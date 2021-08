Shang-Chi, già si pensa al sequel del film Marvel?

Shang-Chi e la Legenda dei 10 anelli è il nuovo film appartenente al Marvel Cinematic Universe in uscita nelle sale durante il prossimo mese di settembre, un’esclusiva temporale nei cinema per una finestra di 45 giorni (per poi sbarcare sulla piattaforma streaming Disney+ ma senza l’ormai noto Accesso VIP a pagamento). Il film, quindi, non è ancora uscito nelle sale, ma a quanto pare già si inizia a parte di un eventuale sequel ufficiale delle avventure del nuovo eroe Marvel.

La redazione di Radio Times (qui la notizia originale) ha infatti avuto modo di parlare con il cast del nuovo film Marvel, in particolare con il protagonista Simu Liu. L’attore 32enne spera infatti che un sequel di Shang-Chi e la Legenda dei 10 anelli possa diventare realtà, visto che a quanto pare il finale lascia aperta una porta a un eventuale seguito delle avventure del primo, vero maestro di Kung Fu appartenente all’universo Marvel. Liu ha reso noto che spera di tornare in un nuovo capitolo, anche se la decisione finale spetta ovviamente alla Casa delle Idee, anche a fronte del successo che il film otterrà al botteghino e su Disney+.

Liu ha inoltre ironizzato sul fatto che il Marvel Cinematic Universe non ha dalla sua un vero e proprio musical, ed essendo lui appassionato sia del genere che dei karaoke, spera tanto che il suo talento possa essere sfruttato in futuro per un progetto del genere, che renda Shang uno dei primi eroi “musicali” dell’MCU. Sempre in occasione dell’intervista con Radio Times, l’attrice Awkwafina ha aggiunto che spera di vedere in quale direzione andrà il suo personaggio che vedremo nel film, Katy, magari esplorando meglio la relazione tra lei e lo stesso Shang-Chi.

Diretto da Destin Daniel Cretton, Shang-Chi e la Legenda dei 10 anelli uscirà nelle sale il prossimo 3 settembre. Se volete prepararvi all’evento, trovate gli albi originali e molto altro a questo indirizzo.