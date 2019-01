Serie TV su Batwoman in arrivo!

Batwoman è pronta per una serie tv tutta sua! O almeno così ha deciso The Cw, che dopo i buoni riscontri dovuti alla saga crossover “Elseworlds” del suo universo televisivo, ha deciso di dedicare anche all’eroina una serie tv tutta sua.

Batwoman, interpretata in tv dall’attrice Ruby Rose, ha fatto il suo debutto lo scorso mese, quando a partire dal 9 dicembre il crossover in tre puntate ha dato il via ad un nuovo incontro/scontro tra i vari eroi della tv targata DC Comics.

A quanto pare il pubblico ha gradito, complice la volontà di non snaturare il personaggio di Batwoman, specie per ciò che concerne la sua sessualità.

The CW ha quindi ordinato una prima stagione completamente dedicata all’eroina di Gotham, affidando a Caroline Dries (The Vampire Diaries) la produzione esecutiva dello show, nonché la stesura dell’episodio pilota. Assieme alla Dries, alla produzione si affiancheranno anche Sarah Schecter (Riverdale), Geoff Johns (Aquaman) e Greg Berlanti (The Flash) mantenendo quindi intatta la continuità creativa targata DC.

Batwoman è la quinta serie del cosiddetto “Arrowverse”, ovvero l’universo televisivo DC di cui fanno parte Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e Black Lightning, e caratterizzato da una forte coesione e continuità, in modo del tutto simile a quanto Marvel ha costruito per il suo universo cinematografico.