Sharkboy: vedremo Taylor Lautner in We Can Be Heroes 2?

Forse per qualcuno è solo Jacob Black, il licantropo innamorato di Bella Swan nella saga di film di Twilight, ma nel 2005 Taylor Lautner vestì i panni di un supereroe chiamato Sharkboy ne Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D. Probabilmente a causa delle critiche ricevute ai tempi dell’uscita, ci sono voluti ben quindici anni per avere un sequel, ovvero We Can Be Heroes, disponibile dallo scorso natale sulla piattaforma di streaming Netflix.

A differenza di quanto detto inizialmente dal regista, sceneggiatore e produttore Robert Rodriguez, che aveva annunciato di aver parlato con Lautner riguardo il suo ritorno nei panni di Sharkboy, nel nuovo film il supereroe è stato interpretato dallo stuntman J.J. Dashnaw. Lo stesso non si può dire per il ruolo di Lavagirl dove ritroviamo Taylor Dooley, ma non si tratta certamente di una vera e propria reunion per i due supereroi, almeno per ora.

I ruoli di Sharkboy e Lavagirl in We Can Be Heroes si possono dire piuttosto marginali, infatti i veri protagonisti del film sono i figli di un gruppo di supereroi, gli Heroics, che dopo il rapimento dei loro genitori da parte degli alieni entrano in azione per salvarli grazie ai loro superpoteri. Probabilmente avere pochissime battute rispetto alla collega Dooley e un elmetto a coprire gran parte del viso non ha favorito il ritorno di Lautner, ma questo non significa che non potremmo rivederlo in futuro nei panni di Sharkboy. Infatti Rodriguez è già ufficialmente al lavoro su We Can Be Heroes 2 e, nonostante non ci siano ancora informazioni al riguardo e il finale del film mostri quanto sia importante dare spazio alle nuove generazioni, non sarebbe così assurdo vedere i giovani supereroi affiancati dai loro genitori, fra cui proprio Sharkboy e Lavagirl.

Sicuramente il boom di visualizzazioni di We Can Be Heroes su Netflix potrebbe aprire le porte non solo al ritorno di Lautner, ma anche a una serie di altre produzioni per rendere Sharkboy, Lavagirl e gli Heroics il più popolari e amati possibile.