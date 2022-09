Ecco una carrellata sulle serie TV nuove e in scadenza di settembre 2022 delle principali piattaforme streaming: Netflix, Disney Plus, Prime Video, Sky/NOW, Mediaset Infinity e TIMVision. Da segnalare: Andor, Gli Anelli del Potere e Cobra Kai.

Le serie TV nuove e in scadenza di settembre 2022

Disney Plus

Andor – 21 settembre

Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle. Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough e Kyle Soller.

The Old Man Stagione 1 – 28 settembre

Basata sull’omonimo romanzo bestseller di Thomas Perry, The Old Man è incentrata sul personaggio di “Dan Chase” (Jeff Bridges) che, scappato dalla CIA decenni fa, da allora vive da fuggiasco. Quando arriva un sicario che cerca di uccidere Chase, il vecchio agente capisce che per mettere al sicuro il suo futuro deve riconciliarsi con il suo passato. Con Dan Chase fuori dalla clandestinità, il vicedirettore del controspionaggio dell’FBI “Harold Harper” (John Lithgow) è chiamato a dargli la caccia a causa del suo complicato passato con il ribelle fuggitivo. Al fianco di Harper ci sono la sua protetta “Angela Adams” (Alia Shawkat) e l’agente speciale della CIA “Raymond Waters” (E.J. Bonilla). Quando Chase diventa più difficile da catturare di quanto le autorità si aspettassero, anche “Julian Carson” (Gbenga Akinnagbe), un professionista delle forze speciali altamente addestrato, riceve l’incarico di catturarlo. Mentre è in fuga, Chase affitta una stanza da “Zoe McDonald” (Amy Brenneman), che per poter sopravvivere nel momento in cui scoprirà la verità sul suo nuovo inquilino scoprirà di avere risorse che non sapeva di avere. Tra i protagonisti della serie drama anche Bill Heck, Leem Lubany e Pej Vahdat sono i protagonisti della serie drama.

The Kardashians Stagione 2 – 22 settembre

Le telecamere tornano a riprendere le vite in continua evoluzione di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie. La famiglia accoglie nuovamente gli spettatori rendendoli partecipi dei loro più grandi trionfi e delle loro sfide. Dalle storie d’amore infuocate, alle tappe fondamentali che rivoluzionano la vita fino ai successi più impensabili. Il loro legame familiare rimane indissolubile mentre affrontano la loro vita pubblica e privata davanti a tutto il mondo.

Cars on the Road Stagione 1 – 8 settembre

La serie segue Saetta McQueen (doppiato nella versione originale da Owen Wilson) e il suo migliore amico Cricchetto (doppiato nella versione originale da Larry the Cable Guy) mentre si dirigono verso est da Radiator Springs in un viaggio attraverso il paese per incontrare la sorella di Cricchetto. Lungo la strada, ogni tappa è un’avventura a sé, con attrazioni stravaganti e nuovi personaggi colorati. Cars on the Road è prodotta da Marc Sondheimer. Gli episodi della serie sono diretti da Steve Purcell (episodi 1, 2, 8), Bobby Podesta (episodi 5, 6, 9) e Brian Fee (episodi 3, 4, 7). Il compositore Jake Monaco ha creato la colonna sonora di tutti e nove gli episodi.

Mike Stagione 1 – 8 settembre

La serie evento composta da otto episodi racconta i tumultuosi alti e bassi della carriera pugilistica e della vita personale di Tyson, da atleta amato in tutto il mondo a emarginato e viceversa. Concentrandosi su Mike Tyson, la serie esamina questioni legate alla razza e alla classe in America, la fama e il potere dei media, la misoginia, il divario sociale, la promessa del sogno americano e, infine, il ruolo dell’opinione pubblica nel plasmare la storia di Mike.

Pistol Stagione 1 – 8 settembre

Basata sul libro di memorie del 2017 scritto da Steve Jones, “Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol” (titolo originale), Pistol è stata creata e scritta da Craig Pearce, che è anche l’executive producer insieme a Danny Boyle, Tracey Seaward, Gail Lyon, Anita Camarata, Steve Jones, Paul Lee, Hope Hartman e wiip. La serie è prodotta da FX Productions. Pistol è una serie in sei episodi sulla rivoluzione del rock and roll. La furiosa, scatenata tempesta al centro di questa rivoluzione sono i Sex Pistols – e al centro di questa serie c’è il membro fondatore e chitarrista della band, Steve Jones. Il viaggio esilarante, emozionante e a volte straziante di Jones guida lo spettatore attraverso un racconto caleidoscopico di tre degli anni più epici e caotici nella storia della musica. Basata sulle memorie di Jones, “Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol”, questa è la storia di una band composta da ragazzi proletari, imprevedibili, chiassosi e senza futuro, che hanno scosso il noioso e corrotto establishment nel profondo, minacciando di far cadere il governo e cambiando la musica e la cultura per sempre. Pistol vede Toby Wallace nei panni di Steve Jones, Jacob Slater in quelli di Paul Cook, Anson Boon nel ruolo di John Lydon; Christian Lees interpreta Glen Matlock, Louis Partridge veste i panni di Sid Vicious, Sydney Chandler è Chrissie Hynde, Talulah Riley è Vivienne Westwood, Maisie Williams veste i panni dell’icona punk Jordan, Emma Appleton è Nancy Spungen e Thomas Brodie-Sangster interpreta Malcolm McLaren.

Wedding Season Stagione 1 – 8 settembre

Stefan, inguaribile romantico, incontra la carismatica Katie e, nonostante sia fidanzata con il figlio di un ricco magnate immobiliare, inizia una relazione travolgente durante un’estate di matrimoni. In breve tempo, i due si ritrovano in fuga dalla legge e Katie è la principale sospettata di un crimine sconvolgente. Riusciranno a nascondersi dalla polizia, dalla criminalità organizzata e dai complicati sentimenti che provano l’uno per l’altra mentre cercano di dimostrare la loro innocenza?

Tierra Incógnita Stagione 1 – 8 settembre

Tierra Incógnita segue la storia di Eric Dalaras (Pedro Maurizi), un adolescente che scopre un mondo sconvolgente mentre cerca la verità dietro la misteriosa scomparsa dei suoi genitori avvenuta otto anni prima. Cresciuto dai nonni materni insieme alla sorella Uma (Mora Fisz), Eric decide di scappare di casa e di tornare nella città della sua infanzia, Cabo Qwert, per trovare risposte sul luogo in cui i suoi genitori sono stati visti per l’ultima volta: il parco a tema horror Tierra Incógnita. Insieme ai suoi amici, a sua sorella e a sua zia, Eric deve superare le sue paure per trovare risposte e risolvere il mistero in un mondo oscuro e sconosciuto.

Growing Up Stagione 1 – 8 settembre

Creata da Brie Larson e Culture.House, Growing Up è un’innovativa docu-serie che esplora le sfide, i trionfi e le complessità dell’adolescenza attraverso dieci avvincenti storie di crescita. Prodotta da Disney Branded Television, la serie utilizza la narrazione, la sperimentazione e lo stile documentaristico per seguire un individuo del cast, di età compresa tra i 18 e i 22 anni, che racconta la propria storia. I protagonisti rappresentano un’ampia gamma di esperienze vissute, fornendo al pubblico narrazioni emotivamente potenti che offrono uno sguardo coinvolgente sull’adolescenza e sui diversi ostacoli sociali, familiari e interiori che i giovani devono affrontare nel loro percorso verso la scoperta e l’accettazione di sé. Ogni episodio della durata di 30 minuti vede al centro un giovane, o “eroe”, e la sua esperienza di crescita ed è caratterizzato da un’intervista estremamente personale, che permette al protagonista di raccontare la sua infanzia e la sua adolescenza. Accanto a queste interviste, le ricostruzioni cinematografiche contribuiscono a rappresentare i loro principali punti di svolta.

Netflix

Off the Hook Stagione 1 – 1° settembre

Le trentenni Léa e Manon decidono di stravolgere le loro vite e di seguire un percorso di disintossicazione digitale che coinvolgerà anche le loro famiglie.

SKAM Italia Stagione 5 – 1° settembre

Considerato dalla critica italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti dell’omonimo show norvegese per il linguaggio utilizzato e per l’approccio ai temi trattati, SKAM ITALIA torna con una nuova stagione originale, raccontata ancora una volta fuori dagli stereotipi dell’adolescenza. A cavallo tra università e liceo, continuano le storie degli storici protagonisti di Skam Italia ora affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili. Al centro della nuova stagione, le vicende di Elia (Francesco Centorame) e l’importante percorso di accettazione che dovrà compiere. La complicità degli amici di sempre, determinante per raggiungere questo obiettivo, si intreccerà alle vicende di Elia alle prese con i nuovi personaggi.

Il diavolo in Ohio Stagione 1 – 2 settembre

Quando la psichiatra ospedaliera Suzanne Mathis dà rifugio a una misteriosa ragazza evasa da una setta, il suo mondo viene sconvolto e la sua stessa famiglia rischia di essere distrutta.

Dated and Related Stagione 1 – 2 settembre

Immagina di doverti occupare della vita sentimentale di tuo fratello o tua sorella, dal corteggiamento al modo in cui tratta la sua dolce metà, fino alle sue mosse distintive. In questo nuovo reality di appuntamenti, coppie di fratelli osserveranno da vicino le reciproche vite amorose, mentre in tandem cercheranno “la persona giusta”. Avere accanto chi ti conosce meglio di chiunque altro dovrebbe aiutarti a navigare nel complesso mondo degli incontri, ma i fratelli si sosterranno e si daranno davvero una mano per trovare l’amore? O invece romperanno le uova nel paniere e faranno notare ogni singolo errore? In entrambi i casi potrebbe essere imbarazzante, anzi un vero inferno!

Non sei niente di speciale Stagione 1 – 2 settembre

Amaia stessa pensa che la sua vita sia terribile. All’improvviso deve lasciare Barcellona, dove vivono tutti i suoi amici e dove è abituata alla sua routine, per trasferirsi nel villaggio della madre dove non succede mai NIENTE. Tuttavia presto scopre qualcosa che potrebbe sconvolgerle l’esistenza… forse ha ereditato i poteri della nonna: una donna che non ha mai conosciuto, ma con la reputazione di essere l’unica strega mai vissuta a Salabarria.

Rick and Morty Stagione 6 – 5 settembre

Narcosantos Stagione 1 – 9 settembre

Narcosantos è una serie Netflix su un uomo coinvolto in un’operazione dei Servizi Segreti dopo essere stato incastrato da un narcoboss che controlla il Suriname.

Cobra Kai Stagione 5 – 9 settembre

Dopo i risultati scioccanti del torneo di All Valley, nella quinta stagione Terry Silver espande l’impero di Cobra Kai cercando di dominare il karate con il suo stile “nessuna pietà”. Kreese è dietro le sbarre e Johnny Lawrence mette da parte il karate per rimediare ai danni causati, così Daniel LaRusso deve chiedere aiuto a una vecchia conoscenza.

Heartbreak High Stagione 1 – 14 settembre

Scomparsa a Lørenskog Stagione 1 – 14 settembre

La scomparsa di Anne-Elisabeth Hagen nel 2018 ha scioccato un’intera nazione. Questa serie fiction si concentra sugli investigatori, i giornalisti e gli avvocati che sulla scia del rapimento vengono risucchiati in un vortice di teorie, congetture e indiscrezioni. Il mistero continua a rimanere irrisolto e i personaggi scopriranno fino a dove sono disposti a spingersi per trovare la verità. Questa serie rivela quanto siamo suscettibili all’elaborazione di conclusioni affrettate in mancanza di una risposta definitiva.

Sins of Our Mother Stagione 1 – 14 settembre

Per amici e famiglia Lori Vallow era una madre dedita ai tre figli, una moglie amorevole e una persona molto religiosa, ma negli ultimi tre anni qualcosa è andato storto: Lori è ora in carcere in attesa del processo per cospirazione nell’occultamento di prove e omicidio premeditato per la morte del quarto marito, della moglie del quinto marito e dei due figli più piccoli. Colby, l’unico figlio sopravvissuto della donna, fornisce per la prima volta informazioni esclusive sul passato della sua famiglia e sulle tensioni attuali, proprio nel momento in cui Lori sta per essere processata. Al centro di questa serie in tre parti c’è una sola scottante domanda: come ha potuto una donna all’apparenza normale diventare la madre più tristemente nota d’America?

Fate: The Winx Saga Stagione 2 – 16 settembre

La scuola è ricominciata sotto l’occhio severo della ex preside di Alfea, Rosalind. I Bruciati non ci sono più, la Dowling è “scomparsa” e Silva è stato imprigionato per tradimento: rispetto all’anno precedente Alfea ha più magia, più amori e più volti nuovi. Quando però le fate cominciano a sparire nel cuore della notte, Bloom e le sue compagne scoprono una pericolosa minaccia in agguato nelle tenebre… dovranno fermarla a tutti i costi prima che sconvolga l’Oltre Mondo.

Brooklyn Nine-Nine Stagione 8 – 19 settembre

Wanna Stagione 1 – 21 settembre

Questa docuserie crime ricca di riferimenti alla cultura pop esplora lati meno noti della storia di Wanna Marchi e di un momento cruciale della TV italiana.

The Real Bling Ring: rapine a Hollywood Stagione 1 – 21 settembre

Nonostante abbia ispirato un reality e un film di Hollywood, la vera storia delle rapine del “Bling Ring” non è mai stata raccontata… almeno finora. A dieci anni dai noti crimini, i colpevoli hanno scontato la pena in carcere e adesso ripercorrono gli eventi reali dietro le effrazioni compiute a Hollywood Hills che hanno tenuto la nazione col fiato sospeso. Oltre a rappresentare un racconto con una morale per gli adolescenti di oggi, la docuserie mostra cosa può accadere quando una società ossessionata dalla fama e dalla celebrità si scontra con l’ascesa dei social media e perde il controllo della situazione. Con interviste ad Alexis Haines (Neiers), Nick Norgo (Prugo), Andrea Arlington-Dunne, Gabrielle Hames, Audrina Patridge e Perez Hilton.

Designing Miami – Ristrutturare è una sfida Stagione 1 – 21 settembre

I due migliori designer d’interni di Miami non sono solo in competizione tra loro, sono anche marito e moglie. Eilyn e Ray Jimenez rendono le abitazioni del Sud della Florida più chic una alla volta: lei usa un’estetica minimalista, lui invece ha un approccio massimalista. Non è facile giostrarsi tra clienti facoltosi ed esigenti, i giovani designer dello staff, le famiglie affiatate (tra cui ci sono anche alcuni costruttori) e gestire il loro rapporto, ma questo duo abile ed elegante riesce a ottenere risultati straordinari mantenendo anche un certo senso dell’umorismo.

Iron Chef: Messico Stagione 1 – 21 settembre

La leggendaria competizione culinaria iniziata in Giappone e diventata un fenomeno globale sarà offerta per la prima volta in spagnolo e con un tocco decisamente messicano. I migliori chef residenti in Messico si troveranno faccia a faccia nell’Arena contro gli Iron Chef residenti in una lotta contro il tempo che include un ingrediente segreto molto particolare. La serie è ispirata al formato di Fuji Television.

Soltanto per amore Stagione 1 – 21 settembre

Ambientata nello stato di Goiás, la serie trae ispirazione dalla musica “Sofrência” per raccontare una storia di cuori infranti, sogni, ambizione e fama. Gli innamorati Deusa (Lucy Alves) e Tadeu (Filipe Bragança) decidono di fondare un gruppo musicale chiamato Só se for por amor. Appena raggiungono il successo, però, Deusa riceve la proposta di una carriera da solista. Mentre intraprendono strade diverse, la relazione tra i due diventa difficile e la band si mette alla ricerca di una nuova vocalist. Ed è qui che entra in gioco l’enigmatica Eva (Agnes Nunes).

Snabba Cash Stagione 2 – 22 settembre

È trascorso un anno dalla prima stagione e Leya è una delle maggiori star nel mondo delle startup svedesi. L’IPO di TargetCoach è imminente e Leya ha sempre più successo, ma è anche tormentata dal ricordo di Salim. Jamal ha divorziato da poco ed è il responsabile operativo della vecchia scuola elementare di Leya. Si batte per dare ai suoi giovani studenti migliori opportunità, ma la direzione preferisce continuare a tagliare il budget. Il clima nelle strade è più brutale che mai. Ravy si trova con le spalle al muro, messo sotto pressione sia dalla polizia con i loro nuovi metodi, sia dal nuovo avversario Zaki. Il mercato chiede più droga e i cartelli sono pronti a distribuirla, ma alle gang mancano i giovani spacciatori. Leya è costretta suo malgrado a ricordarsi dei precedenti legami con la malavita e la sua strada si incrocia ancora una volta con quelle di Ravy, Nala e Osman, tutti alla spregiudicata ricerca di denaro facile.

Le ragazze dell’ultimo banco Stagione 1 – 23 settembre

Le ragazze dell’ultimo banco racconta la storia di cinque trentenni che si conoscono dai tempi della scuola e che ogni anno. senza eccezioni, organizzano una gita di una settimana insieme. Quest’anno però un imprevisto le costringe a reinventare le regole del gioco: a una di loro è stato diagnosticato il cancro. Certi viaggi cambiano per sempre la vita… e certe vite cambiano per sempre con un viaggio.

Dynasty Stagione 5 – 24 settembre

Eat the Rich: la saga GameStop Stagione 1 – 28 settembre

Cuori Stagione 1 – 28 settembre

L’imperatrice Stagione 1 – 29 settembre

Quando la ribelle Elisabetta (“Sisi”) incontra l’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe, l’amore inebriante della giovane coppia stravolge completamente la gerarchia di potere presso la corte viennese. Dopo il matrimonio la giovane imperatrice deve farsi valere non solo nei confronti della suocera Sofia, sovrana assetata di potere, ma anche con il cognato Maxi, che desidera il trono (e anche Sisi). Mentre le truppe nemiche si assembrano al confine dell’impero asburgico, i viennesi si ribellano contro l’imperatore. Elisabetta deve scoprire di chi si può fidare e qual è il prezzo da pagare per essere una vera imperatrice e un esempio di speranza per il popolo.

Film e Serie TV in scadenza a settembre 2022 su Netflix

FILM IN SCADENZA: A Nightmare on Elm Street (1984), A Nightmare on Elm Street (2010), Aakhri Adaalat (1988), Adrift (2018), Agatha Christie’s Crooked House (2017), A Very Harold & Kumar Christmas (2011), Agatha Christie’s Crooked House (2017), Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004), Baxu and the Giants (2019), Bethany Hamilton: Unstoppable (2019), Carbon (2017), Chadi Jawani Budhe Nu (1976), Chappie (2015), Christine (1983), Cliffhanger (1993), Deck the Halls (2006), Did You Hear About the Morgans? (2009), Ek Jaan Hain Hum (1983), Elena (2012), First Sunday (2008), Gattaca (1997), Get Smart (2008), Gifted Hands: The Ben Carson Story (2009), GoodFellas (1990), Grown Ups (2010), Halloween (2018), Harold and Kumar Get the Munchies (2004), Hell Fest (2018), Just Like Heaven (2005), Kung Fu Panda 2 (2011), Level 16 (2018), Love and Shukla (2017), Michael Clayton (2007), Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011), Mission: Impossible (1996), Mission: Impossible II (2000), Mujrim (1989), Naa Bangaaru Talli (2013), National Lampoon’s Christmas Vacation (1989), Olmo & the Seagull (2014), Paradise Hills, Paradise Hills (2019), Premonition (2007), Poacher (2018), Public Enemies (2009), Redemption (2013), Rise of the Guardians (2012), Road to Perdition (2002), Rocco (2016), Saawan (2016), Saudi Arabia Uncovered (2016), Sohni Mahiwal (1984), Space Jam (1996), Sparring (2017), Spawn (1997), Soul Surfer (2011), Starship Troopers (1997), Surviving Compton: Dre, Suge & Michel’le (2016), Tears of the Sun (2003), The Blue Lagoon (1980), The Dark Knight Rises (2012), The Departed (2006), The Distinguished Citizen (2016), The Fighter (2010), The Guardian Brothers (2016), The Guns of Navarone (1961), The Girl Next Door (2004), The Last Shaman (2016), The Lost Brother (2017), The Next Step (Season 26), The Players Club (1998), The Texas Chainsaw Massacre (2003), The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning (2006), Thirteen Ghosts (2001), Titanic (1997), Total Recall (2012), Uncovered (2019), Vegas Vacation (1997), Watchman (2019), We Are Marshall (2006), Witches: A Century of Murder (2015), Wyatt Earp (1994), Freaks (2018), A Champion Heart (2018), The Lost Okoroshi (2019), Villain (2020), All About Love (2017), Show Dogs (2018), Apaches (2016), Nightcrawler (2014), How to Train Your Dragon 2 (2014), Dunkirk (2017), Baby Mamas (2018), Sample This (2012), Schumacher (2021), Diamond City (2019), Skylines (2020), Dark Skies (2013), Blade Runner 2049 (2017), Blade Runner: The Final Cut (1982).

SERIE IN SCADENZA: Conspiracy (Stagione 1), Dead Set (Stagione 1), Gurren Lagann (Stagione 1), Heidi (Stagione 1-2), High Risk (Stagione 1), Justice in the City (Stagione 1), Justice (Justice: Qalb Al Adala) (Stagione 1), Major Dad (Stagione 1-4), Monkey Twins (Stagione 1), Serial Killer with Piers Morgan (Stagione 1), Sudden (Stagione 1), The 4400 (Stagione 1-4), The Dream Catchers (Stagione 1), Quantico (Stagione 1-3), Frequency (Stagione 1), The Vampire Diaries (Stagione 1-8), No Tomorrow (Stagione 1), Reign (Stagione 1-4), Offspring (Stagione 1-7), Bayside School (Stagione 1-9), Ad Vitam (Stagione 1), Horrid Henry’s Gross Day Out (Stagione 1), Dark Matter (Stagione 1-3), Gotham (Stagione 1-5).

Prime Video

GLI ANELLI DEL POTERE – 2 settembre i primi due episodi a seguire un episodio a settimana

Gli Anelli del Potere

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

Recuperate il nostro articolo: Tutto quello che dovete sapere su Gli Anelli del Potere, la serie TV de Il Signore degli Anelli

PRISMA – 21 settembre

Prisma è la nuova serie Original italiana di Ludovico Bessegato, e scritta da Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo, prodotta in Italia da Cross Productions di Rosario Rinaldo per Amazon Studios. È una serie di formazione, in 8 episodi, che ruota intorno alla complessa relazione tra l’identità, le aspirazioni, l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di un gruppo di adolescenti di Latina. Protagonisti del racconto sono due gemelli, Marco e Andrea (interpretati da Mattia Carrano), all’apparenza identici ma profondamente diversi nelle inquietudini che esprimono. Il loro percorso di scoperta di sé sarà gioioso e turbolento insieme e coinvolgerà allo stesso modo anche il loro numeroso gruppo di amici, tutti alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento.

ATLÉTICO DE MADRID: UN ALTRO MODO DI INTENDERE LA VITA STAGIONE 2 – 8 settembre

La nuova stagione della docuserie esamina come il club abbia affrontato il campionato. Con il contributo di personalità tra cui Fernando Torres, Antoine Griezmann, Ángel Correa e Virginia Torrecilla, la serie mostrerà come la filosofia dell’Atletico abbia aiutato ciascuno di loro a migliorare giorno per giorno.

THE GRAND TOUR PRESENTS: A SCANDI FLICK – 16 settembre

Nel primo episodio della quinta stagione e nel loro primo viaggio post-pandemia, Jeremy, Richard e James si dirigono verso le distese ghiacciate del Circolo Polare Artico Scandinavo. Al volante delle loro tre auto da rally preferite, i ragazzi si imbarcano in un’avventura catastrofica che coinvolge le basi sottomarine della Guerra Fredda: piste su laghi ghiacciati, incidenti e il caos delle stazioni sciistiche mentre trascinano le loro abitazioni artigianali dalla costa della Norvegia al confine con la Russia.

UN AFFARE PRIVATO STAGIONE 1 – 16 settembre

La nuova produzione Original vede protagonisti Aura Garrido (Malnazidos, The Ministry of Time) e Jean Reno (The professional, Le Grand Bleu). La serie racconta le difficoltà di una donna nel perseguire il proprio sogno nonostante gli stereotipi del tempo. Alla fine degli anni ‘40, in Galizia, Marina Quiroga (Aura Garrido), una coraggiosa giovane donna dell’alta società con uno spirito da poliziotta, si propone di dare la caccia al serial killer che sta terrorizzando la città da mesi. Lo fa con l’aiuto del suo fedele maggiordomo Hector, un uomo discreto e disponibile, la cui sensibilità e audacia lo portano sempre a raggiungere il punto di svolta dell’investigazione. Insieme cercheranno di superare tutti gli ostacoli per raggiungere l’obiettivo e né i pregiudizi di genere dell’epoca, né la resistenza del nuovo commissario di polizia o i tentativi della madre di Marina di sposarla, li fermeranno dal cercare la verità.

ENRICO BRIGNANO PARTE PRIMA – 27 settembre

Enrico Brignano riprende il contatto col proprio pubblico dopo il periodo di fermo forzato causa pandemia, ripercorrendo velocemente le difficoltà incontrate e le abitudini, più o meno sane, prese in un momento tanto assurdo quanto eccezionale. Ma l’intenzione è quella di rompere gli schemi, di rompere gli indugi… insomma, essenzialmente di rompere e andare oltre, per fornire la sua personalissima fotografia dei tempi che corrono. Ma sempre senza prendersi troppo sul serio, eh!

JUNGLE – 30 settembre

Jungle segue le vite di alcuni estranei, ognuno alle prese con le proprie difficoltà, connesse e narrate attraverso la lente della scena musicale rap e drill britannica fornendo una prospettiva su un mondo spesso nascosto. Spesso incompreso, si tratta di un mondo in cui vige un’unica regola: solo il più forte sopravvive. Con lo svelarsi delle storie, i personaggi arrivano alla conclusion che per ogni azione, per quanto piccolo, c’è una conseguenza. La serie è narrata attraverso l’unione unica di musica e dialoghi, e, anche grazie a un’ambiziosa fotografia e scenografia, crea una versione senza tempo della Londra odierna portando in vita un racconto coinvolgente e complesso. Jungle vedrà in scena anche alcuni dei miglioi artisti drill e rap britannici tra cui Tinie Tempah, Big Narstie, Unknown T, Jordan McCann, Jaykae, IAMDDB, Double Lz, Bandokay, M24 oltre a più di 20 artisti.

The Bold Type – quarta stagione | 1 settembre

Midnight Texas – le due stagioni | 1 settembre

Parks And Recreation – le sette stagioni | 1 settembre

Magnum P.I. (2018) – seconda stagione | 1 settembre

Cuccioli Minicuccioli – prima stagione | 1 settembre

Assassination Classroom – le due stagioni | 1 settembre

The Office (UK) – prime due stagioni | 1 settembre

The Office Christmas Party | 1 settembre

Law & Order – I due volti della giustizia – dalla sesta alla nona stagione | 1 settembre

Summer & Todd – L’allegra fattoria – prima stagione episodi 27-39| 1 settembre

A & F, Ale E Franz Show – prima stagione | 15 settembre

Fire Force – le due stagioni | 15 settembre

Un professore – prima stagione | 15 settembre

One Tree Hill – le nove stagioni | 20 settembre

Un medico in famiglia – le prime quattro stagioni| 22 settembre

Film e serie TV in scadenza su Prime Video a settembre 2022

FILM IN SCADENZA: Senza Voce, Mission: Impossible – Fallout, Un’Estate Romantica, Mission: Impossible – Protocollo Fantasma, Brezza d’Amore, Mission: Impossible, Mission: Impossible – Rogue Nation, Mission Impossible III, Un’Estate D’Amore, Il Re di Staten Island, Trappola Infernale, Amore sull’onda, Una Vita Da Star, M:I-2, La casa di famiglia, La casa di famiglia, Compagni di scuola, Il fidanzato di mia sorella, Southpaw – L´Ultima Sfida, Southpaw – L´Ultima Sfida, Bianco, Rosso e Verdone, Un’occasione da Dio, Another Year, Lupin III – The First, Viaggi di nozze, The Signal, I due carabinieri, Dead Silence, Sul più bello, Borotalco, Ai Confini del Paradiso, Howard e il destino del mondo, Il Giustiziere Della Notte, L’amore è eterno finchè dura,Banksy – L’arte della ribellione, Brooklyn’s Finest, Il Mio Amico Giardiniere, In viaggio con papà, Buried Alive – Sepolti vivi, Un giorno di gloria per Miss Pettigrew, Un giorno di gloria per Miss Pettigrew, Io non sono qui, The Electric City, Il Capitale Umano – Human Capital, Le Indagini di Ruby Herring Testimone Silenzioso, Mai raramente a volte sempre, Elvis & Nixon, Undead or Alive – Mezzi vivi, mezzi morti, Gioventù Perduta, Il Mistero Del Quarto Piano, Il giudizio, Living Hell – Le radici del terrore, Grant St. Shaving Co., L’Altra Donna del Re.

SERIE TV IN SCADENZA: Shingeki no Bahamut: Virgin Soul Stagione 1, The Putin Interviews Stagione 1, Fariña Stagione 1, Ribelle Stagione 1, Conan – Il ragazzo del futuro – la prima stagione, Eureka Seven – la prima stagione.

Sky/Now

HARRY PALMER – IL CASO IPCRESS – 7 settembre

Dal romanzo The Ipcress File di Len Deighton, adattato per lo schermo da John Hodge (Trainspotting) e diretto da James Watkins (Black Mirror), arriva un’elegante spy story ambientata in piena Guerra Fredda e con un cast stellare: Joe Cole (Peaky Blinders, Gangs of London), affiancato da Tom Hollander (The Night Manager, Doctor Thorne) e Lucy Boynton (Agatha Christie – Perché non l’hanno chiesto a Evans?), veste i panni di Harry Palmer, un sergente britannico con il vizio del crimine. Quando i servizi segreti scoprono i suoi traffici illegali, gli propongono di diventare una spia per evitare la prigione. Da Berlino a Londra, da Beirut al Pacifico, Harry si imbarca così nella sua prima missione sotto copertura, fra scienziati nucleari rapiti, lavaggi del cervello, tradimenti e un’imprudente storia d’amore.

I MAY DESTROY YOU – TRAUMA E RINASCITA – 20 settembre

Approda su Sky in esclusiva la pluripremiata miniserie creata, scritta, co-diretta e prodotta da Michaela Coel, che per la sua interpretazione ha vinto il British Academy Television Award come migliore attrice. Il suo personaggio, Arabella, è una giovane star di Twitter divenuta famosa grazie al suo libro Chronicles of a Fed-Up Millennial. Per staccare dalla laboriosa scrittura del suo secondo volume, organizza una spensierata serata a Londra, ma la mattina seguente i ricordi di quelle ore sono… sfumati. Avrà bisogno dell’aiuto dei suoi amici Terry (Weruche Opia) e Kwame (Paapa Essiedu) per ricomporre il puzzle.

THIS ENGLAND – 23 settembre

Arriva l’attesissima Sky Original inglese con il premio Oscar Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson, raccontato nei suoi tumultuosi primi mesi da Premier britannico. Co-sceneggiata e diretta da Michael Winterbottom, la serie trasporta gli spettatori fra i corridoi del potere, con Johnson alle prese con il Covid-19, la Brexit e una controversa vita politica e personale. Le tribolazioni di Downing Street si intrecciano a storie provenienti da tutto il Paese: dagli scienziati, infermieri e medici che hanno lottato per sconfiggere il virus ai comuni cittadini, le cui vite sono state stravolte dal caos della pandemia.

MUNICH GAMES – 30 settembre

Sei tesissimi episodi per il nuovo thriller Sky Original tedesco creato da Michal Aviram (Fauda) e diretto da Philipp Kadelbach (Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino). Siamo a Monaco nel 2022, cinquant’anni dopo il massacro di 11 atleti israeliani da parte del commando palestinese Settembre Nero durante le Olimpiadi di Monaco del ’72 (già raccontato da Spielberg nel suo Munich). La città tedesca ospita un’amichevole tra le Nazionali di Israele e Germania. Si fa di tutto per assicurare un match pacifico, ma quando un agente intercetta nel dark web un messaggio che preannuncia un attacco alla squadra israeliana, la situazione precipita e la storia minaccia di ripetersi.

THE PURSUIT OF LOVE – RINCORRENDO L’AMORE – 18 settembre

Arriva un nuovo romance drama dal tono irriverente che esplora i vizi e le virtù della nobiltà inglese a cavallo tra le due Guerre Mondiali. Adattata dall’omonimo romanzo del 1945 di Nancy Mitford e diretta da Emily Mortimer, la miniserie racconta le bizzarre avventure sentimentali delle cugine Linda Radlett e Fanny Logan, interpretate da Lily James (Cenerentola, Pam & Tommy, Downton Abbey) ed Emily Beechman (Cruella): riusciranno a trovare il marito ideale in un mondo sempre più caotico e decadente?

TRANSPLANT STAGIONE 2 – 27 settembre

Ritroviamo esattamente dove l’avevamo lasciato Bashir “Bash” Hamed (Hamza Haq), il giovane e talentuoso medico siriano protagonista di Transplant, anomalo medical drama canadese. Tra queste, l’improvviso ictus del dottor Jed Bishop, primario di Medicina d’emergenza dello York Memorial Hospital, che getta Bash e i suoi colleghi nel panico. Gli sforzi del giovane protagonista per integrarsi e costruirsi una nuova casa sono forse vani: mentre il team dell’ospedale accoglie nuovi colleghi, Bash fa i conti con il suo passato e dubita dell’effettiva riuscita del suo “trapianto” in quel nuovo mondo.

Mediaset Infinity, TimVision

