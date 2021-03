Le serie TV nuove e cancellate – Marzo 2021

Quali serie Tv usciranno a Marzo 2021? Febbraio è stato, inaspettatamente, un mese ricco di contenuti che hanno accompagnato l’inizio del nuovo anno ancora ricco di incertezze. Le serie televisive restano sempre una buona abitudine per godersi un po’ di sano riposo e tranquillità e dato che anche l’inizio del 2021 è stato alquanto turbolento, ecco che anche a marzo non mancheranno numerose novità riguardanti i contenuti seriali e come da “tradizione” vi faremo viaggiare comodamente e ordinatamente attraverso il mare ricolmo di contenuti in arrivo sulle varie piattaforme di streaming. Ecco, quindi, a voi la lista delle serie Tv in uscita e, al termine, l’elenco delle serie Tv cancellate o non rinnovate.

Le serie TV di Marzo 2021

Le serie Tv nuove e rinnovate

Ecco la lista delle serie TV in uscita su Rai, Sky, Netflix, Infinity, Amazon Prime Video, Apple Tv+ e Disney+ previste per Marzo 2021.

The Walking Dead

Uscita: 1 Marzo 2021

Arrivano finalmente su Fox gli ultimi sei episodi della decima stagione, a solo 24 ore dalla messa in onda americana. Tutto il gruppo proverà a riprendersi dopo la distruzione che i Sussurratori hanno lasciato nella vita di ciascuno e dovrà combattere contro una minaccia invisibile e sconosciuta. Scopriremo cosa nasconde Maggie (Lauren Cohan), tornata con una storia che non è pronta a condividere. La sicurezza di Negan (Jeffrey Dean Morgan) è di nuovo in gioco e in alcuni flashback sul suo passato comparirà anche Lucille, la moglie (Hilarie Burton). Gli anni delle lunghe ed estenuanti lotte faranno sentire il loro peso mentre traumi del passato affioreranno.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico, Horror, Azione

Drammatico, Horror, Azione Numero stagioni: 10

Riverdale

Uscita: 1 Marzo 2021 (5 marzo su Infinity la quinta stagione)

La serie targata The CW è un teen drama incentrato sui personaggi degli Archie Comics ed è subito diventato uno dei prodotti più apprezzati dell’emittente statunitense. A causa della pandemia di COVID-19 la quarta stagione è composta da soli 19 episodi rispetto ai 22 previsti inizialmente. Dopo essere sbarcata su Amazon Prime Video e su Infinity a febbraio, la quarta stagione arriva anche su Netflix. La quinta stagione, invece, arriva su Infinity dal 5 marzo!

In onda su: Netflix/Infinity/Amazon Prime Video

Netflix/Infinity/Amazon Prime Video Genere: Teen Drama

Teen Drama Numero stagioni: 5

DC’s Legends of Tomorrow

Uscita: 1 Marzo 2021

La serie, basata su un gruppo di personaggi DC Comics, le cosiddette Leggende, segue le avventure nel tempo di un’improbabile squadra di eroi nel tentativo di salvare il mondo.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 5

Parole in festa

Uscita: 2 Marzo 2021

Ecco Bailey, Franny, Kip e Lulu: quattro simpatici cuccioli che ti faranno divertire, imparando in compagnia. Questa serie prodotta dalla Jim Henson Company insegna ai più piccoli nuove parole e a relazionarsi con gli altri. Arriva la quinta stagione su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 5

Pacific Rim – La Zona Oscura

Uscita: 3 Marzo 2021

Dopo che i Kaiju radono al suolo l’Australia, due fratelli pilotano uno Jaeger in cerca dei genitori incontrando nuove creature, personaggi spregevoli e alleati fortuiti. Tratta dal film live action Pacific Rim (2013), diretto da Guillermo Del Toro, e da Pacific Rim – La rivolta (2018).

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

DollFace

Uscita: 4 Marzo 2021

Jules si ritrova, dopo essere stata lasciata dal suo fidanzato storico, costretta a rientrare metaforicamente nel mondo delle donne. Per riuscire in ciò, cercherà l’aiuto delle sua più vecchie amiche, Izzy e Madison, che dopo un’iniziale dimostrazione di diffidenza, la riaccolgono a braccia aperte facendole riscoprire il piacere della condivisione femminile, delle feste e dei pigiama party. In poco tempo, grazie a loro e alla sua fervida immaginazione, che le fa vedere una gatta parlante come spirito guida, Jules ritrova la sua individualità e la gioia di stare da sola con se stessa, e capisce che in fondo l’amore non è nulla, se non lo si condivide con le persone giuste.

In onda su: Disney+ (Star)

Disney+ (Star) Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Fantasmi in città

Uscita: 5 Marzo 2021

Ecco il Ghost Club! L’avventura li porterà in giro per Los Angeles a intervistare fantasmi, risolvere problemi e scoprire la storia della città. Serie animata del premio Emmy Elizabeth Ito (“Adventure Time“) con voci e storie di veri abitanti di Los Angeles.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Nevenka: rompere il silenzio

Uscita: 5 Marzo 2021

La storia vera della prima causa per molestie sessuali in Spagna ha sollevato uno scandalo. La protagonista Nevenka Fernández ne parla in questo documentario.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Documentario

Documentario Numero stagioni: 1

Omicidio tra i mormoni

Uscita: 5 Marzo 2021

In questa straordinaria storia true crime, un rischioso inganno diventa letale e scuote profondamente una chiesa diffusa in tutto il mondo. Diretta da Jared Hess (“Napoleon Dynamite“) e Tyler Measom (“An Honest Liar“), arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Documentario

Documentario Numero stagioni: 1

Bombay Begums

Uscita: 8 Marzo 2021

Nella Mumbai di oggi cinque donne ambiziose e di diversa estrazione sociale vivono sogni, desideri e delusioni, dalle alte cariche fino ai margini della società. Serie diretta da Alankrita Shrivastava. Con Pooja Bhatt, Shahana Goswami, Amruta Subhash e Plabita Borthakur.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Starbeam

Uscita: 9 Marzo 2021

Di fronte a una serie di variopinti cattivi, Zoey si trasforma in StarBeam, una piccola supereroina sempre pronta a risolvere ogni guaio! La terza stagione sbarca su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 3

Il Leader (Dealer)

Uscita: 10 Marzo 2021

In questa cruda serie found footage, la tensione sale alle stelle quando due registi si intrufolano in un quartiere controllato da gang per girare il video di un rapper. Tratta dall’omonimo film del 2017 di Ange Basterga e Nicolas Lopez.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 1

Last Chance U: Basketball

Uscita: 10 Marzo 2021

“Last Chance U” entra in campo all’East Los Angeles College, dove un allenatore con forti convinzioni guida alcuni ragazzi decisi a realizzare un importante potenziale. Greg Whiteley, autore premiato agli Emmy di “Cheer” e “Last Chance U”, approda al basket con questa docuserie sportiva.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie sportiva

Docuserie sportiva Numero stagioni: 1

Mutuo o Matrimonio?

Uscita: 10 Marzo 2021

Una wedding planner e un’agente immobiliare cercano di conquistare i cuori e il portafogli dei promessi sposi. Sceglieranno un matrimonio da favola o la casa dei sogni?

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Filthy Rich – Ricchi e colpevoli

Uscita: 12 Marzo 2021

Descritta come un “dramma familiare gotico in cui la ricchezza, il potere e la religione si scontrano – con risultati esageratamente da soap opera”, la serie è incentrata su una famiglia del sud che ha fatto soldi con una rete televisiva cristiana: l’improvvisa scomparsa del suo fondatore in un incidente aereo fa emergere altri tre membri della famiglia (che aveva scritto nella sua volontà a causa delle relazioni con donne diverse), che erediteranno parte l’impero e vorranno tenere le quote per le proprie diverse ragioni.

In onda su: Disney+ (Star)

Disney+ (Star) Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

La coppia quasi perfetta

Uscita: 12 Marzo 2021

L’amore, e anche le bugie, prendono il volo quando un ricercatore che lavora sul DNA scopre come trovare il partner perfetto e crea un audace servizio di abbinamento.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 1

Love Alarm

Uscita: 12 Marzo 2021

In un mondo in cui un’app avverte le persone se piacciono a qualcuno nelle vicinanze, la giovane Kim Jojo scopre l’amore affrontando al contempo i problemi personali. La seconda stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 2

Paradise PD

Uscita: 12 Marzo 2021

Una giovane recluta entra nel malandato corpo di polizia guidato da suo padre, mentre gli agenti si concentrano su un caso di narcotraffico, tra liti varie e tanta droga. Sarah Chalke (“Scrubs“) dà la voce all’agente sadica Gina in questa serie di Roger Black e Waco O’Guin (“Brickleberry“). La terza stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 3

Marvel Studios Assembled – The making of WandaVision

Uscita: 12 marzo

Elizabeth Olsen, Paul Bettany e il team creativo di WandaVision invitano gli spettatori dietro la quinte di questa innovativa serie di speciali in stile documentario, per scoprire come il concetto sorprendente della produzione ha preso forma ispirandosi alle sitcom classiche.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Documentario

Documentario Numero stagioni: 1

The Attaché

Uscita: 14 Marzo 2021

Avshalom, musicista di successo ebreo israeliano di origini marocchine, si trasferisce in Francia per il nuovo incarico della moglie Annabelle come addetto dell’ambasciata israeliana a Parigi. Essere un immigrato anonimo in una terra straniera assume presto un nuovo significato poiché Avshalom arriva lo stesso giorno del più grande attacco terroristico della storia francese. Il loro sogno di un anno romantico all’estero si trasforma rapidamente in un incubo: una crisi coniugale nell’eterna capitale del romanticismo, una crisi da immigrazione e una crisi di mascolinità e paternità.

In onda su: STARZAPLAY

STARZAPLAY Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Young Sheldon

Uscita: 15 Marzo 2021

La quarta stagione di Young Sheldon arriverà su Infinity dal 15 marzo con un episodio a settimana, andandosi ad aggiungere alla seconda e alla terza stagione complete già disponibili sulla piattaforma. La serie spin-off di The Big Bang Theory è incentrata sull’infanzia del fisico teorico più amato: Sheldon Cooper.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 4

Zero Chill

Uscita: 15 Marzo 2021

La talentuosa ragazzina pattinatrice Kayla è costretta a lasciare tutto alle spalle quando la sua famiglia segue il fratello gemello, Mac, in una prestigiosa accademia di hockey. Un cast internazionale di pattinatori della vita reale prende il ghiaccio in questo dramma sportivo tra i giovani ricco di azione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

The Investigation

Uscita: 15 Marzo 2021

Basata sul fatto realmente accaduto noto alle cronache come “il caso del sottomarino”, uno dei casi criminali più noti nella storia dei media danesi (l’omicidio della giovane giornalista Kim Wall nell’agosto del 2017 ad opera dell’inventore Peter Madsen), The Investigation racconta la storia dal punto di vista degli inquirenti che si trovarono a far luce su un omicidio fra i più misteriosi che si ricordino, concentrandosi in particolare sugli ostacoli che dovettero affrontare per risolvere il caso. Creata e diretta da Tobias Lindholm, che l’ha realizzata in stretta collaborazione con Jens Møller (all’epoca capo della Omicidi della polizia di Copenaghen) e con i genitori di Kim Wall, Ingrid e Joachim Wall. Nel cast anche Pilou Asbæk.

In onda su: Sky

Sky Genere: Crime

Crime Numero stagioni: 1

Il mondo segreto dei pirati

Uscita: 15 Marzo 2021

In questa docuserie, i veri pirati dei Caraibi saccheggiano grandi ricchezze e fondano una repubblica sorprendentemente egalitaria.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

I retroscena del caso Wesphael

Uscita: 17 Marzo 2021

Questa docuserie segue il caso di alto profilo del politico belga Bernard Wesphael, accusato di aver ucciso sua moglie nel 2013.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

B: The Beginning

Uscita: 18 Marzo 2021

Il geniale investigatore Keith Flick si ricongiunge con la polizia del re proprio quando appare il serial killer “B”. Il misterioso Koku sarà un alleato o un bersaglio? La seconda stagione sbarca su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 2

Next

Uscita: 19 Marzo 2021

La serie è incentrata sugli sforzi di un team della Homeland Cybersecurity per contrastare un’intelligenza artificiale canaglia con le capacità di migliorarsi costantemente.

In onda su: Disney+ (Star)

Disney+ (Star) Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 1

The Falcon and The Winter Soldier

Uscita: 19 marzo 2021

Nuova serie tv Marvel diretta da Kari Skogland e interpretata da Anthony Mackie (Sam Wilson ovvero The Falcon) e Sebastian Stan (Bucky Barnes nonché The Winter Soldier). Dopo gli avvenimenti di Avengers Endgame, Captain America ha abbandonato il suo scudo ritirandosi in vita privata. Adesso il mondo rischia una duplice minaccia. Da un lato i Flag Smasher, un gruppo di terroristi anarchici che hanno intenzione di portare il caos nel mondo, e dall’altro il ritorno del Baron Zemo, capo della società HYDRA. Così Falcon e Soldato d’Inverno dovranno allearsi per fondare una nuova squadra assieme all’ex-agente dello SHIELD Sharon Carter e l’arrivo di un nuovo super-eroe US Agent.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 1

Speravo de morì prima

Uscita: 19 Marzo 2021

L’attesa miniserie su Francesco Totti in sei episodi diretti da Luca Ribuoli (La mafia uccide solo d’estate) e tratta da Un capitano di Francesco Totti e Paolo Condò. Con Pietro Castellitto nei panni dell’ex numero 10 giallorosso e Greta Scarano in quelli di Ilary Blasi. La serie si concentra sugli ultimi due anni di carriera del leggendario ex capitano della Roma, sulla fine del suo lungo ed entusiasmante percorso con la maglia giallorossa, rimasta sempre la stessa per 27 anni: dal ritorno di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma fino al più struggente addio al pallone della storia del calcio.

In onda su: Sky

Sky Genere: Dramedy

Dramedy Numero stagioni: 1

Country Comfort

Uscita: 19 marzo 2021

Quando la sua carriera va a rotoli, un’aspirante cantante country trova una nuova vita come tata per gli splendidi cinque figli di un affascinante vedovo. Katharine McPhee (“American Idol“) combina umorismo e sentimenti in questa commedia a base di musica con Eddie Cibrian.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Musical

Musical Numero stagioni: 1

Sky Rojo

Uscita: 19 Marzo 2021

In fuga dal loro protettore e dai suoi scagnozzi, tre donne intraprendono un folle viaggio in cerca della libertà. Dagli ideatori di “La casa di carta“.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione, Avventura

Azione, Avventura Numero stagioni: 1

Alien TV

Uscita: 19 Marzo 2021

I reporter alieni Ixbee, Pixbee e Squee giungono su un pianeta bello ma strano chiamato Terra, dove cercano di capire gli umani e i loro hobby. La seconda stagione atterra su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Formula 1: Drive to Survive

Uscita: 19 Marzo 2021

Durante ogni spietata stagione di Formula 1, piloti, manager e proprietari delle scuderie vivono una vita a tutta velocità, in pista e fuori. La terza stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie sportiva

Docuserie sportiva Numero stagioni: 3

Leonardo

Uscita: 23 Marzo 2021

Cronaca dell’incredibile e avventurosa esistenza di Leonardo Da Vinci attraverso le opere che lo hanno reso celebre.

In onda su: Rai 1

Rai 1 Genere: ambientazione storica

ambientazione storica Numero stagioni: 1

Che fine ha fatto Sara?

Uscita: 24 Marzo 2021

Determinato a vendicarsi e a provare di essere stato incastrato per l’omicidio della sorella, Álex cerca di scoprire molto più del vero colpevole del crimine.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Crime

Crime Numero stagioni: 1

DOTA: Dragon’s Blood

Uscita: 25 Marzo 2021

Un combattivo ma coraggioso Dragon Knight deve usare il potere del drago interiore per fermare un demone mortale in questo fantasy epico basato sul gioco online. Creato da Ashley Miller, lo scrittore di “X-Men: First Class” e “Thor” arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Stoffa da campioni: cambio di gioco

Uscita: 26 marzo 2021

Una serie tv ispirata alla trilogia anni ’90 di film per ragazzi Mighty Ducks. In questa serie rivediamo l’allenatore di hockey Gordon Bombay, nuovamente interpretato da Emilio Estevez. Nel cast anche Lauren Graham, celebre per il ruolo di Lorelai Gilmore in Una mamma per amica.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

Gli Irregolari di Baker Street

Uscita: 26 Marzo 2021

Nella Londra vittoriana, un gruppo di emarginati indaga su una serie di crimini soprannaturali per conto del dottor Watson e del suo enigmatico socio Sherlock Holmes.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

L’amore ai tempi del Corona

Uscita: 26 Marzo 2021

La serie racconta quattro storie che seguono le vite di persone che cercano “amore, sesso e connessione” durante la pandemia di COVID-19 mentre si allontanano dalla vita sociale: James e Sade, una coppia separata, sono costretti a tornare a vivere sotto lo stesso tetto dopo che, per colpa della pandemia, James perde il lavoro. Con il passare del tempo, iniziano a rivalutare le priorità della loro famiglia. L’amicizia per lo più platonica di Oscar ed Elle diventa sempre più complicata dall’incertezza della pandemia mentre si chiedono se riusciranno a trovare l’amore. Quando Sophie è costretta a rientrare a casa dal college per colpa della pandemia, i genitori Paul e Sarah fingono di essere una “coppia felice” per amore della figlia, anche se a sua insaputa, si sono separati. Nanda, una donna testarda il cui marito non è in grado di tornare a casa dalla sua struttura di riabilitazione, è determinata a celebrare il suo cinquantesimo anniversario di matrimonio.

In onda su: Disney+ (Star)

Disney+ (Star) Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Invincible

Uscita: 26 Marzo 2021

Disponibile su Prime Video dal 26 marzo 2021 con i primi 3 episodi (i successivi escono a cadenza settimanale fino al 30 aprile) la nuova serie animata Amazon Original, Invincible. La serie, che si basa sul fumetto di Robert Kirkman, segue le vicende di un adolescente, figlio del supereroe più potente del mondo, che si trova a fare i conti con la verità su suo padre e sulla sua condotta non poi così eroica.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

La Templanza

Uscita: 26 Marzo 2021

La Templanza è un drama romantico basato sull’omonimo romanzo di successo di María Dueñas (The Time in Between, Las Hijas del Capitán) ambientato alla fine del XIX secolo. Racconta la storia di Soledad Montalvo e Mauro Larrea, una self-made woman e un uomo i cui destini si incontrano in un luogo e un tempo affascinanti. Una storia incentrata sul superamento delle avversità e la ricerca del proprio posto nel mondo, su come viene costruito un impero e su come in un solo giorno tutto può essere perduto, una storia di avventure in luoghi esotici e di seconde occasioni. La Templanza porterà gli spettatori nelle tumultuose comunità di minatori messicani del 1800 passando attraverso i salotti più esclusivi dell’alta società londinese fino ad arrivare alla Cuba della tratta degli schiavi e da lì alla gloriosa Jerez dove si trovavano le più importanti cantine.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Harrow

Uscita: 26 Marzo 2021

Fox Crime presenta una nuova stagione della serie australiana con protagonista l’anatomopatologo forense Daniel Harrow, interpretato da Ioan. Una nuova collega entra nel team dell’Istituto di medicina forense di Queensland, la dottoressa Grace Mo (Jolene Anderson). Dopo la sparatoria che ha concluso la seconda stagione della serie, Harrow è stato recuperato e, dopo qualche giorno in ospedale, è pronto a tornare in laboratorio. Completamente cambiato, ormai vulnerabile e ignaro di ciò che gli accade attorno, la sua missione principale sarà quella di rintracciare chi ha cercato di ucciderlo, proteggendo ad ogni costo sua figlia. Nuovi casi e nuove relazioni si susseguiranno mentre Daniel cercherà di riprendere in mano la propria vita.

In onda su: Sky

Sky Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 3

Warrior

Uscita: 30 Marzo 2021

Torna con l’attesa seconda stagione Warrior, la serie creata a partire dagli scritti inediti di Bruce Lee ritrovati da sua figlia, Shannon Lee. Ancora più ricchi di azione e drammi rispetto a quelli della prima stagione, i nuovi episodi raccontano della rivalità fra le Tong nemiche, gli Hop Wei e i Long Zii, che continuano la loro guerra in un contesto di crescente razzismo anti-cinese che fa ribollire la Chinatown di San Francisco e i quartieri confinanti. Mentre le due Tong si scontrano per il dominio del territorio, entrambe devono far fronte a minacce esterne, incluse quelle di una nuova brutale Tong, Fung Hai, e del suo nichilistico leader Zing, della mafia Irlandese sempre capitanata dal duro Dylan Leary e quelle dell’ostile governo locale, guidato dall’egoista sindaco Blake e dal suo braccio destro Walter Buckley.

In onda su: Sky

Sky Genere: Azione

Azione Numero stagioni: 2

Serie Tv cancellate

Mom (CBS) cancellato dopo 8 stagioni

cancellato dopo 8 stagioni NCIS: New Orleans (CBS) cancellato dopo 7 stagioni

cancellato dopo 7 stagioni Truth Seekers (Amazon Prime Video) cancellato dopo 1 stagione

cancellato dopo 1 stagione Brooklyn Nine-Nine (NBC) cancellato dopo 8 stagioni

cancellato dopo 8 stagioni Wynonna Earp (Syfy) cancellato dopo 4 stagioni

cancellato dopo 4 stagioni Shrill (Hulu) cancellato dopo 3 stagioni

cancellato dopo 3 stagioni High Maintenance (HBO) cancellato dopo 4 stagioni

cancellato dopo 4 stagioni Insecure (HBO) cancellato dopo 5 stagioni

cancellato dopo 5 stagioni The Haves and the Have Nots (OWN) cancellato dopo 8 stagioni