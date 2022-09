Bisognerà attendere il prossimo anno per vedere sul grande schermo il sequel di Shazam, intitolato Fury of the Gods, ma il regista David F. Sandberg ha voluto fare chiarezza sulle presunte voci di riprese aggiuntive, circolate negli ultimi giorni. In molti hanno pensato che l’ennesimo slittamento del film fosse dipeso proprio da questa situazione, ma così non è stato. Ecco la risposta del regista.

trailer Shazam 2

Non ci saranno riprese aggiuntive per il sequel di Shazam

Su Instagram Sandberg ha tenuto un Q&A con i fan, spiegando che il montaggio finale del film è ormai completato e che, al momento, c’è soltanto un piccolo lavoro di post produzione. Queste le sue dichiarazioni: “Ho letto in giro voci di riprese aggiuntive, ma sono tutte false. Il film è ultimato, stiamo soltanto aggiungendo un piccolo mix di effetti speciali e color correction. Sono tutti contenti del risultato finale e non ci lavoreremo ancora a lungo soltanto perchè l’uscita è stata slittata. Warner ha pensato che la precedente data di uscita di Aquaman 2 fosse migliore e quindi hanno spostato anche il nostro film”.

Il sequel di Shazam! uscirà adesso il 17 marzo 2023 anzichè il 21 dicembre di quest’anno, molto probabilmente per evitare una competizione al box-office con Avatar: La Via dell’Acqua, seguito del film del 2009 di James Cameron. Oltre al ritorno dell’intera Shazam Family (come visto nel trailer ufficiale), nel sequel debutteranno Rachel Zegler, Helen Mirren e Lucy Liu, le quali ricoprono il ruolo delle tre figlie di Atlas e villain della pellicola targata Warner Bros/DC. Shazam: Fury of the Gods, ambientato qualche anno dopo gli eventi del primo film, è il 12° film del DCEU.

Uscito nel 2019, il primo film, Shazam! (su Amazon trovate la versione in 4k), segue le vicende del quattordicenne Billy Batson, che riceve in dono l’abilità di trasformarsi nel celebre eroe DC. Grazie all’aiuto del fratello adottivo Freddy e del resto della famiglia, riesce a maneggiare i suoi poteri e sconfiggere il malvagio Dottor Sivana, interpretato da Mark Strong.