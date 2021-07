Le serie TV nuove e cancellate – Luglio 2021

Quali serie Tv usciranno a Luglio 2021? Giugno è stato un mese ricco di contenuti, ma anche in piena estate le serie televisive restano sempre una buona abitudine per godersi un po’ di sano riposo e tranquillità. Ecco che anche a luglio non mancheranno numerose novità riguardanti i contenuti seriali e come da “tradizione” vi faremo viaggiare comodamente e ordinatamente attraverso il mare ricolmo di contenuti in arrivo sulle varie piattaforme di streaming. Ecco, quindi, a voi la lista delle serie Tv in uscita e, al termine, l’elenco delle serie Tv cancellate o non rinnovate.

Le serie TV di Luglio 2021

Young Royals

Uscita: 1 Luglio 2021

Il principe svedese Wilhelm (Edvin Ryding) è il protagonista di Young Royals, serie ideata da Lisa Ambjörn, Lars Beckung e Camilla Holter. La storia principale si sviluppa all’interno del collegio Hillerska, dove l’erede al trono cerca di scoprire se stesso. Il momento di prendere la corona si avvicina, e i dubbi continuano ad assalire il giovane, indeciso sulla strada da seguire.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Storico

Drammatico, Storico Numero stagioni: 1

The Royals

Uscita: 1 Luglio 2021

Serie drammatica che racconta le vicende di una famiglia “reale” ambientante nella Londra odierna; un mondo fatto di lusso, opulenza e tradizioni regali. Ogni desiderio è esaudito istantaneamente, ma il prezzo da pagare c’è sempre, che si tratti di dovere, destino o una vita intera trascorsa sotto l’occhio dei media e del pubblico.

In onda su: Starzplay

Starzplay Genere: Drammatico, Storico

Drammatico, Storico Numero stagioni: 4

Legends of Tomorrow

Uscita: 1 Luglio 2021

Giunta ormai alla sua quinta stagione, la serie DC/Warner arriva finalmente anche su Netflix, accompagnata da scontri, risate e nuovi villain. Se cercate un prodotto profondo guardate altrove; questo è un titolo che, in compenso, non ha mai fatto mancare divertimento e tanta azione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione, Fantascienza

Azione, Fantascienza Numero stagioni: 5

Il Testimone di Pif

Uscita: 1 Luglio 2021

Il programma si propone di mostrare storie, eventi, e persone attraverso l’occhio di una piccola telecamera che lo stesso conduttore porta con sé durante i reportage. La particolare tecnica di ripresa di Pif, concede allo spettatore una visione della realtà concreta, e permette di trasmettere il messaggio sociale presente in ogni puntata.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 8

Generazione 56k

Uscita: 1 Luglio 2021

Generazione 56K ci porta negli anni ’90 quando, come suggerisce il titolo, i modem faticavano a raggiungere velocità che oggi per noi sarebbero risibili. La serie ci riporterà in un periodo nel quale videocassette e walkmann erano all’ordine del giorno, e svilupperà le relazioni tra i vari protagonisti mostrando allo stesso tempo come la nostra quotidianità sia cambiata. Insieme ai The Jackal, la serie comedy è ideata da Francesco Ebbasta e vedrà protagonisti Daniel (Angelo Spagnoletti) e Matilda (Cristina Cappelli).

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

The Flight Attendant

Uscita: 1 Luglio 2021

Basata sull’omonimo romanzo del 2018 di Chris Bohjalian, The Flight Attendant ha come protagonista Kaley Cuoco nei panni di Cassandra “Cassie” Bowden, hostess di volo abituata a intrattenersi passando da un festino all’altro. La voglia di vivere la sua vita divertendosi porterà Cassie a una nottata fatta di eccessi nella quale finirà a letto assieme ad uno dei passeggeri, anche se quello che sorprende realmente è ciò che accadrà dopo. Infatti, al risveglio la nostra protagonista troverà il “compagno” ucciso sul letto, mentre lei non ricorderà nulla della serata appena trascorsa. Cercherà di dimenticare l’accaduto nel volo successivo, ma l’FBI sembra intenzionata ad andare a fondo, mentre Cassie prova a ricordare quanto successo.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 1

4 Blocks

Uscita: 1 Luglio 2021

Il protagonista è Ali “Toni” Hamady, un libanese che vive da più di 20 anni in Germania ed è a capo di un clan criminale coinvolto in traffici di droga. Ali vorrebbe tirarsi fuori dalla vita criminale, ma non sarà così semplice. Ricordiamo che le prime due stagioni sono già disponibili su Amazon Prime Video.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Drammatica

Drammatica Numero stagioni: 3

Coroner

Uscita: 2 Luglio 2021

Il distretto South Hams nella parte sud della contea del Devon è il luogo nel quale la coroner Jane Kennedy (Claire Goose) e il sergente di polizia Davey Higgins (Matt Bardock) indagano per analizzare omicidi e morti violente o improvvise. I due dovranno ricorrere ad ogni mezzo per capire l’origine dei crimini, per un poliziesco che si preannuncia ad alta tensione.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Poliziesco, Crime Drama

Poliziesco, Crime Drama Numero stagioni: 3

Big Timber – I Taglialegna

Uscita: 2 Luglio 2021

A Vancouver seguiamo un gruppo di boscaioli intenti a tagliare e trasportare legname, mentre gli imprevisti, in un lavoro che non permette distrazioni come questo, sono dietro l’angolo.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Mortale

Uscita: 2 Luglio 2021

Arriva la seconda stagione di questa serie francese, nella quale ritroveremo gli adolescenti Sofiane (Carl Malapa) e Victor (Nemo Schiffman), pronti a tutto per riscattare la morte del fratello di Sofiane. I due sono dotati di incredibili poteri derivanti da un patto fatto col demone Obé, ma per farli attivare devono essere vicini. Lo spettacolo è ideato da Frédéric Garcia e diretta da Édouard Salier e Simon Astier.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 2

Monsters & Co. – Lavori In Corso!

Uscita: 2 Luglio 2021

Dopo il grande successo dei film di Monsters & CO., una nuova serie animata sta per sbarcare su Disney+, e grazie a quest’ultima potremo rivivere le magiche atmosfere dei lungometraggi. Questa volta la storia sarà ambientata a sei mesi di distanza dal finale del primo film, e vedrà protagonista Tylor Tuskmon, giovane meccanico che ancora crede che siano le grida a generare energia e non le risate.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Breeders – Genitori Al Limite

Uscita: 2 Luglio 2021

Comedy creata da Martin Freeman, Chris Addison e Simon Blackwell che ha come protagonisti due genitori in difficoltà. La vicenda principale prende spunto dalla vita dello stesso Freeman (uno degli showrunner), il quale è anche nei panni di uno dei protagonisti, il padre Paul; mentre la madre Ally è interpretata da Daisy Haggard.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Comedy

Comedy Numero stagioni: 1

Son Of Zorn

Uscita: 2 Luglio 2021

Un personaggio dei cartoni si trova costretto a cercare nel nostro mondo il figlio e la moglie scomparsi, e dovrà affrontare mille ostacoli. Questa sitcom fece il suo debutto nel 2017, e quella che sarà resa disponibile è la prima e ultima stagione.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Sitcom

Sitcom Numero stagioni: 1

I Hate Suzie

Uscita: 3 Luglio 2021

Creata da Lucy Prebble e Billie Piper, I Hate Suzie vede Suzie Pickles (Billie Piper) nei panni di una giovane pop-star attrice televisiva invischiata in una vicenda che mette a rischio la sua privacy. Il suo telefono viene infatti hackerato e, dopo la diffusione di alcune foto private, il matrimonio con Cob (Daniel Ings) è in serio pericolo. I due cercheranno di proteggere il figlio Frank (Matthew Jordan-Caws), mentre Naomi (Leila Farzad), manager e amica di Suzie, tenterà in ogni modo di salvare la carriera dell’artista.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Bulletproof

Uscita: 4 Luglio 2021

Noel Clarke e Ashley Walters, creatori e protagonisti di Bulletproof nei panni di Aaron Bishop e Ronnie Pike, sono due detective della NCA a Londra, uniti nel lavoro e nella vita. La loro amicizia ha infatti radici profonde, visto che si conoscono sin da quando erano bambini. Nel corso di questa prima stagione seguiremo i due mentre indagano su alcuni gravi reati, in casi intricati che li costringeranno a scavare a fondo per cercare ogni minimo indizio.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Drammatico, Poliziesco

Drammatico, Poliziesco Numero stagioni: 1

All Mine

Uscita: 4 Luglio 2021

K-drama diretto da Lee Na-jung nel quale verremo proiettati nell’alta società, dove seguiremo due donne pronte a tutto per riuscire a scavare nella loro stessa identità, affrontando i pregiudizi che permeano il loro mondo. Seo Hi-soo (Lee Bo-young) e Jung Seo-hyun (Kim Seo-hyung) sono i volti principali di questa serie.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Thriller psicologico

Drammatico, Thriller psicologico Numero stagioni: 1

We The People – Alla Scoperta Della Democrazia Americana

Uscita: 4 Luglio 2021

Grandi artisti come Adam lambert, Janelle Monae, H.E.R e Brandy Carlile si mettono a disposizione per insegnare le basi del senso civico, attraverso canzoni che possano ispirare i più piccoli.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Documentario, Storico

Documentario, Storico Numero stagioni: 1

City on a Hill

Uscita: 5 Luglio 2021

Nata da un’idea di Ben Affleck e MacLean, la serie creata da Charlie McLean ritorna su Sky per una seconda stagione. Ovviamente ritroveremo Kevin Bacon nei panni di Jackie Rohr, oltre a Aldis Hodge, Amanda Clayton, Cathy Moriarty, Kevin Dunn e Jill Hennessy. La trama principale di City on a Hill vede un agente corrotto dell’FBI collaborare assieme ad un assistente procuratore, e sarà proprio l’insolito duo a mettersi sulle tracce di gruppo criminale per portarlo alla luce e coinvolgere il sistema giudiziario di Boston.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Poliziesco, Thriller

Poliziesco, Thriller Numero stagioni: 1

Avvocati Di Famiglia – Family Law

Uscita: 6 Luglio 2021

Serie drammatica canadese incentrata su Abigail Bianchi (Jewel Staite), avvocata alcolista che una volta toccato il fondo si trova costretta a lavorare per il padre (Victor Garber). I due sono praticamente estranei, e Abigail incontrerà per la prima volta anche i fratellastri, in un titolo nel quale le relazioni tra i personaggi saranno centrali.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

I Think You Should Leave With Tim Robinson

Uscita: 6 Luglio 2021

Gli sketch e le risate torneranno dirompenti come non mai nella seconda stagione di I Think You Should Leave With Tim Robinson, show esilarante creato da Tim Robinson e Zach Kanin.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Show comico

Show comico Numero stagioni: 2

I Luminari – Il Destino Nelle Stelle

Uscita: 7 Luglio 2021

Il period drama prende ispirazione dal libro omonimo di Eleanor Catton, la quale ha partecipato all’adattamento della storia per questa serie. La vicenda principale è ambientata intorno al 1860, in un’ isola del Sud della Nuova Zelanda. Tanti si dirigono sul posto per tentare la fortuna ed iniziare una nuova vita; una decisione che accomuna anche la protagonista Anna Wetherell (Eve Hewson), che è pronta a partire per dare una svolta al suo futuro. Una volta arrivata, fa la conoscenza di Emery Stainesm (Himesh Patel) e un sentimento di affetto reciproco scaturirà dall’incontro. Nonostante le buone premesse gli ostacoli non mancano, e Anna dovrà lottare per raggiungere i suoi obiettivi. Infine, da segnalare la presenza nel cast di Eva Green, che interpreterà Lydia Wells.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Period Drama

Period Drama Numero stagioni: 1

Cat People

Uscita: 7 Luglio 2021

Quanti di voi si sono immaginati il proprio gatto intento a pianificare il dominio del mondo? Eppure, nonostante questo, l’amore per i nostri felini continua a regnare, ed è proprio questo il sentimento che viene raccontato in Cat People, serie che approfondisce alcuni legami affettivi unici che si instaurano tra diversi gatti e i loro padroni.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

I Migliori Amici Dell’uomo

Uscita: 7 Luglio 2021

Sempre restando nell’ambito degli animali domestici, se preferite i cani questa docuserie fa per voi, svelando il legame duraturo e solido che si crea tra quelli che sono definiti come i migliori amici dell’uomo e i loro padroni.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 2

La Guerra Dei Vicini

Uscita: 7 Luglio 2021

Alcuni quartieri nel mondo sono classici esempi da cartolina, dove le famiglie benestanti vivono immerse nella quiete e nella sicurezza tra comfort di ogni tipo. O almeno così vengono solitamente dipinte le zone più eleganti, per una apparente perfezione che sembra molto lontana da quella de La Guerra Dei Vicini. Qui infatti impariamo a conoscere due famiglie molto diverse tra loro che, una volta trasferitesi, iniziano a battibeccare dando il via ad una vera e propria guerra. Le conseguenze supereranno le più pessimistiche previsioni, in una comedy che promette scintille.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia, Drammatico

Commedia, Drammatico Numero stagioni: 1

Pantano

Uscita: 7 Luglio 2021

Miniserie polacca ad alta tensione nella quale seguiamo due giornalisti interpretati da Andrzej Seweryn e Dawid Ogrodnik, intenti a svelare i segreti che si celano dietro all’omicidio di una prostituta e un giovane leader politico.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Poliziesco, Thriller

Drammatico, Poliziesco, Thriller Numero stagioni: 2

Il Giustiziere

Uscita: 8 Luglio 2021

Reboot della serie Un giustiziere a New York, Il Giustiziere va ad inserirsi nello stesso universo narrativo di Hawaii Five-0, Magnum P.I. , S.W.A.T. e MacGyver. Questa volta sarà protagonista Robyn McCall (Queen Latifah), madre pronta a tutto pur di aiutare chi le sta intorno mettendo a disposizione le sue grandi capacità. Andrà tutto secondo i piani?

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Drammatico, Poliziesco, Thriller

Drammatico, Poliziesco, Thriller Numero stagioni: 1

Elize Matsunaga: C’era Una Volta Un Crimine

Uscita: 8 Luglio 2021

Il caso che sconvolse il Brasile torna alla ribalta in questa docuserie, nella quale verranno svelati i segreti dietro il crimine compiuto da Elize Matsunaga ai danni del ricco marito. Il tutto, sarà inoltre approfondito grazie alla presenza dell’intervista fatta alla stessa Elize.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Hip Hop Uncovered

Uscita: 9 Luglio 2021

Partendo dalle strade americane nelle quali è nato il movimento Hip Hop, questa serie racconta l’evoluzione di quello che è a tutti gli effetti un simbolo di lotta e sopravvivenza, che trova nella musica il suo habitat naturale.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Grey’s Anatomy

Uscita: 9 Luglio 2021

Anche Disney si prepara ad accogliere l’ultima complicata stagione di Grey’s Anatomy, condizionata dal COVID sia nelle riprese, sia a livello narrativo. Infatti, questa tornata di episodi si è concentrata proprio sul virus, mostrandoci l’ospedale e i protagonisti che abbiamo imparato a conoscere alle prese con una minaccia reale, rendendo il racconto ancora più coinvolgente e credibile.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Medical Drama

Medical Drama Numero stagioni: 17

Race To The Center Of The Earth

Uscita: 9 Luglio 2021

Competizione che vede quattro gruppi di avventurieri partire da diverse parti del mondo per raggiungere il loro obiettivo in mezzo all’oceano, dove un succoso premio attende di essere conquistato dai vincitori. Si dimostreranno all’altezza del compito?

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Avventura

Avventura Numero stagioni: 1

Allen vs Farrow

Uscita: 9 Luglio 2021

Allen vs Farrow è una miniserie televisiva documentaria americana diretta da Kirby Dick e Amy Ziering che esplora un’accusa di abuso sessuale fatta contro Woody Allen nel 1992.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Temple

Uscita: 9 Luglio 2021

Serie curata da Liza Marshall, è un adattamento della serie norvegese Valkyrien, ed è incentrata su una clinica illegale e sotterranea nella quale le persone possono farsi curare senza passare dal sistema nazionale. Il chirurgo Daniel (Mark Strong), aiutato da Lee (Daniel Mays) e Anna (Carice van Houten) aiuterà pazienti che sempre più spesso sono o emarginati o parte di organizzazioni criminali, e la sua voglia di fare la differenza sarà messa a dura prova. I nostri protagonisti hanno alle spalle insoddisfazioni e problemi personali, e tentano di riscattarsi attraverso questa iniziativa, ma la situazione potrebbe precipitare da un momento all’altro.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Atypical

Uscita: 9 Luglio 2021

La sitcom creata da Robia Rashid giunge alla quarta e ultima stagione. Ovviamente ritroveremo Sam (Keir Gilchrist), ragazzo affetto da Sindrome di Asperger pronto a reclamare la propria indipendenza, già in parte raggiunta dopo l’arrivo al college nella terza stagione. Intanto, l’apprensiva madre Elsa (Jennifer Jason Leigh) cerca di abituarsi alla sua vita senza i figli, in una serie nella quale le emozioni e la caratterizzazione dei personaggi sono centrali.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia, Drammatico

Commedia, Drammatico Numero stagioni: 4

Biohacker

Uscita: 9 luglio 2021

Il biohacking e l’editing genomico sono due delle tematiche più importanti che verranno affrontate in questa season, nella quale ritroveremo Mia (Luna Wedler) che, dopo la rivoluzionaria scoperta avvenuta nella prima stagione, si trova a dover compiere delle scelte importanti che potrebbero cambiare il futuro dell’umanità.ù

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Fantascienza, Drammatico

Fantascienza, Drammatico Numero stagioni: 2

La Cuoca Di Castamar

Uscita: 9 Luglio 2021

Basata sull’omonimo romanzo di Fernando J. Múñez, La Cuoca di Castamar ci porta nella Madrid del 1720, dove la cuoca agorafobica Clara Belmonte (Michelle Jenner) inizia a lavorare per i Castamar. Qui prenderanno vita intrecci che vedono Clara e il duca Diego (Roberto Enríquez) protagonisti, ma l’amore dei due dovrà fronteggiare le rigide regole riguardanti le differenti classi sociali.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Biografico, Storico, Romantico

Biografico, Storico, Romantico Numero stagioni: 1

Virgin River

Uscita: 9 Luglio 2021

Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge) sarà nuovamente protagonista in questa terza stagione, e dopo il cliffhanger che aveva chiuso il precedente ciclo di episodi siamo curiosi di scoprire cosa ci aspetterà in questo nuovo capitolo. In cerca di un nuovo inizio, un’infermiera specializzata lascia Los Angeles per trasferirsi in una remota cittadina a nord che si rivelerà piena di sorprese.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Commedia

Drammatico, Commedia Numero stagioni: 3

Lee Su-Geun: The Sense Coach

Uscita: 9 Luglio 2021

Il comico coreano Lee Su-Geun arriva su Netflix pronto per condividere i segreti del suo strabiliante successo. Si dice che un mago non rivela mai il suo trucco, ma evidentemente ci sono delle eccezioni.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Show comico

Show comico Numero stagioni: 1

Come Diventare Tiranni

Uscita: 9 Luglio 2021

Una pratica guida sui requisiti richiesti da chi vuole diventare un vero e proprio tiranno, per una docuserie che andrà ad esplorare i dittatori più noti della storia, analizzandone i comportamenti e tracciandone un profilo esaustivo.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Naomi Osaka

Uscita: 13 Luglio 2021

Docuserie che ripercorre la vita della tennista Naomi Osaka, approfondendone le origini culturali e portandoci a scoprire una delle più grandi atlete di sempre, tra grandi traguardi e incredibili successi.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Heist: Rapine Incredibili

Uscita: 14 Luglio 2021

I protagonisti di Heist sono persone comuni che organizzano rapine incredibili, e nel farlo riescono quasi a cavarsela. Certamente quel quasi fa la differenza, ma d’altronde questi sono i rischi del mestiere, come capirete nel corso di questa stagione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Non Ho Mai…

Uscita: 15 Luglio 2021

Scritta e prodotta da Mindy Kaling, star di The Office e The Mindy Project, Non Ho Mai torna su Netflix dopo una prima stagione che ha convinto il pubblico riscuotendo un discreto successo. La vicenda principale prende spunto proprio dalla vita di Mindy, e ci porta a seguire una giovane americana di origini indiane, Devi (Maitreyi Ramakrishnan), che si trova a fronteggiare i problemi legati all’adolescenza.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 2

Beastars

Uscita: 15 Luglio 2021

In una scuola popolata di animali antropomorsi, un lupo indaga sulla misteriosa morte di un compagno di classe. La seconda stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 2

El Cid

Uscita: 15 Luglio 2021

La seconda stagione parte dalla morte del re Fernando, i cui figli Sancho, Alfonso e García regnano rispettivamente Castiglia, León e Galizia. Ruy ora è cavaliere – a un passo dall’essere un vero eroe – ma dovrà prendere alcune decisioni molto difficili. Amina o Jimena? Sancio o Alfonso? Lealtà o gloria? Pace o guerra? Battaglie, amore, politica, intrighi, tradimento, morte e lotte di potere forniscono un ricco sfondo per la seconda stagione di El Cid, che racconta l’odissea nella vita reale di Rodrigo Diaz de Vivar: un eroe e una leggenda, accusato dai suoi nemici di essere un traditore.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 2

Turner E Il Casinaro

Uscita: 16 Luglio 2021

Basata sull’omonimo film con Tom Hanks, Turner e il casinaro ci porta a seguire le indagini condotte dall’US marshall Scott Turner, accompagnato dal suo fidato partner: il cane Hooch. La serie sembra quindi che seguirà le orme del film dal quale trae ispirazione e, per quanto riguarda il cast, vedrà Josh Peck nei panni del protagonista Scott. Tra gli interpreti principali, saranno presenti anche: Anthony Ruivivar, Brandon Jay McLaren, Jeremy Maguire e Becca Tobin.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

I Segreti Delle Attrazioni Disney

Uscita: 16 Luglio 2021

Filmati inediti e fotografie d’archivio saranno al centro di questa docuserie incentrata sui parchi Disney. Le prime idee, le evoluzioni e i segreti dietro le più grandi attrazioni di Disneyland verranno svelati nel corso di questa prima interessante season, che non potrà non farvi venire voglia di visitarle.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

War of The Worlds

Uscita: 16 Luglio 2021

Gli astronomi rilevano un segnale proveniente da un’altra galassia e lo interpretano come la prova dell’esistenza degli alieni. Tuttavia, non manca molto tempo perché il prossimo contatto avvenga. Si tratta dello sfortunato adattamento dell’omonimo romanzo di H.G. Wells. In arrivo la prima stagione.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 2

The Chi

Uscita: 16 Luglio 2021

Lena Waithe, creatrice di The Chi, racconta la vita nel South Side di Chicago, dove la comunità resta sconvolta da una catena di eventi imprevisti. Tra i protagonisti, troviamo Emmett (Jacob Latimore), Brandon (Jason Mitchell), Ronnie (Ntare Guma Mbaho Mwine) e Kevin (Alex Hibbert), che vedranno le loro vite intrecciarsi proprio dopo questi avvenimenti.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 4

Making The Cut

Uscita: 16 Luglio 2021

Nuova location, nuovi designer, stesso grande stile: Making the Cut è ancora in missione per cercare il prossimo grande fashion brand internazionale. Nella seconda stagione, ai presentatori Heidi Klum e Tim Gunn si uniranno i giudici Winnie Harlow, supermodella di fama mondiale, e la fashion pop icon e Direttore Creativo di Moschino Jeremy Scott. In più, altri giudici faranno visita durante questa stagione, tra cui Prabal Gurung e Shiona Turini. Dai red carpet calcati dalle star allo street style all’avanguardia, la scena fashion di Los Angeles sarà una cornice perfetta per la nuova stagione.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Reality Show

Reality Show Numero stagioni: 2

Spidey and his Amazing Friends

Uscita: 16 Luglio 2021

Gwen Stacy, Miles Morales, Black Panther, Hulk, Ms. Marvel e tanti altri saranno al fianco del mitico Spider-Man in questa nuova serie animata firmata Disney Junior. Se il numero di personaggi coinvolti sul fronte degli eroi è importante, anche per quanto riguarda i villain sembra che in casa Marvel/Deisney non si siano risparmiati, mettendo in campo Rhino, Doc Ock, Green Goblin e tutti i nemici più iconici dell’universo di Spider-Man. Pur essendo pensata per i più piccoli, Spidey And His Amazing Friends potrebbe rivelarsi interessante per tutte le fasce d’età.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Schmigadoon!

Uscita: 16 Luglio 2021

Nuova serie tv di genere musical prodotta da Lorne Michaels e interpretata da un cast di tutto rispetto (Keegan-Michael Key, Cecily Strong, Alan Cumming, Jane Krakowski e Kristin Chenowet, per citare alcuni nomi), racconta di un incredibile viaggio compiuto dai protagonisti. I due – partiti per ritrovare lo spirito di coppia – si trovano misteriosamente catapultati in una città del passato (degli anni 40 per l’esattezza), ma caratterizzata da una particolarità che li lascerà a bocca aperta: tutti in questa località cantano come se si trovassero in un musical. Dopo un primo comprensibile momento di smarrimento, i due dovranno adattarsi alla città e lasciarla solo dopo aver trovato il vero amore!

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Musical

Musical Numero stagioni: 1

Power Book III: Raising Kanan

Uscita: 18 Luglio 2021

Prequel della serie Power ambientato negli anno novanta. Un dramma familiare che ruota attorno al raggiungimento della maggiore età di Kanan Stark – mentore, partner e avversario di Ghost e Tommy – che muore sotto una pioggia di proiettili nell’ottavo episodio della penultima stagione di Power.

In onda su: Starzplay

Starzplay Genere: Poliziesco

Poliziesco Numero stagioni: 1

Ted Lasso

Uscita: 23 Luglio 2021

Lo show racconta le vicende di Ted (Jason Sudeikis), il coach di una squadra di football che si trova a dover cambiare vita quando viene mandato in Inghilterra ad allenare l’AFC Richmond, una squadra di calcio – sport del quale Ted ignora i fondamentali. Le premesse sono già piuttosto divertenti, poiché il reale ruolo di Lasso – secondo l’attuale proprietaria della squadra, Rebecca Welton (Hannah Waddingham) – è far fallire l’AFC Richmond per vendicarsi del marito che l’ha tradita. La serie arriva con una seconda stagione.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 2

Sky Rojo

Uscita: 23 Luglio 2021

La serie di Alex Pina, creatore de La Casa di Carta, ritorna su Netflix con la seconda stagione. Coral, Gina e Wendy saranno nuovamente le figure principali della storia, in un racconto che promette tanto intrattenimento. Questa seconda stagione dovrebbe infatti cercare di alzare l’asticella affrontando le varie tematiche in gioco da una prospettiva diversa. Lo spettacolo, comunque, racconta le vicende di un tragico incidente in un bordello che spinge tre donne con un passato difficile in una pazza fuga dal loro protettore e dai suoi scagnozzi.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia, Azione

Commedia, Azione Numero stagioni: 2

Them

Uscita: 23 Luglio 2021 (doppiata)

Them è una miniserie antologica horror ambientata negli Stati Uniti durante gli anni ’50. Le vicende ruotano intorno a una famiglia afroamericana che si trasferisce dal North Carolina in un quartiere di soli bianchi a Los Angeles, durante il periodo storico noto come The Great Migration. La casa della famiglia, apparentemente idilliaca, diventa un inferno nel momento in cui forze maligne, sia reali che soprannaturali, minacciano di distruggere gli occupanti.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Horror

Horror Numero stagioni: 1

In Treatment

Uscita: 27 Luglio 2021

Lo psicologo di mezz’età Paul Weston si confronta con alcune realtà personali che vengono a galla durante le sessioni di terapia che conduce con i propri pazienti. Dopo una lunga pausa, nel 2020 HBO ha annunciato il revival con una quarta stagione che arriva su Sky e NOW.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 4

Blindspot

Uscita: 27 Luglio 2021

L’agente dell’FBI Jane Doe, interpretata da Jaimie Alexander, è alle prese con un’ultima missione in cui la posta in gioco è altissima. Sulla piattaforma trovate anche la terza e la quarta stagione complete.

In onda su: Infinity+

Infinity+ Genere: Poliziesco

Poliziesco Numero stagioni: 5

Beecham House

Uscita: 28 Luglio 2021

Avventura, drammi familiari e contrasti culturali nell’affascinante India Coloniale sono alcune delle ragioni del successo di questo period drama creato, scritto e diretto dalla celebre regista britannica di origini indiane Gurinder Chadha. 1795, India. L’ex soldato britannico John Beecham (Tom Bateman) si trasferisce a Dehli con i suoi servitori locali e un figlio di pochi mesi di chiare origini miste.

Dopo aver lasciato la British Trade Company, Mr. Beecham spera di ottenere la licenza per il commercio direttamente dall’imperatore, ma un generale francese che gode della piena fiducia della famiglia reale si oppone apertamente alla sua richiesta, mettendogli i bastoni tra le ruote. Mentre John cerca di adattarsi alla sua nuova vita, presso Beecham House arrivano svariati ospiti e familiari più o meno graditi e attesi che portano con loro tutta una serie di complicazioni personali ma anche politiche. Ma a cosa è stato dovuto quel trasferimento? E chi è la vera madre del figlio di John? Quali misteri nasconde il suo passato?

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Period Drama

Period Drama Numero stagioni: 1

Studi Walt Disney Animation: Corti Sperimentali – Corto Circuito

Uscita: 30 Luglio 2021

Serie di cortometraggi d’animazione proposti dai vari dipendenti che, in caso di selezione, si occupano della narrativa e dello stile visivo. Un’idea che trae ispirazione dal progetto SparkShorts di Pixar, simile sotto molti punti di vista. Dopo una prima stagione molto apprezzata, gli appassionati potranno tornare a osservare un titolo che promuove tanto il talento quanto le buone idee.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 2

Turning The Tables

Uscita: 30 Luglio 2021

Alcune delle donne più celebri di Hollywood raccontano la loro vita e le loro carriere, tra sacrifici e grandi successi. A condurre lo show troveremo Robin Roberts, che ascolterà le varie star, pronte ad aprirsi andando a svelare anche i momenti difficili che hanno dovuto affrontare.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

A Teacher – Una Storia Sbagliata

Uscita: 30 Luglio 2021

Miniserie televisiva drammatica creata da Hannah Fidell che segue le orme del film omonimo del 2013. Al centro della storia troviamo la relazione tra l’insegnate d’inglese Claire Wilson (Kate Mara) ed il diciassettenne Eric Walker (Nick Robinson). L’amore tra i due crea una relazione importante, anche se le conseguenze per entrambi saranno gravi.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Drammatica

Drammatica Numero stagioni: 1

Watch the Sound with Mark Ronson

Uscita: 30 Luglio 2021

Watch the Sound with Mark Ronson è una docuserie in 6 parti, creata da Morgan Neville e condotta da Mark Ronson, DJ e produttore discografico di fama internazionale. Questo nuovo titolo condurrà gli spettatori in un viaggio alla scoperta di come nasce il suono e le tecnologie per realizzare la musica. La serie ci permetterà di vedere più da vicino i difficili e affascinanti processi che portano alla creazione di pezzi incredibili, in un prodotto che si impegna a collegare tra loro arti diverse.

La musica e l’arte si intrecciano, così come si evidenzia il legame tra queste discipline e la tecnologia – sempre più avanzata. Grazie a un progetto di questo calibro, la musica non avrà per noi più segreti, man mano che Ronson la esplora assieme ad autori di diverso genere: Paul McCartney, Charlie XCX, i Beasty Boys, Questlove, Dave Grohl e King Princess.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Outer Banks

Uscita: 30 Luglio 2021

Nella seconda stagione che si appresta ad arrivare su Netflix, ritroveremo probabilmente John B. (Chase Stokes), ed il suo gruppo di amici formato da Pope (Jonathan Davis), J.J. (Rudy Pankow) e Kiara (Madison Bailey). I protagonisti si erano mostrati in un’avventura nella quale le emozioni dominavano la scena e anche in questa seconda stagione le emozioni domineranno la scena. La storia vede come personaggio principale John il quale ha perso il padre da otto mesi: questo è difatti scomparso mentre era alla ricerca di un tesoro. Determinato a trovare il padre e anche il tesoro, il ragazzo convince i propri amici a seguirlo.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 2

Camping

Uscita: 31 Luglio 2021

Arriva l’attesa serie HBO creata da Lena Dunham. Il pacifico Walt sta per compiere 45 anni, in occasione del suo compleanno la sua iper organizzata (e un po’ ossessiva) moglie Kathryn ha organizzato un piacevole fine settimana in un rinomato campeggio insieme ad alcuni familiari e ad alcuni amici. Ovviamente niente va come previsto, e quell’assurdo weekend si trasforma presto in una vera e propria prova del fuoco per le coppie presenti e per alcune amicizie non proprio così sincere.

In onda su: Sky/NOW

Sky/NOW Genere: Drammatico, Romantico

Drammatico, Romantico Numero stagioni: 1

