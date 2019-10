Serpentarium a Lucca Comics & Games 2019, tra novità e graditi ritorni

Serpentarium presenta tutti i prodotti che verranno presentati presso il loro stand in occasione della fiera Lucca Comics & Games 2019.

Ormai manca pochissimo all’attesissima fiera Lucca Comics & Games 2019 e tra i vari espositori che saranno presenti alla convention, che si terrà nella cittadina toscana dal 30 ottobre al 3 novembre, figura anche Serpentarium. Vediamo insieme quali saranno i prodotti presentati.

L’ultima Bomba

L’ultima Bomba (disponibile in preordine su DungeonDice) è l’attesissimo gioco di ruolo carta e penna fantasy/postatomico/Anni’80 di Serpentarium. In questo GDR, i giocatori interpreteranno coraggiosi Stranieri che si aggirano nelle Post-Lande in cerca di fortuna, cibo e gloria. Ma dovranno vedersela con spade, magie, armi da fuoco e inseguimenti mozzafiato a bordo di auto corazzate, oltre ad affrontare i numerosi mostri del Bestiario, nelle ben nove avventure create per la Desolazione 81. Nella scatola base sarà possibile trovare il Manuale del Giocatore, il Manuale del Master, il Tutorial per iniziare a giocare fin da subito, nove schede personaggio e un set completo di dadi.

Sine Requie Anno XIII – Deluxe Edition

Presso lo stand di Serpentarium torna uno dei più venduti giochi di ruolo di produzione tutta italiana: Sine Requie Anno XIII e la sua schiera di affamatissimi Morti. Gli intervenuti alla fiera, infatti, potranno acquistare una delle ultime cinquanta copie numerate di Sine Requie Anno XIII – Deluxe Edition, che darà bella sfoggia di sé in ogni libreria, grazie alla sua copertina rivestita in pelle con scritte rosse metallizzate e segnalibro in raso. A chi ne acquistasse una copia è previsto anche un simpatico omaggio: un fantastico poster e i sottobicchieri esclusivi a tema Sine Requie.

Sine Requie Anno XIII – Decussis Sanguinis

Sempre rimanendo in tema Sine Requie, Serpentarium presenta anche il supplemento Sine Requie Anno XIII – Decussis Sanguinis (disponibile in preordine su DungeonDice). Questo manuale consentirà di scoprire i misteri di una delle sette più sanguinarie e potenti del Sanctum Imperium e di conoscere i numerosi personaggi che vi ruotano attorno, i loro segreti e un nuovo tipo di Morti: le Scannatrici Tenebrifere. Inoltre, al suo interno sarà possibile trovare le regole per creare personaggi giocanti affiliati alla setta, oltre a una nuova Avventura.

L’ultima Torcia – Il Regno Perduto Di Nantok

Anche L’Ultima Torcia, il gioco di ruolo fantasy di Serpentarium, gode di un manuale di espansione per questa edizione 2019 di Lucca Comics & Games: L’ultima Torcia – Il Regno Perduto Di Nantok (disponibile in preordine su DungeonDice), in cui i giocatori dovranno aiutare i pochi superstiti a conquistare il Regno Perduto di Nantok. Per riuscirci, dovranno attraversare la foresta e camminare nelle sale dell’antico Regno, un tempo gloriose e splendenti e ora invase da ragnatele e ripugnanti creature, metà uomo e metà ragno. All’interno del manuale sarà possibile trovare informazioni sulla Foresta di Nantok e un intero “megadungeon” da esplorare, oltre a uno spaventoso Bestiario e a due nuovi Ruoli: il Sacerdote e il Paladino delle Bestie Sovrane.

Serpentarium Nerdzine #1

Serpentarium lancia Nerdzine, una rivista house organ in cui i lettori potranno trovare avventure e informazioni riguardanti tutti i giochi di ruolo pubblicati dalla casa editrice. Già dal primo numero di Nerdzine (disponibile in preordine su DungeonDice) sarà possibile trovare avventure per tutti i giochi Serpentarium: Sine Requie Anno XIII, Paese dei Balocchi, Anime e Sangue, Alba di Cthulhu, L’Ultima Torcia e L’Ultima Bomba. Inoltre, impreziosiranno il tutto alcune interviste agli storici organizzatori dei Live di Sine Requie e a due bravissimi artisti che con le loro pennellate hanno dipinto i mondi dei vari giochi di ruolo: Alberto Bontempi e Matteo Spirito.

Oltre a tutto ciò, presso lo stand di Serpentarium (Padiglione Carducci, stand CAR121) sarà possibile incontrare gli autori e i disegnatori dei GdR della casa editrice.