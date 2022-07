Grandi notizie per l’acclamata Sex Education: la serie Netflix, confermata di recente per una quarta stagione, è diventata un manga! La produzione in questione ha acquistato nel tempo una sempre maggiore notorietà, tanto che, oltre a vedere sul servizio di streaming le nuove avventure dei suoi protagonisti – tra cui Otis, Maeve ed Eric -, adesso possiamo anche leggerle in un adattamento cartaceo.

Immagine dalla serie TV di Netflix

Sex Education: dalla serie al manga

A condividere per primo la notizia sui social, con tanto di data di uscita fissata per il 15 luglio sul sito online Comic Bridge, è stato proprio l’account Twitter ufficiale dell’etichetta di Kadokawa, come riportato da animenewsnetwork.com. L’editore, dunque, ha adattato la storia di Otis, Maeve ed Eric, intenti a vivere il liceo affrontando le sfide che l’adolescenza gli pone davanti. Qui sotto potete vedere il tweet originale, diffuso il 13 luglio, che presenta una prima illustrazione di John Tarachine per il manga:

La prima stagione di Sex Education ha debuttato su Netflix a gennaio 2019, mentre la terza e ultima (per ora) è arrivata sulla piattaforma a settembre 2021. La quarta stagione è già stata confermata, ma le riprese dei nuovi episodi non sono ancora iniziati. Come rivelato di recente, Patricia Allison (Ola) e Tanya Reynolds (Lily Iglehart) non saranno presenti nella prossima stagione, mentre sono confermati Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, e Kedar Williams-Stirling.

Completano il cast Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Sami Outalbali, Anne-Marie Duff, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Rakhee Thakrar e Jim Howick. Infine, i nuovi membri del cast includono Jason Isaacs, l’artista Dua Saleh al debutto attoriale e Indra Ové.

Questa la descrizione di Netflix