Shang-Chi: il nuovo look di Abominio

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha sorpreso tutti quando un nuovo trailer ha rivelato che il villain di Hulk, Abominio, apparirà nel film, ma il personaggio ha subito alcuni cambiamenti dalla sua ultima apparizione nel Marvel Cinematic Universe.

Il regista Destin Daniel Cretton ha parlato con Fandango del film in uscita il prossimo mese e gli è stato chiesto del ritorno di Abominio. Ovviamente non ha potuto rivelare molto, tranne che “è grande e spaventoso e sembra davvero fantastico“.

Cretton ha continuato a parlare del fatto che negli ultimi anni Abominio, che sarà probabilmente interpretato ancora una volta da Tim Roth, ha subito alcuni cambiamenti, e ha parlato di “evoluzione“, aggiungendo che adora il nuovo design del villain.

Quando l’Emil Blonsky di Tim Roth si è trasformato nel mostro gigantesco nel film del 2008, la sua colorazione verteva meno verso il verde rispetto alla sua controparte dei fumetti. Gli mancavano anche alcuni degli attributi simili a quelli dei pesci, comunemente associati al cattivo sullo schermo. Ma le scene in cui lo vediamo nel trailer di Shang-Chi mentre combatte contro Wong mostrano che ha sviluppato alcune nuove caratteristiche.

Il regista ha anche parlato di un altro elemento del MCU che ha debuttato nel 2008: l’organizzazione dei Dieci Anelli che cattura Tony Stark in Iron Man.

Sarà divertente guardare questo film: capire finalmente chi sono i Dieci Anelli e vedere come sono. Non voglio dire troppo prima che la gente lo guardi, ma è stato davvero divertente scavare nei Dieci Anelli e rispondere a molte domande che sono state poste all’inizio prima ancora che immaginassimo che saremmo stati parte del racconto della storia del MCU. Ma è stato molto soddisfacente dipingere un quadro completo di chi sono i Dieci Anelli – e in particolare chi sono per il padre di Shang-Chi, il nostro personaggio Wenwu.