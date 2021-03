I migliori set LEGO per la festa del papà

Marzo è arrivato e quindi la festa del papà è alle porte. A tal proposito, il Gruppo LEGO ha pensato al regalo perfetto per rendere speciale la sua giornata. Non importa che sia un papà appassionato di auto o un papà avventuroso, innamorato delle due ruote. Amante della Dolce Vita e pazzo per l’alta velocità, ogni papà è speciale a modo proprio: volete scoprire i set LEGO scelti dalla Redazione per rendere indimenticabile la Festa del papà?

Ecco la lista dei migliori set per la Festa del Papà scelti dalla Redazione.

LEGO Creator Expert #10295 Porsche 911 Turbo/Targa

Il set permette di costruire un modello in mattoncini LEGO della iconica Porsche 911. Gli interni 2+2 del modello sono ricreati fedelmente in tutti i loro particolari: sedili anteriori sportivi e reclinabili, rifiniti in arancione scuro e color torrone, ispirati alle combinazioni di colori Porsche più contemporanei, freno a mano e sterzo funzionante. I papà ameranno le due possibilità di costruzione offerte da questo set: in versione 911 Turbo con tettuccio fisso, o in versione 911 Targa con tettuccio aperto permettendo di scegliere tra il classico stile coupé o cabriolet.

1.458 pezzi | € 129,99 | Acquista il set su LEGO Shop@Home

LEGO Creator Expert #10271 FIAT 500

Il set permette di costruire con i mattoncini LEGO il modello di una FIAT 500F della fine degli anni ’60 ricco di dettagli autentici, come il portapacchi con valigia e gli interni minuziosi, oltre al tettuccio, le portiere, il cofano e il portellone posteriore apribili. Per rendere più completa l’atmosfera italiana dell’epoca, il set include anche un cavalletto pieghevole con pennello, tavolozza e un piccolo “dipinto” dell’auto ambientato a Roma, di fronte al famoso Colosseo. Il set, una volta costruito misura 11 cm di altezza, 24 cm di lunghezza e 11 cm di larghezza.

960 pezzi | € 79,99 | Acquista il set su LEGO Shop@Home

LEGO Creator Expert #10265 Ford Mustang

Il set consente di costruire il modello di una Ford Mustang, la classica muscle car americana di fine anni ‘60. Il modello include carrozzeria blu scuro con strisce bianche da corsa, presa d’aria sul cofano, badge con logo Mustang stampato, emblemi GT e cerchi a 5 razze con pneumatici ad alto grip. Il set include tutte le parti LEGO necessarie per realizzare componenti aggiuntivi opzionali per la personalizzazione. Lo sterzo è funzionante, il cofano, il vano bagagli e le portiere sono apribili.

1.471 pezzi | € 139,99 | Acquista il set su LEGO Shop@Home

LEGO Technic #42125 Ferrari 488 GTE “AF Corse #51”

Il set è ricco di caratteristiche autentiche e di bellissimi elementi di design che replicano perfettamente il look da auto da corsa di gare endurance. Il modello è caratterizzato da sospensioni anteriori e posteriori, curve aerodinamiche, un motore V8 a pistoni mobili e un volante decorato con lo stemma del Cavallino Rampante. Il numero di gara originale, gli adesivi degli sponsor e l’autentica verniciatura Tricolore aggiungono la finitura perfetta a questo modello da pista.

1.677 pezzi | € 179,99 | Acquista il set su LEGO Shop@Home

LEGO Technic #42107 Ducati Panigale V4 R

Il set consente di riprodurre il modello di una Ducati Panigale V4 R che include dettagli quali il cavalletto, il tubo di scarico, il cupolino e il quadro strumenti, senza dimenticare, naturalmente, la classica livrea rossa. Il modello, per la prima volta nella storia di LEGO Technic, include un cambio funzionante a 2 rapporti + “N”.

646 pezzi | € 59,99 | Acquista il set su LEGO Shop@Home

LEGO Technic #42122 Jeep Wrangler Rubicon

La replica in LEGO Technic di questo potente SUV ricrea i sistemi 4×4 ad alte prestazioni, i pneumatici robusti, i sedili posteriori pieghevoli e la classica griglia anteriore a 7 feritoie verticali. Una volta realizzato il modello, ci si potrà divertire con lo sterzo funzionante ed azionato tramite un comando HOG (Hand Of God) posto tra le due fili di sedili, sospensioni indipendenti come nel veicolo reale, portiere e cofano motore apribili e verricello anteriore funzionante. Per il set è stata scelta la tipica livrea di colore giallo e nero.

665 pezzi | € 49,99 | Acquista il set su LEGO Shop@Home

LEGO Technic #42123 McLaren Senna GTR

Ricco di caratteristiche ispirate alla Supercar da competizione reale, include la replica in elementi LEGO Technic del motore V8 a pistoni mobili, le portiere a diedro apribili, la grafica e la livrea fibra di carbonio a vista dell’auto vera. Sterzo funzionante, azionabile sia dal volante in abitacolo, sia dal comando HOG (Hand Of God) posto al centro del tetto. Una volta costruito, il set LEGO Technic # 42123 McLaren Senna GTR misura 9 cm di altezza, 32 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza.

830 pezzi | € 49,99 | Acquista il set su LEGO Shop@Home

LEGO Star Wars #75276 Casco di Stormtrooper

Il set permette di ricreare le forme iconiche e i dettagli originali di uno dei caschi spaziali più iconici con i mattoncini LEGO. Il modello è dotato di supporto su misura e di targhetta con il nome del personaggio che lo indossa nei film per esporli in casa, in ufficio o… sul cruscotto del vostro ammasso di ferraglia preferito! Fa parte di una serie di 3 caschi, insieme a quello del set LEGO Star Wars #75274 Casco di TIE Fighter Pilot (LINK per l’acquisto) e a quello del set LEGO Star Wars #75277 Casco di Boba Fett (LINK per l’acquisto).

647 pezzi | € 64,99 | Acquista il set su LEGO Shop@Home

LEGO Art #31200 I Sith Star Wars

Il set contiene tutti gli elementi per riprodurre il ritratto dei principali Lord Sith protagonista della saga più amata di sempre, incluso ovviamente quello del Lord Sith per eccellenza di Star Wars, Darth Vader. Comprando più copie (ne servono tre) del set, si può ottenere un maxi-quadro con una quarta immagine. I set contengono un tile 2×4 stampato (logo Star Wars), proprio come per le vere opere d’arte, e un nuovo elemento appositamente progettato per poterli appendere.

3.406 pezzi | € 119,99 | Acquista il set su LEGO Shop@Home

LEGO Super Mario #71374 Nintendo Entertainment System (NES)

Il set riproduce la prima versione della consolle NES, del controller (cavo di collegamento incluso) e della “cartuccia” del videogame, oltre al caratteristico TV anni ’80 a tubo catodico al quale la consolle veniva tipicamente collegata. Lo “schermo” della TV riproduce ovviamente una schermata di Super Mario Bros e, grazie ad un meccanismo interno collegato ad una manovella azionabile dal “giocatore”, sarà possibile far “scorrere” le schermate del mitico videogioco nelle quali il protagonista Mario, sarà rappresentato da un nuovo ed inedito “pezzo” creato appositamente per questo set.

2.646 pezzi | € 229,99 | Acquista il set su LEGO Shop@Home