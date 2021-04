Shang-Chi scongiurerà gli stereotipi asiatici

Nella giornata di ieri è stato finalmente pubblicato il trailer ufficiale di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe dedicato a uno degli eroi Marvel finora rimasto nell’ombra. La scelta del giorno per la pubblicazione non è stata casuale, dato che ieri è stato il compleanno dell’attore protagonista Simu Liu e la produzione ha voluto dedicargli questa sorpresa.

Nato in Cina e trasferitosi da giovanissimo in Canada, l’attore è anche (palesemente) un artista marziale, stuntman e scrittore. Considerando il suo retaggio, Liu ha tenuto a precisare che nella creazione del film sono stati evitati riferimenti stereotipici alla civiltà asiatica che purtroppo erano presenti ai tempi della creazione del personaggio di Shang-Chi.

La concezione di Shang-Chi è avvenuta infatti negli anni ’70, un periodo in cui Marvel, tramite lui, non fu molto corretta nel dipingere la cultura asiatica. Nei fumetti fanno spesso capolino dei grossolani stereotipi piuttosto imbarazzanti; addirittura il design del personaggio aveva dei toni della pelle tendenti in modo esagerato verso il giallo. Tutte cose inconsistenti che giustamente sia Simu Liu che il regista non hanno voluto perpetrare nel film.

Come ha dichiarato Liu:

“Guardando il personaggio di Shang-Chi attraverso i fumetti che risalgono agli anni ’70 e ’80, il solo fatto che esistesse e che fosse un personaggio asiatico è stato sorprendente. Ma allo stesso tempo ci sono aspetti della sua rappresentazione che potrebbero sembrare un po’ stereotipati. Quindi quando abbiamo iniziato a definire chi fosse questo personaggio e quale sarebbe stato il suo viaggio nel corso del film, eravamo tutti d’accordo nell’attenzione a non farlo scadere nell’ambito degli stereotipi.”

Lo stesso regista Destin Daniel Cretton di origini awaiiane ha commentato sul fatto che la troupe del film è composta da un grande mix di culture asiatiche che si sono incontrate e hanno contribuito a aggiustare la sceneggiatura in base alle loro sensibilità e le loro idee.

Accanto a Simu Liu, nel cast del film ci saranno anche Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina nel ruolo dell’amica di Shang-Chi, Katy, Michelle Yeoh nel ruolo di Jiang Nan, Fala Chen nel ruolo di Jiang Li, Florian Munteanu nel ruolo di Razor Fist, Meng’er Zhang nel ruolo di Xialing e Ronny Chieng nel ruolo dell’amico del protagonista Jon Jon

L’uscita nelle sale cinematografiche statunitensi di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è prevista per il prossimo 3 settembre.