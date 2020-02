Sex Education rinnovata per una terza stagione

Sex Education, serie tv britannica che esplora il complicato rapporto tra adolescenti e sesso, è stata rinnovata per una terza stagione. Dopo il successo delle prima stagione e la recente messa in onda della seconda su Netflix e stando a quanto riportato da Hollywood Reporter (potete leggere l’articolo a questo link), la terza stagione di Sex Education arriverà sulla piattaforma di streaming online nel 2021.

Attualmente, Sex Education è una delle serie principali di Netflix con un audience di oltre quaranta milioni di spettatori. Chiaramente, lo spettacolo è andato piuttosto bene, tanto da giustificare una terza stagione che debutterà il prossimo anno. Stando a quanto dichiarato recentemente dal creatore dello show, Leslie Nunn su THR, i personaggi di Sex Education stanno iniziando a “muoversi sulle loro gambe” e che sarebbe stato propizio avere una ulteriore stagione per approfondire la loro psicologia e la loro evoluzione.

Se non avete ancora guardato lo show di Netflix, questo racconta la vita e le avventure di Otis, un giovane ragazzo inglese, e dei suoi amici alle prese con la scoperta del proprio corpo e del sesso. Otis ha una madre sessuologa e, quindi, il sesso fa parte, in qualche modo, della sua quotidianità. La sua profonda conoscenza della teoria alla base delle relazioni interpersonali si scontra ben presto con la sua inesperienza e goffaggine tipica degli adolescenti insicuri. Ben presto però le cose cambieranno e insieme a Maeve, di cui è segretamente innamorato, metteranno su una vera e propria “clinica del sesso” dove gli studenti del liceo Moordale chiederanno consulenza dietro lauto pagamento.

Ovviamente ancora non conosciamo la data d’uscita prevista per la messa in onda di Sex Education su Netflix, ma ci auguriamo di non dover aspettare troppo.