protagonista Gus (Christian Convery), metà cervo e metà bambino, in un mondo devastato nel quale solo chi si adatta riesce ad andare avanti.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 1

Feel Good

Uscita: 4 Giugno 2021

La comica Mae Martin affronta una relazione passionale e complessa con la sua nuova ragazza, George, e le sfide della sobrietà. Una serie spiritosa ed emozionante, coideata e interpretata dalla comica Mae Martin ispirandosi alle proprie esperienze. In arrivo la seconda stagione su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 2

Genius: Aretha

Uscita: 4 Giugno 2021

Genius è l’acclamata serie antologica di National Geographic che porta sullo schermo le affascinanti storie dei più brillanti innovatori del mondo, i loro straordinari successi con le loro volubili, appassionate e complesse relazioni personali. Dopo Albert Einstein e Pablo Picasso, questa terza stagione esplora il genio musicale e l’incomparabile carriera di Aretha Franklin, così come l’enorme influenza che ha avuto sulla musica e sulla cultura di tutto il mondo. Aretha Franklin è interpretata dalla vincitrice dei Tony, Emmy e GRAMMY Award Cynthia Erivo, mentre il vincitore di un Emmy Courtney B Vance ricopre il ruolo del padre di Aretha, CL Franklin.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Biografico

Biografico Numero stagioni: 1

Summer Camp

Uscita: 4 Giugno 2021

Le entusiasmanti avventure dei fratelli Emma, Ravi e Zuri, tre ragazzi al campo estivo Kikiwawa, nel Maine, aiutati a divertirsi con la vita all’aria aperta dal capo istruttore Lou e dal rubacuori Xander.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Teen Comedy

Teen Comedy Numero stagioni: 5

American Housewife

Uscita: 4 Giugno 2021

Katie Otto, una moglie e madre di tre figli sicura di sé e irriverente, cresce la sua famiglia imperfetta nella ricca città di Westport, Connecticut, popolata da mamme “perfette” e della loro “perfetta” prole. Insieme a Katie, nel suo mondo perfettamente imperfetto, c’è suo marito, Greg Otto, che la sostiene in ogni modo ma con un pizzico di realismo in più, per assicurarsi che i loro figli non finiscano per diventare come tutti gli altri. I figli sono Taylor, la più grande, adolescente che è già impostata sul percorso della “perfezione”; Oliver, il figlio di mezzo, che ha un solo obiettivo nella vita: essere ricco; e Anna-Kat, la sorella più giovane che ha bisogno di un piccolo aiuto extra per affrontare la vita. In città, Katie ha anche le sue più care amiche, Angela e Doris, che la aiutano a guardare tutto sotto la giusta prospettiva. Nonostante i suoi difetti e i suoi modi non convenzionali, Katie alla fine vuole solo il meglio per i suoi figli e lotterà con le unghie e con i denti per trasmettere loro i buoni valori di una volta.

In onda su: Disney+ (Star)

Disney+ (Star) Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 4

Emergence

Uscita: 4 Giugno 2021

Un commissario di polizia si prende cura di una bambina trovata vicino al luogo di un misterioso incidente, ma scopre ben presto che la giovane non ha memoria di ciò che le è successo e non sa chi sia. L’identità della bambina è al centro dell’indagine che sarà molto diversa da quanto il commissario poteva immaginare. La prima stagione in streaming dal 4 giugno.

In onda su: Disney+ (Star)

Disney+ (Star) Genere: Giallo, Crime Drama

Giallo, Crime Drama Numero stagioni: 1

Human: il mondo dentro di noi

Uscita: 4 Giugno 2021

Spesso ci stupiamo di fronte al progresso tecnologico che avanza senza sosta, ma raramente ci soffermiamo a pensare ad un altro macchinario incredibilmente complicato col quale conviviamo quotidianamente: il nostro corpo. Human è una docuserie che esplora proprio il nostro organismo, mettendo in luce i complicati meccanismi che ci permettono di vivere la nostra vita ogni giorno. Meccanismi che spesso ignoriamo, parte di un susseguirsi di processi semplicemente incredibili.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Dom

Uscita: 4 Giugno 2021

Si tratta di un crime drama in otto episodi della durata di un’ora ispirato alla storia vera di un padre e un figlio agli estremi opposti nella guerra alla droga. Dom racconta la storia di Pedro, un ragazzo della borghesia di Rio de Janeiro. Introdotto già dall’adolescenza al mondo della cocaina, da cui è presto dipendente, diventa leader di una gang criminale che domina i tabloid di Rio agli inizi del 2000. Tra azione, avventura e drama, Dom racconta anche la storia del padre di Pedro, Dom (Vitor Dantas), il quale da bambino aveva riportato alle autorità un suo ritrovamento sul fondo del mare e aveva finito per intraprendere una carriera nelle forze di polizia dei servizi segreti. La serie mostra il percorso dei due, che vivono vite agli antipodi, spesso complementari, e che si trovano in situazioni dove il confine tra giusto e sbagliato è labile.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Crime Drama, Azione

Crime Drama, Azione Numero stagioni: 1

Loki

Uscita: 9 Giugno 2021 (una puntata ogni mercoledì)

Loki segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Kate Herron è la regista, mentre Michael Waldron è il capo sceneggiatore.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Fantascienza, Supereroistico

Fantascienza, Supereroistico Numero stagioni: 1

The Sinner

Uscita: 9 Giugno 2021

La terza stagione segue il detective Harry Ambrose, interpretato da Bill Pullman, mentre inizia un’indagine di routine su un tragico incidente d’auto alla periferia di Dorchester, nello stato di New York. Ambrose scopre un crimine nascosto che lo trascina nel caso più pericoloso e inquietante della sua carriera. Su Infinity+ è disponibile anche la seconda stagione completa della serie.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Crime Drama

Crime Drama Numero stagioni: 3

The Leftovers

Uscita: 9 Giugno 2021

A distanza di qualche anno dal debutto in Italia torna disponibile su Sky e NOW la terza e ultima stagione. La vicenda principale ruota attorno alla misteriosa scomparsa del 2% della popolazione mondiale, svanita nel nulla all’improvviso. Il racconto inizia proprio a tre anni dall’incredibile evento, portandoci nella cittadina di Mapleton, anch’essa colpita dall’avvenimento. Ispirata all’omonimo libro di Tom Perrotta, The Leftovers unisce una trama ricca di tensione e mistero a personaggi ben caratterizzati, e per questo vi consigliamo di non perdervela.

In onda su: Sky e NOW

Sky e NOW Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 3

Omicidio A Easttown

Uscita: 9 Giugno 2021

Ideata e scritta da Brad Ingelsby, la serie vede la star Kate Winslet interpretare Mare Sheehan, detective della Pennsylvania che si trova ad indagare su un caso piuttosto intricato. Questo non è però l’unico ostacolo da superare, visto che Mare sta attraversando un periodo difficile legato al suo passato. Una situazione complessa aggravata dal caso rimasto irrisolto riguardante la scomparsa della figlia di una sua ex compagna di scuola, che ha incrinato la fiducia della comunità nei suoi confronti. Oltre alla già citata Kate Winslet vede la partecipazione di Guy Pearce, Julianne Nicholson, Jean Smart, Angourie Rice ed Evan Peters.

In onda su: Sky Atlantic

Sky Atlantic Genere: Crime Drama, Thriller

Crime Drama, Thriller Numero stagioni: 1

Alla ricerca del fritto perfetto

Uscita: 9 Giugno 2021

Il critico culinario Daym Drops ci porta a seguire un viaggio che farà tappa in alcuni ristoranti americani, cercando ci scoprire chi è in grado di proporre il miglior fritto. Se siete appassionati di programmi di cucina, o semplicemente amate il fritto, non potete certamente lasciarvi sfuggire questa serie, che purtroppo presenta alcune controindicazioni: il vostro stomaco potrebbe dire la sua.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Trese – Detective delle tenebre

Uscita: 10 Giugno 2021

Ambientata a Manila, dove le creature mitiche del folklore filippino vivono nascoste tra gli umani. Alexandra Trese si ritrova a confrontarsi con un mondo sotterraneo criminale composto da esseri soprannaturali malevoli. Adattata dal fumetto horror filippino di Budjette Tan e KaJO Baldisimo, con la voce di Shay Mitchell (Alexandra Trese).

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione Horror

Animazione Horror Numero stagioni: 1

The Gloaming – Le ore più buie

Uscita: 11 Giugno 2021

Quando una donna viene trovata brutalmente uccisa, gli indizi che circondano la sua morte si collegano a omicidi sia passati che presenti. La corruzione politica e i loschi affari si intrecciano presto con crimini sinistri e pratiche occulte. Al centro di questa rete ci sono due detective che condividono un tragico passato. In un avvincente viaggio alla ricerca della verità, il loro destino è legato ai fantasmi dei morti non ancora liberati che indugiano tra la vita e la morte.

In onda su: Disney+ (Star)

Disney+ (Star) Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 1

Solar Opposites

Uscita: 11 Giugno 2021

Co-creata da Justin Roiland (Rick e Morty) e Mike McMahan (Rick e Morty), Solar Opposites è incentrata su un gruppo di quattro alieni che scappano dal loro pianeta natale che sta per esplodere e si schiantano su una casa pronta per il trasloco, nell’America suburbana. Due di loro pensano che la Terra sia orribile, mentre gli altri due pensano sia fantastica. Korvo (Justin Roiland) e Yumyulack (Sean Giambrone) vedono solo l’inquinamento, il volgare consumismo e la fragilità umana, mentre Terry (Thomas Middleditch) e Jesse (Mary Mack) amano gli umani e la loro TV, il cibo spazzatura e le cose divertenti. La loro missione: proteggere Pupa, un super computer vivente che un giorno si evolverà nella sua vera forma, li consumerà e terraformerà la Terra. Nella seconda stagione di Solar Opposites, i protagonisti si imbarcano in avventure più grandi, divertenti e… opposte che mai.

In onda su: Disney+ (Star)

Disney+ (Star) Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 2

The Killing

Uscita: 11 Giugno 2021

The Killing è basata sulla serie televisiva danese di grande successo Forbrydelsen e racconta la storia dell’omicidio di una giovane ragazza a Seattle e la conseguente indagine da parte della polizia. The Killing lega insieme tre storie distinte intorno a un unico omicidio: i detective assegnati al caso, la famiglia della vittima e i sospettati. Ambientata a Seattle, la storia esplora anche le questioni locali mentre segue i politici collegati al caso. Col susseguirsi degli episodi, diventa chiaro che non si tratta di incidenti: tutti hanno un segreto e, mentre i protagonisti pensano di aver voltato pagina, il passato riserva ancora qualcosa per loro.

In onda su: Disney+ (Star)

Disney+ (Star) Genere: Crime Drama

Crime Drama Numero stagioni: 4

Zenimation

Uscita: 11 Giugno 2021

Ritorna con la seconda stagione Zenimation, serie che crea un’esperienza di consapevolezza attraverso l’uso di paesaggi sonori con scene dai film senza tempo dei Walt Disney Animation Studios. I nuovi episodi presentano momenti provenienti da oltre otto decadi di acclamati lungometraggi d’animazione. Sono presenti scene dal primo film Disney, Biancaneve e i sette nani, fino all’ultimo film d’animazione degli Studios, Raya e l’Ultimo Drago.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 2

Clarckson’s Farm

Uscita: 11 Giugno 2021

Jeremy Clarkson è un giornalista, un presentatore, un uomo che viaggia in tutto il mondo facendo testacoda mentre urla su potenti macchine da corsa. Non è un agricoltore, il che è un peccato, visto che ha comprato una fattoria di mille acri nella campagna inglese e ha deciso di gestirla lui stesso, nonostante non ci capisca assolutamente nulla di agricoltura. Clarckson’s Farm, la nuova serie Amazon Original in 8 episodi, segue un intenso, faticoso e spesso esilarante anno nella vita del più improbabile contadino della Gran Bretagna e della sua squadra di lavoro, mentre affrontano il peggior clima degli ultimi decenni, animali testardi, raccolti deludenti e un’inaspettata pandemia. Aiutato solo dalla sua banda di colleghi agricoltori, Clarkson scopre presto che il fattore moderno deve essere un protettore della natura, scienziato, pastore, negoziante, ostetrico, ingegnere, contabile e autista di trattori, e spesso tutto allo stesso tempo.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Docuserie, Commedia

Docuserie, Commedia Numero stagioni: 1

Lupin

Uscita: 11 Giugno 2021

In questo nuovo ciclo di episodi seguiremo Assane Diop (Omar Sy) nelle sue pericolose iniziative e ovviamente ritroveremo anche la pericolosa famiglia Pellegrini capitanata da Hubert (interpretato da Hervé Pierre), che ci accompagnerà verso l’attesa resa dei conti. La serie di George Kay e François Uzan sembra essere arrivata ad un bivio importante: riuscirà Assane a risolvere la situazione?

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione, Giallo

Azione, Giallo Numero stagioni: 2

Blindspotting

Uscita: 13 Giugno 2021

Ashley vive un’esistenza borghese a Oakland fino a quando il suo compagno Miles viene improvvisamente incarcerato. La donna si ritrova sola ad affrontare una crisi esistenziale, che sfocia tra l’isteria e la comicità quando è costretta a trasferirsi con la madre di Miles, Rainey, una donna che ha opinioni forti e che mette la famiglia al di sopra ogni altra cosa.

In onda su: StarzPlay

StarzPlay Genere: Drammatico, Poliziesco

Drammatico, Poliziesco Numero stagioni: 1

Katy Keene

Uscita: 14 Giugno 2021

Spin-off della serie di successo Riverdale, a serie è ambientata cinque anni dopo gli eventi della serie principale e racconta le origini e le battaglie di 4 personaggi della Archie Comics: la futura leggenda della moda Katy Keene, interpretata da Lucy Hale, un’instancabile lavoratrice che sogna di avanzare di grado a Lacy’s e diventare la nuova personal shopper; Josie McCoy, cantautrice in erba di ritorno da un tour con suo padre; Pepper Smith, una it girl che conosce tutte le persone giuste e sogna di aprire una propria Factory à la Andy Warhol; e Jorge Lopez, un aspirante attore di Broadway che di giorno lavora nell’attività di famiglia e di notte si esibisce come drag queen, facendosi chiamare Ginger.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Teen Drama

Teen Drama Numero stagioni: 1

Elite – Storie brevi: Guzmán Caye Rebe

Uscita: 14 Giugno 2021

In attesa della quarta stagione della serie spagnola Élite, ecco arrivare a sorpresa un breve racconto legato ad alcuni dei suoi personaggi principali. Gli episodi faranno da ponte per la prossima stagione in arrivo, e Guzman (Miguel Bernardeau), Cayetana (Georgina Amorós ) e Rebeka (Claudia Salas) apriranno le danze, prendendo parte ad una festa che avrà delle pesanti ripercussioni sulla loro sobrietà.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Teen Drama

Teen Drama Numero stagioni: 1

Workin’ Moms

Uscita: 15 Giugno 2021

Terminato il congedo di maternità, queste quattro mamme di Toronto rientrano al lavoro, cercando di barcamenarsi tra figli, capi e amore. La quinta stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 5

Black Summer

Uscita: 17 Giugno 2021

Nei primi giorni bui di un’apocalisse zombie, un gruppo di estranei si unisce per trovare la forza necessaria per sopravvivere e fare ritorno ai propri cari. Jaime King (“Hart of Dixie”, “Sin City”) recita in questo dramma misto di azione e horror che precede “Z Nation“. La seconda stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Horror, Azione

Horror, Azione Numero stagioni: 2

Katla

Uscita: 17 Giugno 2021

La catastrofica eruzione del vulcano subglaciale Katla stravolge la vita di una comunità vicina mentre dal ghiaccio iniziano a emergere misteri. La serie è diretta dal premiato regista Baltasar Kormákur (“Everest”, “Trapped“).

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Giallo, Thriller

Giallo, Thriller Numero stagioni: 1

Love, Victor

Uscita: 18 Giugno 2021

La seconda stagione riprende con Victor (Michael Cimino), ormai uscito allo scoperto, che inizia il suo terzo anno alla Creekwood High. Tuttavia, l’aver fatto coming out lo porta ad affrontare sfide nella sua vita: la famiglia che fa fatica ad accettare la sua rivelazione, l’ex ragazza, Mia (Rachel Naomi Hilson), con il cuore spezzato e le difficoltà di essere un atleta apertamente gay – il tutto mentre affronta con entusiasmo la sua nuova relazione con Benji (George Sear).

In onda su: Disney+ (Star)

Disney+ (Star) Genere: Teen Drama

Teen Drama Numero stagioni: 2

Physical

Uscita: 18 Giugno 2021

Ambientata in un’idilliaca, fragile e soleggiata San Diego degli anni ’80, la serie racconta la trasformazione della protagonista Sheila Rubin da casalinga soffocata e trascurata a forza economica, potente e sicura di sé, a lifecoach al femminile.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Commedia, Drammatico

Commedia, Drammatico Numero stagioni: 1

Life in Pieces

Uscita: 18 Giugno 2021

Life in Pieces è una comedy che racconta i momenti più importanti, imbarazzanti ed esilaranti di una grande famiglia. Dei tre fratelli, il figlio di mezzo Matt potrebbe aver appena trovato il vero amore, la sua collega Colleen; suo fratello minore Greg e la moglie Jen sono molto impegnati per la nascita del loro primo figlio mentre la maggiore, Heather, e suo marito Tim stanno considerando di avere un altro bambino. I loro genitori sono Joan, la matriarca della famiglia che farebbe qualsiasi cosa per i suoi figli e John, il papà che sta cercando di accettare il fatto di aver compiuto 70 anni.

In onda su: Disney+ (Star)

Disney+ (Star) Genere: Comedy

Comedy Numero stagioni: 4

Cobra – Unità Anticrisi

Uscita: 18 Giugno 2021

L’Europa è appena stata colpita da un’esplosione solare che ha fatto saltare sia la rete elettrica che i sistemi di navigazione, lasciando la Gran Bretagna nell’oscurità e nel caos. Alcuni dei personaggi più competenti dello stato britannico cercheranno di fronteggiare la situazione creando la squadra COBRA, pronta a proteggere il proprio popolo che non è mai stato così esposto ad eventuali attacchi. Robert Sutherland (Robert Carlyle), Primo Ministro in carica, si troverà davanti ad una bomba sociale pronta ad esplodere, e dovrà cercare di ridurre i danni ad ogni costo. Nel frattempo, nonostante la situazione critica, gli avversari politici sono pronti a prendere il posto di Robert, che non potrà permettersi neanche il minimo errore. La serie è scritta e creata da Ben Richards, ed è stata rinnovata per una seconda stagione che probabilmente vedremo a breve anche in Italia. Infine, oltre al già citato Robert Carlyle, fanno parte del cast: Victoria Hamilton, Richard Dormer, David Haig e Marsha Thomason.

In onda su: Sky Atlantic

Sky Atlantic Genere: Giallo, Thriller, Azione

Giallo, Thriller, Azione Numero stagioni: 1

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo

Uscita: 18 Giugno 2021

La seconda stagione del real-life thriller Amazon Original italiano Celebrity Hunted – Caccia all’uomo porta sullo schermo l’avventurosa fuga di sette personaggi di spicco del panorama italiano: l’attrice e presentatrice Vanessa Incontrada, l’attore Stefano Accorsi, la cantante Elodie in coppia con la rapper M¥ss Keta, la presentatrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta, e la popstar Achille Lauro con il produttore discografico Boss Doms. La serie vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia, avendo a disposizione risorse economiche limitate , nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni. Per gli spettatori si prospetta una nuova emozionante avventura intrisa di coinvolgenti momenti di suspense e con una sana dose di leggerezza. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari. I cacciatori potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità, come ad esempio tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la caccia.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: real-life thriller

real-life thriller Numero stagioni: 2

Elite

Uscita: 18 Giugno 2021

La quarta parte di Elite riporterà in scena alcuni dei protagonisti delle precedenti stagioni, ovvero: Arón Piper (Ander), tzan Escamilla (Samu), Georgina Amorós (Cayetana), Claudia Salas (Rebe), Omar Ayuso (Omar) e infine Miguel Bernardeau (Guzman). I protagonisti e le new entry torneranno a immergersi tra i legami e le amicizie che fin dal principio sono state al centro della narrazione di questa serie.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Teen Drama

Teen Drama Numero stagioni: 4

Alfredino – Una Storia Italiana

Uscita: 21 e 28 Giugno 2021

La tragedia di Vermicino, nella quale perse la vita il piccolo Alfredo Rampi dopo la caduta in un pozzo artesiano, è il perno di questa nuova miniserie che sarà chiamata ad affrontare un tema molto delicato che fece riflettere tutta Italia. Anna Foglietta interpreta Franca Rampi (madre di Alfredino), mentre per quanto riguarda il resto del cast troviamo: Francesco Acquaroli come comandante dei Vigili del Fuoco; Vinicio Marchioni nei panni di Nando Broglio; Luca Angeletti nel ruolo del padre di Alfredo Ferdinando Rampi; Beniamino Marcone come Marco Faggioli, e infine Giacomo Ferrara nei panni di Maurizio Monteleone. Oltre alla tragica vicenda, Alfredino andrà probabilmente a toccare anche quello che ne conseguì, perché da quel giorno il Paese non sarebbe stato più lo stesso.

In onda su: Sky Cinema

Sky Cinema Genere: Drammatico, Storico, Biografico

Drammatico, Storico, Biografico Numero stagioni: 1

Here And Now

Uscita: 24 Giugno 2021

La vicenda principale vede protagonista una famiglia multirazziale contemporanea ed è composta da: Greg (Tim Robbins) padre e professore di filosofia; Audrey (Holly Hunter) madre e terapista; i tre figli adottivi Ashley (Jerrika Hinton), Duc (Raymond Lee), Ramon (Daniel Zovatto), e infine la figlia biologica Kristen (Sosie Bacon). Quello che vediamo negli episodi è un quadro familiare che all’apparenza sembrerà perfetto, ma in realtà diverse crepe profonde verranno presto a galla.

In onda su: Sky e NOW

Sky e NOW Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Il Regista Nudo

Uscita: 24 Giugno 2021

Ideata da Masaharu Take e tratta dall’omonimo libro, Il Regista Nudo fa il suo ritorno riproponendo tematiche piccanti che vedono come protagonista del racconto Toru Muranishi (Takayuki Yamada), diventato regista in ambito pornografico dopo alcune esperienze fallimentari da imprenditore. La Sapporo degli anni ’80 è il luogo dal quale parte la rivoluzione di Toru, che sembra aver trovato definitivamente la sua strada.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Commedia, Biografico

Drammatico, Commedia, Biografico Numero stagioni: 2

Sex/Life

Uscita: 25 Giugno 2021

Prendendo spunto dal libro 44 Chapters About 4 Men di BB Easton, questa prima stagione di Sex/Life ci porterà a seguire la storia di Billie Connelly (Sarah Shahi) svelando un passato ribelle in netto contrasto rispetto alla sua situazione attuale. Prima di sposare Cooper (Mike Vogel), Billie conduceva una vita fatta di eccessi a New York, e la sua attuale quotidianità da casalinga e moglie la porta a riscoprire le sue esperienze passate, mentre il matrimonio naviga in acque piuttosto torbide.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Commedia

Drammatico, Commedia Numero stagioni: 1

La misteriosa accademia per giovani geni

Uscita: 25 Giugno 2021

Dopo aver vinto una competizione per una borsa di studio, quattro bambini prodigio vengono reclutati dal bizzarro Signor Benedict per una pericolosa missione per salvare il mondo da una crisi globale, conosciuta come L’Emergenza. Reynie, Sticky, Kate e Constance devono infiltrarsi nel misterioso Istituto per l’apprendimento della Veritas e dell’Illuminazione per scoprire la verità che si nasconde dietro la crisi. Quando il preside, il sofisticato Dottor Curtain, viene identificato come il probabile responsabile di questo panico mondiale, i ragazzi de Il Misterioso Club Benedict devono escogitare un piano per sconfiggerlo.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Teen Story

Teen Story Numero stagioni: 1

Solos

Uscita: 25 Giugno 2021

Serie antologica in sette episodi che riflette sui significati profondi dei legami umani tramite le esperienze dei singoli. Solos racconterà storie uniche incentrate su singoli personaggi, ciascuna vissuta in tempi e con punti di vista differenti, facendo emergere quanto siamo tutti collegati dall’esperienza umana, nonostante le circostanze più disparate e momenti apparentemente isolati. Nel cast i premi Oscar Morgan Freeman, Anne Hathaway ed Helen Mirren, la vincitrice di un Emmy Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens e Constance Wu.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Drammatico, Romantico

Drammatico, Romantico Numero stagioni: 1

Bosch

Uscita: 25 Giugno 2021

Basato sul romanzo best-seller di Michael Connelly The Burning Room (2014) e sul vero caso di incendio doloso che lo ha ispirato, la settima e ultima stagione di Bosch di Prime Video vede il motto del detective Harry Bosch al centro della trama: “tutti contano o non conta nessuno”. Quando una bambina di dieci anni muore in un incendio doloso, il detective Harry Bosch rischia tutto per consegnare l’assassino alla giustizia, nonostante potenti forze siano contro di lui. Il caso imponente e politicamente delicato, poterà Bosch a confrontarsi con l’estenuante dilemma morale su quanto in là è disposto ad andare per ottenere giustizia.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Giallo

Giallo Numero stagioni: 7

Pride

Uscita: 25 Giugno 2021

In Pride, prodotto da Killer Films vincitrice di un Emmy Award e da VICE Studios, premiata con il Sundance World Cinema Grand Jury Prize, sei famosi registi LGBTQ+ esplorano storie eroiche e strazianti che definiscono l’America come nazione. La serie spazia dalla sorveglianza dell’FBI sulle persone omosessuali durante il Lavender Scare degli anni ‘50 alle “guerre culturali” degli anni ‘90 e oltre, esplorando l’eredità queer del movimento per i diritti civili e la battaglia sull’uguaglianza matrimoniale. Con personaggi meno conosciuti come Madeleine Tress o il videografo degli anni ‘80 Nelson Sullivan, che ha raccontato come il centro di New York si stesse svuotando durante l’epidemia di AIDS, la serie presenta anche figure internazionali come il pioniere dei diritti civili Bayard Rustin, lo scrittore Audre Lord e i senatori Tammy Baldwin e Lester Hunt. L’evoluzione dei diritti e delle identità transessuali attraverso i decenni è tracciata con interviste e filmati d’archivio di pionieri come Christine Jorgensen, Flawless Sabrina, Ceyenne Doroshow, Susan Stryker, Kate Bornstein, Dean Spade e Raquel Willis.

In onda su: Disney+ (Star)

Disney+ (Star) Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Boris

Uscita: 25 Giugno 2021

Arrivano su Disney+, all’interno della sezione Star , tutte e 3 le stagioni di Boris. Questa serie tv dimostra che le produzioni televisive potrebbero non essere ciò che uno si aspetta. Boris getta uno sguardo ironico e caricaturale sulle disavventure quotidiane della troupe mentre gira la serie televisiva fittizia di bassa qualità Gli Occhi del Cuore 2.

In onda su: Disney+ (Star)

Disney+ (Star) Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 3

Serie Tv cancellate