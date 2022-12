È difficile trovare intere serie TV dedicate al Natale, così come sarebbe difficile recuperare quegli show di almeno 10 archi narrativi solo per guardarne uno speciale natalizio. Tra le serie TV su Prime Video, però, ci sono alcune autoconclusive o ferme ad una sola stagione che potete tranquillamente recuperare durante le vacanze di quest’anno. Tra novità, attesi arrivi in streaming e alcune perle degli ultimissimi anni, ecco i 6 titoli di Prime Video più allettanti.

Le 6 migliori serie TV su Prime Video per Natale

Mammals

L’autore e regista Jez Butterworth è la mente che si cela dietro Mammals, una comedy-drama di soli 6 episodi, perfetta da recuperare a Natale. Spicca la presenza del conduttore, attore e comico James Corden che qui, nel ruolo di Jamie Buckingham, dà prova della propria poliedricità, passando da toni buffi ad interpretazioni più profonde.

Mammals

Questo “dramma dell’istinto animale”, pur con leggerezza, mette lo spettatore di fronte ad una domanda esistenziale: fin quando possiamo instaurare dei legami speciali e mantenere delle promesse se, in fin dei conti, siamo soltanto dei mammiferi? Questo dubbio attanaglia la vita di Jamie e di sua moglie Amandine, il cui rapporto matrimoniale è stravolto da alcuni segreti. Per sapere di più su questa serie TV su Prime Video, recuperate la recensione di Mammals.

Un affare privato

Un affare privato è un’altra novità tra le serie TV su Prime Video, un racconto investigativo ambientato negli anni ’40 a Galizia. La protagonista Marina Quiroga, una ragazza borghese dall’animo di una detective, decide di indagare insieme al suo maggiordomo Hector sui terrificanti omicidi che stanno colpendo la città.

Un affare privato

Questo giallo tutto al femminile di 8 episodi, che ricorda un po’ la serie di Miss Fisher, punta la propria forza sul contrasto tra una donna forte e coraggiosa e l’impossibilità effettiva di poter emanciparsi all’interno di una società ancora retrograda. Impensabile per l’epoca che una donna possa essere una poliziotta, sogno irrealizzabile di Marina. Altro grande contrasto esiste tra l’alta classe della protagonista e quel fascino per l’oscurità che la conduce verso sentieri bui. Recuperate qui la recensione di Un affare privato se volete approfondire questa serie TV su Prime Video.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Anime sci-fi del 2009, Fullmetal Alchemist: Brotherhood resta per anni una serie TV introvabile, finché Prime Video non la inserisce nel suo catalogo a partire dal 15 novembre di quest’anno. Si tratta del secondo adattamento animato dopo Full Metal Alchemist del 2003, arrivato in Italia tre anni dopo. Prodotta da Square Enix, la serie conta 64 brevi episodi che coprono i primi 27 volumi del manga di Himoru Arakawa, ed è disponibile sulla piattaforma streaming con doppiaggio italiano.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

I due fratelli Edward e Alphonse Eric vivono nella regione di Amestris, dove l’alchimia è la forma scientifica più avanzata. Essa modifica e ricompone le sostanze e i materiali contenuti in un qualunque oggetto: nulla può essere creato, ma tutto può essere trasformato. I due protagonisti impareranno questa legge a proprie spese e partiranno alla ricerca di un oggetto fondamentale per far tornare tutto come prima.

Z: L’inizio di tutto

Serie TV in costume, Z: L’inizio di tutto (2017) è la storia dell’ascesa di Zelda Sayre Fitzgerald, giovane ragazza del sud destinata a divenire un’icona del jazz, e della sua relazione con il famoso scrittore Francis Scott Fitzgerald. Si assapora il clima americano degli anni ’20, e con una grande cura per le ambientazioni, le atmosfere e i costumi, la storia d’amore tra i due personaggi è raccontata con un’autenticità più unica che rara, nonostante si tratti di un rapporto complesso e tormentato.

Z: L'inizio di tutto

Le star di Z: L’inizio di tutto sono Christina Ricci, co-produttrice della serie TV su Prime Video, da poco ritrovata in Mercoledì di Tim Burton, e David Hoflin. È tratta dal romanzo Zelda di Therese Anne Fowler e si compone di 10 accattivanti episodi.

Inverso – The Pheripheral

A proposito di David Hoflin, l’attore fa parte anche del cast di una delle ultime novità della piattaforma: Inverso – The Peripheral, la serie perfetta per un Natale all’insegna del thriller e dello sci-fi, con Chloe Grace Moretz come attrice protagonista. È il 2023, Flynne Fisher cura suo fratello Burton ma le spese sono troppe. Decidono di partecipare ad un prototipo di realtà virtuale per far quadrare i conti, ma non si tratta di una semplice evoluzione tecnologica.

Inverso - The Pheripheral

Inverso – The Pheripheral si ispira alla fantascienza di William Gibson, uno dei padri fondatori del cyberpunk. La sinossi ufficiale della serie TV su Prime Video recita infatti:

The Peripheral è lo sguardo allucinatorio e stupefacente del grande narratore William Gibson sul destino del genere umano e su ciò che c’è oltre.

Lo show gode di un impeccabile world building che unisce più archi narrativi apparentemente lontani ma, in qualche modo, interconnessi. L’apparato visivo ed artistico non è l’unico punto di forza; Inverso riesce a valorizzare la sfera psicologica ed emozionale dei personaggi come pochi prodotti televisivi e cinematografici riescono a fare.

Night Sky (Notte Stellata)

Quest’anno Prime Video arricchisce il proprio catalogo con un’emozionante e misteriosa serie sci-fi: Night Sky (Notte Stellata), creata da Holden Miller e Daniel C. Connoly per Amazon Studios. È la storia di Irene e Franklyn York, rispettivamente Sissy Spacek e J.K. Simmons (Law and Order, trilogia di Spider-Man di Sam Raimi). L’anziana coppa, invischiata nelle difficoltà della vecchiaia e in una routine ormai ripetitiva, trova l’unico vero piacere nel trascorrere del tempo in una misteriosa stanza nascosta nel loro seminterrato. Dopo diversi anni credono di conoscere tutto, ma in realtà non hanno la minima idea di cosa li attende.

Night Sky (Notte Stellata)

Con un’attenzione incredibilmente minuziosa per ciascun dettaglio, ciò che colpisce di Night Sky, durante i suoi 8 episodi, è l’armonia che c’è tra la calma dei protagonisti e il ritmo lento ed accomodante della serie, mai pesante ma anzi in grado di assecondare la curiosità intorno ai grandi ed inimmaginabili misteri che colpiscono Irene e Franklyn. Per saperne di più, vi consigliamo di recuperare la recensione di Night Sky.