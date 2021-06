Shadow and Bone: Netflix conferma la seconda stagione

Shadow and Bone, adattamento dai libri di Grishaverse di Leigh Bardugo, è stato ufficialmente rinnovato da Netflix per una seconda stagione.

Shadow and Bone: dov’eravamo rimasti?

Shadow and Bone è ambientato nel mondo di Ravka, un paese dove le persone possono manipolare gli elementi e diviso da una regione di oscurità tangibile piena di mostri chiamata Shadow Fold. La prima stagione dello show segue Alina Starkov, una cartografica che scopre di avere un raro potere di evocare la luce del sole, che potrebbe distruggere il Fold e salvare innumerevoli persone. Alina viene strappata da tutto ciò che conosce per addestrarsi come parte di un esercito d’élite di soldati magici conosciuti come Grisha. Ma mentre lotta per affinare il suo potere, scopre che alleati e nemici possono essere la stessa cosa e che niente in questo mondo lussuoso è quello che sembra. Ci sono forze pericolose in gioco e ci vorrà più della magia per sopravvivere.

Ora, la prima stagione di Shadow and Bone è stata un fedele adattamento dell’omonimo primo libro della saga e si è conclusa con un cliffhanger che ha lasciato i fan in attesa. Molto probabilmente la stagione 2 coprirà il secondo libro, intitolato Siege and Storm.

Lo showrunner Eric Heisserer ha dichiarato:

“Sono onorato ed entusiasta di tornare al Grishaverse e continuare le storie di questi personaggi accattivanti, in particolare Milo la capra.”

Leigh Bardugo, la creatrice dei romanzi di Grishaverse e produttrice esecutiva ha aggiunto:

“Ho scritto Grishaverse per quasi dieci anni, quindi sono entusiasta di poter continuare questa avventura. Ci sono così tanti posti che abbiamo a malapena avuto modo di visitare, e non vedo l’ora di presentare al nostro pubblico altri santi, soldati, delinquenti, ladri, principi e corsari che rendono questo mondo così divertente da esplorare. Sarà una vera magia vedere il nostro brillante e talentuoso cast espandersi.”

Shadow and Bone ha come protagonisti Jessie Mei Li nel ruolo di Alina Starkov, Archie Renaux come Malyen Oretsev, Freddy Carter è Kaz Brekker, Amita Suman nel ruolo di Inej, Kit Young come Jesper Fahey, Ben Barnes è il Generale Kirigan, Sujaya Dasgupta interpreta Zoya Nazyalensky, Danielle Galligan come Nina Zenik, Daisy Head nel ruolo di Genya Safin, Simon Sears è Ivan, Calahan Skogman interpreta Matthias Helvar, Zoë Wanamaker come Baghra, Kevin Eldon è The Apparat, Julian Kostov come Fedyor, Luke Pasqualino è David, Jasmine Blackborow come Marie e Gabrielle Brooks interpreta Nadia.

Non si sa ancora una data precisa per seconda stagione ma probabilmente possiamo supporre uscirà tra la fine del 2022 o l’inizio del 2023, tenendo conto dei tempi di produzione della prima stagione.

Avventuratevi anche voi nel mondo di Grishaverse con il primo libro della saga Tenebre e ossa disponibile su Amazon.