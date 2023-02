Un film non può bastarvi per la notte più romantica dell’anno? Volete accompagnare la serata con fragole, champagne è una lunga serie televisiva? Come potrete notare, per l’occasione il canale streaming di Topolino ha creato un’apposita sezione dedicata alla festa degli innamorati. Ma se siete indecisi o se volete semplicemente un consiglio, abbiamo selezionato alcune tra le migliori serie TV da guardare a San Valentino su Disney Plus.

San Valentino: le migliori serie da guardare su Disney Plus

Un destino delizioso

Perché non provare un San Valentino dal sapore originale e orientale? Ambientato nella lussuosa Cina della dinastia Ming, Un destino delizioso racconta la storia di una giovane chef, gentile e talentuosa, Ling Xiaoxiao, decisa a voler diventare la prima cuoca del palazzo Imperiale. Tra intrighi e piatti succulenti, scoprirete su Disney Plus come Ling dovrà districarsi tra soddisfare l’appetito elogiativo del Principe Ereditario, Zhu Shoukui, e scegliere se rimanere fedele ai suoi obiettivi, di fronte a un amore proibito.

This is Us

Tutti hanno una famiglia. E ogni famiglia ha una storia. This is Us narra le vicende della famiglia Pearson attraverso i decenni: da Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore), giovani genitori degli anni ’80, fino ai loro figli. Cosa accomuna questo viaggio generazionale? La realizzazione personale e la ricerca dell’amore. Una serie sincera, provocatoria ma anche appagante, che mescola dramma e commedia, mostrando come anche gli eventi più piccoli abbiano un ruolo in ciò che siamo e come i legami che intrecciamo con gli altri possono trascendere il tempo e la distanza. Tutte e sei le stagioni sono disponibili su Disney Plus.

Soundtrack #1

Ancora un altro viaggio verso l’Asia, ma stavolta andiamo nella modernissima Corea: un compositore famoso chiede a Eunsoo viene chiesto di scrivere il testo di una canzone. Viene respinta perché le sue parole non trasmettono le emozioni di un amore non corrisposto. Un giorno, Eunsoo scopre che Sunwoo ha una cotta per qualcuno. Gli chiede perciò di aiutarla a scrivere trasferendosi a casa sua. Chi è la persona di cui Sunwoo si è innamorato? Quando è iniziata la loro storia? Soundtrack #1 è un perfetto esempio, fornito in esclusiva da Disney Plus, sul perché stiano sempre più coinvolgendo il pubblico internazionale i famosi “K-drama“.

WandaVision

Se parliamo di serie tv imperdibili a San Valentino, non si può non citare una delle più iconiche e originali storie d’amore nell’universo cinematografico Marvel, presenti su Disney Plus: WandavVsion, che l’abbiate già visto o meglio ancora che sia la vostra prima volta, unisce lo stile delle classiche sitcom alla storia di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), due persone dotate di superpoteri che conducono una tranquilla vita di periferia. Almeno… così pare.

La nostra ultima occasione

E per concludere, tra i titoli che lo stesso canale di Disney Plus propone tra gli speciali dedicati a San Valentino, “un grande classico: una storia d’amore adolescenziale. Ma con un po’ di “sport” in più. La Nostra Ultima Occasione è la storia di Candela, una giovane donna che lavora in un’azienda di logistica, che nutre il sogno di diventare una cantante. La sua vita cambia quando Fede Ariza, un importante dirigente della casa discografica, la sente cantare in un bar. Quella stessa notte, Candela incontra Diego, un vecchio compagno di scuola che vuole diventare un pugile professionista. Vi sembra una trama già sentita? Date una chance a questi ragazzi e preparatevi insieme a loro a superare la delusione, l’illusione e anche l’amore.

