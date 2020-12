Shadow and Bone, il trailer della nuova serie Netflix

Netflix è diventata una potenza quando si tratta di drammi da brivido, con molte produzioni originali che combinano elementi di fantasia e tematiche Young Adult, questo è il caso di Shadow and Bone.

L’anno prossimo, i fan potranno ammirare una nuova ambiziosa produzione, quando la serie originale Shadow and Bone verrà pubblicata, nel mese di Aprile del 2021. La serie, basata sui romanzi per giovani adulti Grishaverse di Leigh Bardugo, è stata mostrata per la prima volta nel trailer pubblicato Giovedì da Netflix, che permette ai fan di dare un primo sguardo al suo lussureggiante mondo fantasy. In Shadow and Bone ci trovano in un mondo devastato dalla guerra dove l’umile soldatessa e orfana Alina Starkov ha appena liberato uno straordinario potere che potrebbe essere la chiave per liberare il suo paese. Con la mostruosa minaccia incombente del Fold dell’Ombra, Alina è strappata da tutto ciò che conosce per essere addestrata per far parte di un esercito d’elite di soldati magici conosciuti come Grisha. Ma mentre lotta per affinare il suo potere, scoprirà che alleati e nemici possono essere lo stesso e che nulla in questo mondo sontuoso è quello che sembra. Ci sono forze pericolose in gioco, tra cui una banda di criminali carismatici, e ci vorrà più della magia per sopravvivere.

Jessie Mei Li interpreterà Alina Starkov, Archie Renaux vestirà i panni di Malyen Oretsev, Freddy Carter sarà Kaz Brekker, Amita Suman vestirà i panni di Inej, Kit Young interpreterà Jesper Fahey e Ben Barnes vestirà i panni del generale Kirigan. L’autrice ha affermato:

Abbiamo preso le storie di Shadow and Bone e i personaggi di Six of Crows e li abbiamo riuniti in quello che penso sarà un modo davvero inaspettato. [Showrunner] Eric [Heisserer] e il nostro team di scrittori e i nostri registi hanno costruito qualcosa di completamente nuovo che in qualche modo rimane fedele ai personaggi e al cuore delle storie. E non è stato facile! Eric ha preso due serie fantasy, con poteri e creature e orrori e rapine, e le ha modellate in questa cosa coesa e incredibile. Non credo che avrei potuto essere più fortunata nella [scelta della] persona a cui abbiamo consegnato le chiavi [della storia]. Non sono solo le chiavi di un libro o di una serie, è un intero mondo su cui ho lavorato per la maggior parte della mia carriera. Non l’ho fatto alla leggera. Mi fidavo di lui e ho avuto ragione a fidarmi di lui.

Stando alle parole dell’autrice quando il pubblico vedrà Shadow and Bone si troverà faccia a faccia con un mondo pienamente realizzato, diverso da tutti i mondi visti in precedenza. Leigh Bardugo ha anche affermato di essersi entusiasmata talmente tanto durante le riprese, da aver lasciato il set a malincuore. Shadow and Bone uscirà esclusivamente su Netflix nell’aprile del 2021.