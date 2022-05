Con l’arrivo di una sempre più capillare distribuzione della banda larga e di tanti servizi di streaming di qualità, ora è più facile che mai guardare rapidamente le numerose produzioni seriali presenti nei vari cataloghi di streaming. Che voi usiate rigorosamente Netflix, o che siate un utente di Apple TV o siete un utente di Disney Plus che utilizzate, magari, con i più piccoli della famiglia, non c’è modo di sfuggire alle popolari e variegate produzioni streaming.

Acquistate il Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione per godervi tutti i servizi di streaming tranquillamente sul vostro televisore.

Con così tanti prodotti di alto livello provenienti dai giganti dello streaming, gli esperti di banda larga e di TV di Uswitch erano curiosi di scoprire quali contenuti hanno riscosso più successo e quali sono quelli più attesi maggiormente tra i vari servizi di streaming a disposizione. Quello che ne è venuto fuori è un report sulle produzioni televisive più attese del 2022 considerando in particolare Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Hulu e HBO Max. Alcuni risultati sono scontati, ma altri sono davvero inaspettati.

Le serie TV più attese del 2022 secondo Uswitch

Tenendo conto soltanto del numero di ricerche compiute dagli utenti sul motore di ricerca Google, si è scoperto che la quarta stagione di Stranger Things di Netflix è la serie TV più attesa dell’anno, con oltre un milione di ricerche mensili globali effettuate da chi non vede l’ora di guardare la nuova stagione e si accontenta, ancora per poco, di notizie ufficiali, rumor, foto dal set e trailer ufficiali. Questo è probabilmente dovuto al fatto che sono passati due anni dall’ultima stagione e la nuova produzione promette di essere sovradimensionata con una durata quasi doppia rispetto alle stagioni precedenti. In aggiunta all’attesa, lo spettacolo verrà per la prima volta suddiviso in due volumi: il primo sarà presentato in anteprima il 27 maggio 2022 e il secondo cinque settimane dopo, ovvero il 1 luglio.

Altro dato interessante è che il 70% della top ten delle serie più attese è costituito da contenuti originali Netflix. Al secondo posto, infatti, è presente la serie drammatica coreana Squid Game, il che non sorprende dal momento che il servizio di streaming stesso ha dichiarato che si tratta di uno dei loro spettacoli di maggior successo di sempre. La serie TV distopica di sopravvivenza è stata rinnovata per un’altra stagione, ma non è stata confermata alcuna data di uscita, il che spiega perché quasi 723.000 ricerche vengono effettuate ogni mese da persone che cercano notizie ufficiali sulla loro produzione preferita.

La terza della lista è Outer Banks dato che Netflix ha confermato che la prossima stagione del dramma adolescenziale proseguirà con una terza stagione. Purtroppo, non è stata ancora annunciata una data di uscita, ma la buona notizia per coloro che cercano risposte è che nel febbraio 2022 i produttori hanno confermato che la terza stagione è già in lavorazione. Se guardiamo ad altre creazioni Netflix, Ginny & Georgia è la quarta nella lista con 271.000 ricerche globali mensili, mentre la serie di successo The Crown, che si prepara ad arrivare con la sua quinta stagione, è la sesta con 200.500 ricerche. La terza stagione di Emily in Paris, invece, è l’ottava della classifica e la terza stagione di Bridgerton completa la top ten al decimo posto.

Nell’elenco dei prodotti più attesi figurano anche gli spettacoli realizzati da altri servizi di streaming tra cui, ad esempio, la serie TV prodotta da Disney+, Loki che è in quinta posizione grazie alle 241.900 ricerche mensili globali di fan in attesa della seconda stagione. Anche una produzione Apple TV figura nella top 10, con Ted Lasso che si è rivelato il settimo programma televisivo più atteso del 2022. Infine non manca anche Amazon Prime Video, con Jack Ryan che copre il nono posto con oltre 178.000 ricerche mensili effettuate per la sua terza stagione. In ogni caso ecco a voi le 30 produzioni più attese del 2022 secondo la ricerca compiuta da Uswitch:

1 Stranger Things Netflix 1,021,950 2 Squid Game Netflix 722,520 3 Outer Banks Netflix 306,720 4 Ginny & Georgia Netflix 271,000 5 Loki Disney 241,900 6 The Crown Netflix 200,500 7 Ted Lasso Apple TV 178,080 8 Emily in Paris Netflix 174,850 9 Jack Ryan Amazon Prime 171,620 10 Bridgerton Netflix 169,800 11 Shadow and Bone Netflix 158,500 12 Virgin River Netflix 153,830 13 The Witcher Netflix 134,470 14 Sweet Tooth Netflix 131,720 15 Firefly Lane Netflix 121,020 16 The Mandalorian Disney+ 115,250 17 Never Have I Ever Netflix 106,000 18 Dead to Me Netflix 104,020 19 Formula 1: Drive to Survive Netflix 92,450 20 Carnival Row Amazon Prime 86,270 21 WandaVision Disney+ 86,000 22 Fate: The Winx Saga Netflix 82,050 23 The Umbrella Academy Netflix 72,300 24 Only Murders in the Building Hulu 67,080 25 Selling Sunset Netflix 63,000 26 Reacher Amazon Prime 59,930 27 Locke & Key Netflix 56,800 28 Tiger King: Murder, Mayhem and Madness Netflix 52,000 29 Lupin Netflix 51,790 30 For All Mankind Apple TV 49,080