Di recente abbiamo parlato di tanti argomenti connessi a House of the Dragon, la tanto attesa serie prequel de Il trono di Spade targata HBO. Negli ultimi giorni il tema principale delle notizie è stato quello delle scene di sesso, che vedono al centro dell’argomento il principe Daemon Targaryen, fratello del re Viserys, con il quale ha un rapporto difficile. Prima di addentrarci nel modo in cui Matt Smith (e il suo personaggio) ha affrontato le scene di sesso in House of the Dragon, ricordiamo che la storia si concentra sulla casata dei Targaryen, o meglio sulla lotta per la successione al Trono di Spade, che porterà a una guerra civile in tutti i Sette Regni.

House of the Dragon

Le scene di sesso in House of the Dragon

Secondo quanto riportato da screenrant.com, nel primo episodio di House of the Dragon ci saranno ben due scene di sesso con protagonista Daemon Targaryen. Quest’ultimo è visto come un personaggio cattivo per via del suo sfrenato modo di vivere, ma in realtà sembra nascondere in sé una fragilità non da poco e una tristezza profonda. Di seguito potete leggere le parole di Matt Smith, interprete del principe:

Non credo sia mai bello essere la persona più triste nell’orgia medievale, vero? Ma penso che ciò dica qualcosa su Daemon. La gente continua a dire: “È un cattivo?“. Fa cose davvero brutte. È vero. Ma penso che, in fondo, ci sia un vero senso di fragilità in lui, una strana vulnerabilità. La sua bussola morale è la guerra. Strana sì, ma è pur sempre una bussola morale a suo modo.

Per quanto riguarda il sesso, Matt Smith ha affermato che “a nessuno piace girare scene di sesso“, perché gli attori si sentono molto “esposti“. Allo stesso tempo, quest’ultimo ha riferito di sentirsi fortunato ad aver recitato al fianco di Sonoya Mizuno, interprete di Mysaria – è l’amante di Daemon -, in quanto l’attrice è stata “davvero meravigliosa“. Infine, Smith ha raccontato di come i due amanti – e la produzione – abbiano dato forma ai momenti più intimi:

Avevamo un coordinatore dell’intimità, e tutto sembrava abbastanza buono e sicuro. Adoro quella scena di sesso? Non lo so; me lo sto ancora domandando. Ma questo è il mondo che rappresentiamo. Questo è il mondo che ha scritto George. Questo è il mondo di House of the Dragon. E stiamo cercando di rappresentare i libri nel modo più veritiero possibile.

Prima di concludere, vi ricordiamo che House of the Dragon debutterà su Sky Atlantic e Now TV il 22 agosto 2022