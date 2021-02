Shazam! e Birds of Prey: arrivano le Comic Art Steelbook in 4K UHD

Warner Bros. Italia è lieta di annunciare l’imminente ritorno dei film di successo Shazam! e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) in formato Blu-Ray in edizione limitata Comic Art Steelbook in 4K UHD, impreziosita dai nuovi visual disegnati rispettivamente da Jim Lee e Joëlle Jone. In arrivo da giovedì 11 febbraio anche i cofanetti di The Flash, con la sesta stagione completa in DVD o Blu-Ray, e Young Sheldon con la terza stagione completa in DVD.

David F. Sandberg dirige Shazam! della New Line Cinema, la storia delle origini dell’omonimo supereroe DC interpretato da Zachary Levi al fianco di Asher Angel, nel ruolo di Billy Batson, e Mark Strong in quello del Super-Cattivo, il Dr. Thaddeus Sivana. Peter Safran è il produttore del film.

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po’ di magia per farlo uscire fuori. Nel caso di Billy Batson (Angel), basta pronunciare una sola parola – SHAZAM! – per far sì che uno scaltro quattordicenne in affidamento si trasformi in un adulto, il Supereroe Shazam (Levi), per gentile concessione di un anziano mago. Essendo ancora un ragazzino nell’animo – dentro un corpo sovrumano – Shazam si diverte in questa versione adulta di se stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con dei superpoteri! Può volare? Ha una vista a raggi X? Può lanciare dei fulmini dalle mani? Può saltare i test delle lezioni di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di imparare a dominare rapidamente questi poteri, per combattere le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).

Fanno parte del cast di Shazam! anche Jack Dylan Grazer, nei panni di Freddy, il migliore amico di Billy, grande appassionato di supereroi e parte della famiglia adottiva che include Mary, interpretata da Grace Fulton; Darla, interpretata da Faithe Herman; Eugene, interpretato da Ian Chen e Pedro, interpretato da Jovan Armand. Cooper Andrews e Marta Milans sono i genitori adottivi Victor e Rosa Vasquez, mentre il candidato all’Oscar Djimon Hounsou è il Mago.

Il film, seppur sempre ambientato nell’universo DC, sorprende con un proprio tratto distintivo nell’ironia e con il suo essere incentrato sulla famiglia, la sceneggiatura è di Henry Gayden, da una storia di Gayden e Darren Lemke. Shazam! è stato creato da Bill Parker e C.C. Beck. Jeffrey Chernov, Christopher Godsick, Walter Hamada, Geoff Johns, Adam Schlagman, Richard Brener, Dave Neustadter, Dany Garcia, Hiram Garcia e Dwayne Johnson sono i produttori esecutivi.

L’altro prodotto riguarda, invece, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn). Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell’uccello canterino, della psicopatica e della principessa mafiosa? Questo film racconta una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l’improbabile quartetto non avrà altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

Affiancano Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead nel ruolo di Huntress; Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary; Rosie Perez in quelli di Renee Montoya; Chris Messina è Victor Zsasz ed Ewan McGregor è Roman Sionis. Fa il suo esordio sul grande schermo Ella Jay Basco, nel ruolo di Cassandra “Cass” Cain. Diretto da Cathy Yan da una sceneggiatura di Christina Hodson, il film è basato sui personaggi della DC Comics. Margot Robbie ha anche prodotto la pellicola assieme a Bryan Unkeless e Sue Kroll. I produttori esecutivi del film sono Walter Hamada, Galen Vaisman, Geoff Johns, Hans Ritter e David Ayer.