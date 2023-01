La terra tremerà, il cioccolato scorrerà, aforismi di Bukowski cadranno, rose verranno decapitate e molti brinderanno in nome dell’amore: San Valentino sta arrivando. Siete pronti a festeggiare la festa degli innamorati? Che le vediate in coppia o con un gatto debitamente vestito da Cupido per l’occorrenza, vi proponiamo 5 episodi romantici delle serie TV da vedere in streaming.

San Valentino: 5 episodi romantici delle serie TV in streaming da recuperare

I Simpson

Per dimostrare sin da subito la serietà della nostra classifica, esordiamo con “il” grande classico di San Valentino: i Simpson. E non una puntata qualsiasi, ma per essere precisi “Io amo Lisa“, il quindicesimo episodio della quarta stagione della famiglia americana che sa ancora farci divertire (e riflettere) ogni giorno dell’anno. Disponibile su Disney Plus, vi permetterà di vivere appieno le atmosfere romantiche ed esclusive dedicate a questa ciuff-ciuffestività.

Immagini del cartoon I Simpson

Buffy l’ammazzavampiri

Cercate un San Valentino diverso dal solito? Perché non dare la caccia a qualche vampiro allora? Sempre su Disney Plus troverete tutte e sette le stagioni della celebre Buffy l’ammazzavampiri, la prescelta cacciatrice che ha il dovere di combattere, con la sua straordinaria forza, i demoni che cercano di riscattarsi e riportare la loro supremazia nel mondo. Per addolcire anche i cuori più spietati, troverete la controversa relazione che Buffy instaura con Angel, un vampiro maledetto e afflitto dal rimpianto del male che ha causato alle sue vittime.

Proprio per il giorno di San Valentino, la serie scritta da Joss Whedon dedica una puntata per questa festa speciale: nella seconda stagione, il sedicesimo episodio dal titolo “Caccia all’uomo” vede Cordelia che, dopo pesanti pressioni da parte di Xander, decide di rompere con lui proprio il giorno di San Valentino. Nel tentativo disperato di riconquistarla, ricorre alla stregoneria, ma l’incantesimo che gli ha fatto una strega non gli dà il risultato sperato: improvvisamente tutte le donne di Sunnydale impazziscono per lui. C’è una morale alla fine di questa storia e potrebbe essere che l’amore spesso sa mordere, graffiare e fare male come un vampiro affamato.

How I met your Mother

Impossibile non citare tra le serie in streaming da vedere a San Valentino altri due grandi classici romantici, drammatici, divertenti e originali, come How I met your Mother e Friends, il primo sempre disponibile su Disney Plus, il secondo su Netflix. Entrambe le serie dedicano un episodio a testa per la festa degli innamorati: il sedicesimo episodio della sesta stagione di How I met your Mother, intitolato “Desperation Day” è dedicato al giorno prima del fatidico San Valentino, chiamato in questo modo da Barney poiché lo sciupafemmine è convinto che il 13 Febbraio le donne single siano “disperate” a tal punto da concedersi più facilmente. Ma avrà modo anche di lui di provare cosa voglia dire essere “disperati d’amore”.

Friends

Il quattordicesimo episodio della prima stagione di Friends, invece, dal nome “Un rito per San Valentino”, vi farà vedere la festività sotto un’ottica diversa, quella di chi trascorre San Valentino con un’insopportabile ex. Vi ricordiamo, inoltre, che entrambe le serie sono complete sulle rispettive piattaforme streaming: lo specifichiamo nel caso cerchiate un appuntamento televisivo che possa accompagnarvi per tutta la serata. E oltre.

Modern Love e altre serie TV in streaming da recuperare a San Valentino

E se voleste qualche serie TV tutta romantica in streaming a San Valentino su un altro canale? Su Prime video vi aspettano Modern Love, With Love e The O.C., mentre su Sky, se non l’avete già fatto, recuperate le vicende “focose” di House of the Dragon, in esclusiva anche su NOW.