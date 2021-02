Shazam 2: Henry Cavill non apparirà come Superman

Dopo aver ricoperto il ruolo di protagonista in Man of Steel e Batman v Superman: Dawn of Justice, in molti si sono chiesti quando avremmo rivisto Henry Cavill nei panni del supereroe kriptoniano in un nuovo film. Nel finale del primo Shazam! abbiamo assistito a un suo cammeo nel finale del film, anche se l’inquadratura non riprendeva il viso dell’eroe per un buon motivo: non si trattava realmente di Henry Cavill ma di Ryan Handley, lo stuntman di Zachary Levi, con il suo costume.

Da allora sono iniziati a circolare sempre più rumor sulla sua prossima apparizione, anche in risposta alla notizia che l’attore era in trattative per il suo ritorno. Nonostante lo stesso Cavill, parlando del suo interesse a interpretare ancora Superman, si è dichiarato colpito dall’entusiasmo dei fan, ha anche ammesso che la quantità e l’insistenza di certe speculazioni arrivano ad essere esasperanti.

Uno dei rumor più acclamati vedeva la ricomparsa di Superman in Shazam! Fury of the Gods, ma è stato recentemente smentito.

I colleghi di Variety hanno infatti affermato di aver ascoltato due fonti vicine alla produzione del film e agli impegni professionali di Henry Cavill e possono escludere che ci siano programmi per l’inclusione dell’attore.

Lo stesso David F. Sandberg, regista del primo Shazam! che riprenderà il suo ruolo anche per il sequel, aveva detto la sua riguardo gli insistenti rumor con un post su Twitter:

“Non ho intenzione di commentare le voci sul casting per diversi motivi. Uno è che non si può essere sicuri di nulla finché non è successo. A metà delle riprese di Shazam! il piano era ancora di far partecipare Cavill. I cacciatori di scoop avrebbe potuto scoprirlo e avere ragione in quel momento ma alla fine avrebbero sbagliato.”

Not going to comment on casting rumors for several reasons. One being you can’t be sure about anything until it’s happened. Halfway through shooting Shazam the plan was still for Cavill to be in it. Scoopers could have scooped that and been right at the time but wrong in the end. — David F. Sandberg (@ponysmasher) February 5, 2021

Per ora dunque sappiamo per certo che Henry Cavill tornerà come Superman in Zack Snyder’s Justice League, in arrivo su HBO Max il prossimo 18 marzo.

Per Shazam! Fury of the Gods dovremo aspettare molto di più, dato che al momento la sua uscita nelle sale è prevista per il 2 giugno 2023.